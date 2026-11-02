Babiš se chlubil, jak za deset měsíců zkrotil inflaci. Friedman s Keynesem by vstávali z hrobu, Lobkowicz ho usadil

Andrej Babiš se před svým elektorátem vytáhl ekonomickými zázraky, za které by si mohl rovnou požádat o Nobelovu cenu. V deseti měsících vládnutí dokázal podle vlastního vyprávění snížit inflaci, zlevnit energie, zastropovat pohonné hmoty a české potraviny dostat mezi nejlevnější v Evropě. Milton Friedman a John Maynard Keynes by nejspíš vstali z hrobu a studentům ekonomie doporučili zahodit učebnice. V Babišově podání totiž neexistují časová zpoždění měnové politiky, doznívání předchozích rozhodnutí ani hospodářské cykly. Jen hypotéky ekonomickému géniovi tvrdošíjně vzdorují. Mohou za to nenasytní bankéři, Česká národní banka, opozice a zabednění úředníci v Bruselu.
Babiš by všechno zvládl rychleji, kdyby záleželo pouze na něm. Nad jeho novou hospodářskou teorií však nezajásal šlechtic a glosátor Jiří Lobkowicz. Premiérovi připomněl, že nezávislé instituce existovaly již před volbami a za nesplněné sliby odpovídá ten, kdo je rozdával. Další nelichotivé hodnocení přidali diskutující, kteří předsedovi ANO připomněli drahé hypotéky, senátní debakl i rozpočtovou sekeru.
Milton Friedman zemřel v roce 2006, John Maynard Keynes dokonce již v roce 1946. Oba pánové tím přišli o radost z poznatků moderní ekonomie. Pakliže by na chvíli vstali z hrobu a vyslechli Babišovo kázání, nejspíš by studentům doporučili vyhodit ekonomická skripta. K čemu se učit o hospodářských cyklech a zpožděných účincích měnové politiky, když českému premiérovi stačilo deset měsíců ve Strakově akademii, aby si připsal i pokles inflace. Nobelovu cenu by si mohl rovnou vyzvednout cestou na jednání vlády. Zatímco Friedman po desetiletí zkoumal inflaci, měnovou politiku a její časově zpožděné účinky, Andrej Babiš má jednodušší metodu. Nastoupí do Strakovy akademie, deset měsíců usilovně pracuje a inflace klesne. Hotovo. Žádné dlouhé a proměnlivé časové zpoždění účinků měnové politiky, doznívání předchozích ekonomických rozhodnutí, cenové šoky a jejich postupné odeznívání. Babiš zkrátka oznámil, že jeho vláda snížila inflaci. Kdyby ještě centrální bankéři přestali překážet, mohl by nejspíš podobně úspěšně ovládat i úrokové sazby. Ekonomické myšlení dostalo nového klasika, Národní ekonomická rada vlády možná důvod k rozpuštění.
Premiér své hospodářské zásluhy naservíroval voličům v příspěvku, kterým hodlal vyvrátit výtky vůči nesplněným předvolebním slibům. „Opozice a média teď pořád papouškují, že neplníme sliby,“ postěžoval si Babiš. Lidé se totiž podle něj ptají na důchody, hypotéky, emisní povolenky a zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Předseda vlády však podobné otázky považuje za poněkud předčasné. „Jsme ve vládě teprve deset měsíců a určitě se neflákáme,“ ujistil veřejnost. Následovala přehlídka úspěchů, kterou by si jiní politici troufli předložit snad až po dokončení celého volebního období. Babiš nepotřebuje čtyři roky. Deset měsíců mu stačí k tomu, aby si připsal prakticky všechny příznivé hospodářské ukazatele a voličům je předložil jako důkaz schopností kabinetu. Ještě pár podobných vystoupení a bude moci zrušit i Ministerstvo financí
„Snížili jsme ceny energií, zvýšili jsme rodičák na 400 tisíc korun, živnostníkům jsme snížili odvody, prosadili Lepší penzijko, zmrazili jsme cenu dálniční známky, zastropovali jsme ceny pohonných hmot a ceny potravin v ČR patří mezi nejlevnější v EU,“ vypočítával premiér. „Snížili jsme inflaci, která dnes patří k nejnižším v celé EU,“ přidal triumf, vedle něhož vypadá zmrazení dálniční známky jako drobná administrativní práce. Premiér totiž právě přisoudil svému desetiměsíčnímu kabinetu zásluhy za výsledek, do něhož se promítají rozhodnutí a události z mnohem delšího období. Friedmanova slavná časová zpoždění dostala v České republice výpověď, Keynesovy hospodářské cykly by se mohly konečně přestat zdržovat výkyvy. Velký Andy přece vládne.
Friedman by nejspíš vrátil Nobelovu cenu, jelikož Babiš objevil rychlejší ekonomii
Babišova zásluha o pokles inflace trpí téměř zanedbatelným problémem. Meziroční míra inflace vyjadřuje procentní změnu indexu spotřebitelských cen v konkrétním měsíci proti stejnému měsíci předchozího roku. Například září 2026 se porovnává se zářím 2025. Premiér však vládne teprve deset měsíců. Do současné meziroční inflace vstupuje cenová hladina z doby před nástupem jeho kabinetu a její vývoj ovlivňují také dřívější rozhodnutí České národní banky, vývoj poptávky, mezd, cen energií i další hospodářské okolnosti. Účinky měnové politiky navíc přicházejí se zpožděním. Samotný pokles inflace proto nedokazuje, že jej způsobila současná vláda. Babiš však svému elektorátu naservíroval výsledek jako zásluhu desetiměsíčního kabinetu. Friedman by se patrně nestačil divit. Ekonomické zákonitosti totiž podle premiérova výkladu dostaly nový počátek platnosti. Den, kdy Andrej Babiš usedl do Strakovy akademie.
Zvlášť krásná je premiérova práce s rozdílem mezi inflací a cenami. Pokles inflace nemusí znamenat zlevňování. Znamená pomalejší růst cenové hladiny, pokud inflace zůstává kladná. Potraviny mohou dál zdražovat, jen menším tempem. Domácnosti nemusejí platit méně, přestože meziroční míra inflace klesla. Andrej Babiš ovšem zvládl v jediném výčtu zlevnit energie, pohonné hmoty a ještě snížit inflaci. Pro čtenáře učebnic makroekonomie by šlo o několik odlišných otázek. Pro českého premiéra o tři položky na seznamu zásluh. Keynes by po vyslechnutí podobného výkladu nejspíš požadoval znovu otevřít přednáškové sály a studentům vysvětlit, že jejich dosavadní vzdělání právě ztratilo cenu. Hospodářské cykly již není potřeba studovat. Stačí deset měsíců vlády Andreje Babiše a všechno příznivé dostane správného autora.
Ještě povedenější je premiérova neochota přiznat stejnou schopnost ovlivňovat ekonomiku instituci, která k tomu má přímo zákonné nástroje. Česká národní banka se totiž v Babišově vyprávění vyskytuje až v seznamu viníků. Klesající inflaci údajně zařídila vláda, vysoké úrokové sazby však představují provinění centrálních bankéřů. Při podobném rozdělení zásluh by se guvernér České národní banky mohl rovnou přestěhovat do premiérovy čekárny. Za nepříznivé výsledky ponese odpovědnost, příznivé si vyzvedne Andrej Babiš. Centrální banka může dál rozhodovat o měnové politice, analyzovat ceny a vyhodnocovat inflační očekávání. Její úspěchy však mají již předem určeného politického majitele. A kdyby se inflace příště vydala vzhůru, premiér bude vědět, komu poslat stížnost.
Inflaci zkrotil Andrej. Hypotéky mu kazí nenasytní bankéři
S hypotékami je premiérova ekonomická genialita poněkud méně úspěšná. Před volbami slíbil levnější úvěry, jenže bankovní sektor odmítá spolupracovat. „Máme tu ČNB, která drží úrokové sazby nesmyslně vysoko a zdražuje peníze. Máme tu nenasytné banky, které hypotéky mohou zlevnit, ale nechtějí,“ rozčiloval se Babiš. Pro finanční instituce jistě potěšující zpráva. Zatímco předseda vlády svým voličům oznámil, že kabinet za deset měsíců snížil inflaci, centrální banka si dovoluje vykonávat měnovou politiku a komerční banky neposlouchají premiérovo předvolební zadání. Ještě štěstí, že mají alespoň jednoho kvalifikovaného kritika. Andrej Babiš jim právě vysvětlil, že mohou hypotéky zlevnit, ale chybí jim dobrá vůle. Zbývá zjistit, proč rovnou nesvolal bankéře k tabuli a nezapsal jim nesplnění úkolu.
Problém s Babišovým vysvětlením je prostý. Měnová politika působí na inflaci se zpožděním a její výsledky se nemusejí objevit za jediný měsíc ani za jediné vládní čtvrtletí. Úrokové sazby navíc ovlivňují úvěry, spotřebu, investice a poptávku. Když centrální banka drží úroky výše, může právě prostřednictvím dražších peněz přispívat ke zpomalování inflace. Babiš si ovšem přeje obojí zároveň. Pochlubit se poklesem inflace a vyčinit centrálním bankéřům za úrokovou politiku, která k němu může přispívat. Kdyby mohl nebožtík Friedman vstát z hrobu, možná by požádal českého premiéra o konzultaci. Především by jej zajímalo, jaké kouzlo dovoluje oddělit výsledek měnové politiky od jejího působení.
Babiš se pustil do dalšího vyjmenovávání viníků. „Máme tu opozici, která obstruuje a blokuje zákony,“ prohlásil. Přidal centrální banku, nenasytné komerční bankéře a nakonec také evropské úřednictvo. „Máme tu zabedněné bruselské úředníky, kteří se místo rozumu řídí ideologií,“ postěžoval si. Celá Česká republika se zjevně spikla proti jeho dobrým úmyslům. Opozice odmítá mlčet, bankéři nechtějí zlevňovat a Brusel zaměstnává lidi, kteří nedosahují premiérových představ o rozumu. S podobnými podmínkami by měl problémy i skutečný ekonomický génius. Babiš však nepropadl beznaději. Věří, že existuje řešení. Nejlépe by bylo, kdyby se všichni přestali plést do rozhodování Andreje Babiše.
Premiérův povzdech dostal téměř státnickou podobu. „Kdyby bylo na mně, tak by všechno šlo rychleji,“ postěžoval si. Předseda vlády disponující koaliční většinou v Poslanecké sněmovně tedy oznámil, že by potřeboval ještě o něco více možností prosazovat svá rozhodnutí. Sněmovní opozice využívá parlamentní pravidla, centrální banka zákonné pravomoci a evropské instituce nečekají na schválení z Prahy. Pro Babiše nevděčné uspořádání. Kdysi řídil rozsáhlé podnikatelské impérium, nyní vede vládu a musí snášet existenci subjektů, kterým nemůže jednoduše zadat pracovní úkol. Česká republika zkrátka není Agrofert. A právě zde premiérova ekonomická přednáška narazila na Jiřího Lobkowicze.
Lobkowicz připomněl Babišovi instituce, které nečekaly na jeho volební vítězství
Šlechtic a glosátor Jiří Lobkowicz se s premiérovým chlubením nijak nepáral. Babišovo líčení úspěchů a neúspěchů vyřídil několika větami, které by se mohly rozdávat ministrům před každým zasedáním vlády. „Pane premiére, váš příspěvek má jednoduché pravidlo: úspěchy jsou vaše, za nesplněné sliby může někdo jiný. Opozice, ČNB, banky, Brusel,“ vzkázal. Následovala ještě přesnější poznámka. „Odpovědnost se ve vašem podání vždy zastaví těsně před dveřmi vaší kanceláře,“ dodal. Babišovu teorii řízení státu vystihl bez dlouhého ekonomického výkladu. Pokud inflace klesá, může za to Andrej. Pokud hypotéky nezlevňují, mohou za to bankéři. Pokud zákony nejdou dostatečně rychle, překáží opozice. A kdyby náhodou došli domácí viníci, stále zbývá Brusel.
Lobkowicz ovšem premiérovi připomněl ještě závažnější okolnost. Všechny instituce, jejichž postup nyní kritizuje, existovaly již v době, kdy voličům sliboval výsledky. „Před volbami jste sliboval výsledky. Dnes občanům vysvětlujete, kolik institucí vám překáží,“ napsal. Česká národní banka skutečně nebyla založena po posledních volbách a komerční banky nepřišly na český trh společně s novou vládou. Ani evropská legislativa se nezjevila jako pomsta za vítězství ANO. Přesto Babiš po deseti měsících premiérského působení předkládá jejich existenci jako významnou překážku plnění slibů. Pro někdejšího ministra financí a opakovaného předsedu vlády dosti svérázný způsob seznamování s institucemi vlastního státu.
Šlechtic pokračoval připomínkou volebního programu. „Věděl jste o nich, když jste sliboval levnější hypotéky a zrušení povolenek. Buď jste měl promyšlenou cestu, jak své sliby splnit, nebo jste sliboval něco, co nemáte ve vlastní moci,“ vzkázal Lobkowicz. Premiér dostal na výběr dvě varianty a žádná mu neposkytovala možnost odložit odpovědnost u bankovní rady ČNB. Buď věděl, jak dosáhnout slibovaných výsledků v existujícím systému, nebo sliboval něco, co nemohl přímo zajistit. Jeho kritik připojil závěr bez jediné zbytečné ozdoby. „V obou případech dlužíte vysvětlení vy,“ zdůraznil. Babišův seznam viníků se rázem ukázal jako nepoužitelný. Ani jednoho z nich si totiž voliči nezvolili předsedou vlády.
Premiér se v příspěvku neopomněl pochlubit štědrostí kabinetu. Zvýšil rodičovský příspěvek, snížil některé odvody, připravuje další peníze pro důchodce a daňové úlevy pro mladé rodiny. Politická opozice podle něj podobná opatření nevděčně označuje za uplácení voličů. „Opozice tomu říká dárečky a uplácení voličů, já tomu říkám plnění volebních slibů a investice do našich občanů,“ prohlásil Babiš. Lobkowicz však premiérovi připomněl, odkud peníze přicházejí. „Přesunout náklady na státní rozpočet znamená přesunout je na daňové poplatníky. Veřejné peníze nejsou vaše osobní štědrost,“ napsal. Andrej Babiš si může připisovat zásluhy za rozdávání veřejných prostředků, ale státní pokladna není jeho soukromá peněženka. Ostatně kdyby byla, premiér by patrně podobné rozdávání sledoval s mnohem větším zájmem o návratnost investic.
Nobelovka za inflaci, medaile za druhé čtení. Babiš má úspěchů na rozdávání
Zatímco se premiér vytahoval před voliči poklesem inflace, objevil ještě jeden příklad vládní výkonnosti. Koalice dostala návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků do druhého čtení. Babiš tuto událost zařadil mezi důkazy plnění předvolebního programu. „Zrušení koncesionářských poplatků jsme ve Sněmovně prosadili do druhého čtení, a to navzdory obstrukcím opozice, která nám nechtěla vůbec umožnit ani zákon načíst,“ pochlubil se. Předseda vlády současně připomněl čtrnáct hodin obstrukcí. Samotný zákon však dosud přijat nebyl, poplatky nezmizely a druhé čtení představuje pouze další část legislativního procesu. Pro Babiše již důvod ke slavnostnímu oznámení. U inflace mu stačilo deset měsíců, u poplatků jedno čtení. Kabinet by mohl začít otevírat dálnice při prvním kopnutí do země.
Lobkowicz ovšem ani tento vládní úspěch nepřijal bez výhrad. „Stejně tak návrh zákona není hotový výsledek. Druhé čtení není splněný slib,“ připomněl. Pro premiéra možná další překvapení. Poslanecká sněmovna totiž nepovažuje návrh zákona za schválený pouze proto, že se koalici podařilo odhlasovat první čtení ve 4:36 ráno. Babišův příspěvek však pracoval s dokončenou legislativní etapou jako s důkazem, že vláda plní závazky. Na skutečné zrušení poplatků si veřejnost ještě musí počkat. Premiér se mezitím pochválil. A opozice dostala další výtku za nedostatečné pochopení vládního tempa.
Do premiérova výčtu přibyl také kategorický slib ohledně emisních povolenek pro domácnosti a dopravu. „Ať už se Evropská unie probudí a ten zelený nesmysl zruší, nebo ne, já vám dávám svoje slovo - emisní povolenky pro domácnosti a dopravu nezavedeme,“ oznámil Babiš. Bruselským úředníkům se dostalo dalšího napomenutí. Premiér chce prosadit výsledek bez ohledu na rozhodnutí Evropské unie a veřejnosti nabízí osobní ujištění. Zvlášť zajímavé je, že evropské předpisy později zařadil mezi překážky. Před volbami však o jejich existenci věděl. Lobkowicz mu tuto okolnost připomněl v souvislosti s hypotékami i povolenkami. Sliby zůstávají Babišovy. Evropská legislativa je nepodepisovala.
Levné potraviny existují hlavně v premiérově vyprávění. Diskutující zřejmě nakupují jinde
Babišovo hospodářské sebevědomí narazilo také u sledujících, jejichž zkušenosti s cenami nedosahují úrovně vládního nadšení. Zvláště tvrzení o potravinách patřících mezi nejlevnější v Evropské unii některé čtenáře zaskočilo. „Potraviny nejlevnější v Eu ? Jako vážně pane Babiš,“ podivil se jeden z diskutujících. „Né, to nemyslíte ani trochu vážně,“ pokračoval. Premiér tedy právě oznámil potravinový ráj a lidé mu místo poděkování připomínají ceny v obchodech. Možná chodí nakupovat do nesprávných supermarketů. Nebo se jim zlevnění v podobě vládního zásahu ještě nepromítlo na účtenky. Ekonomická zpoždění jsou ostatně nepříjemná věc. Jen v Babišově příspěvku zjevně neplatí.
Ani energie a pohonné hmoty nevzbudily všeobecné nadšení. „Já se omlouvám, pane Babisi, ale plyn a elektřina se ma zase zdražovat. A s cenami PHM za 40,- Kč za litr se nemůžeme spokojit,“ upozornila další komentující. Babiš může mít ceny pohonných hmot zastropované v přehledu zásluh, motoristé však platí částky uvedené na čerpacích stanicích. Premiérovo chlubení sice působí povzbudivě, ale u pokladny jej nelze použít místo platební karty. A jestliže ceny některých položek skutečně klesly, pořád to samo o sobě nedokazuje, že je snížil právě deset měsíců úřadující kabinet.
Ještě méně nadšený byl jeden ze sledujících s označením předního fanouška. „Hypotéky dražší a avizuje se další zdražení, pohonné hmoty o 10kč dražší, příští rok avizovane zdražení energií, důchody pořád stejné a k tomu všemu rekordní sekera,“ vypočítával. Babišovo desetiměsíční hospodářské kouzelnictví nezabralo ani na část příznivců. Premiér chtěl pochvalu za levnější život, dostal seznam výdajů a připomínku rozpočtového schodku. Diskutující nakonec připojil doporučení, které si předseda vlády patrně na ledničku nevystaví. „No já nevím, možná zapískat konec spíš,“ dodal. Babiš plánuje další tři roky práce. Jeho přední fanoušek již hledá rozhodčího.
Také další příznivě označený sledující rozpoznal hlavní zvláštnost premiérova výkladu. „Za všechno můžou ostatní a to, co udělali ostatní dobře, to si přisvojíme!“ napsal. Pro Andreje Babiše nečekaná výhrada. Předseda ANO se právě vytahoval nízkou inflací, levnými potravinami a energiemi, ale lidé mu odmítají přiznat zásluhy za celou ekonomiku. Někteří dokonce požadují, aby nesplněné sliby nepřehazoval na centrální banku a opozici. Zatímco Friedman potřeboval na vysvětlení měnových procesů celou vědeckou kariéru, Babišovi stačilo pár odstavců. Jeho publikum ovšem nebylo ochotno udělit mu za podobný výkon ani jednomyslný potlesk.
Senátní debakl do hospodářského zázraku nezapadl. Lidé jej premiérovi připomněli
Babišovu přehlídku výsledků doplnila také připomínka třinácti porážek v senátních volbách. Jeden z diskutujících premiérovi vytkl právě nenaplněné předvolební závazky. „Právě, že své populistické sliby neplníte, vám dali vaši voliči najevo debaklem v senátních volbách,“ napsal. Následovala ostrá poznámka ke sněmovnímu hlasování o televizních a rozhlasových poplatcích. „Tak jste narychlo udělali tu noční prasárnu s poplatky za ČT a ČRo, abyste jim aspoň něco ukázali,“ dodal. Babiš si tedy ke svému vysvědčení připsal i poznámku o volebním výsledku, na který by patrně raději zapomněl. Premiérova inflace klesla, ale senátní mandáty hnutí ANO podobné štěstí neměly.
Další komentující připomněl koaliční úsilí o zrušení koncesionářských poplatků i protesty, které vládní postup vyvolal. „Takže ze všech věcí jste se zatím pokusili dotáhnout jen tu, která naplní Letnou a pro kterou vy jste ani nehlasoval,“ vytkl předsedovi vlády. Připojil připomínku změn návrhu i odchodu poslance z ANO. „Vy jste popleta,“ uzavřel. Babišovi se tedy nepodařilo přesvědčit ani všechny své sledující, že postup zákona do druhého čtení představuje důvod k velkým oslavám. Premiér již mezitím obvinil opozici z obstrukcí. Občanské protesty však jeho výhrady vůči parlamentnímu postupu neodradily.
Jiný diskutující se vrátil přímo k Babišovu rozdělování zásluh. „Pane premiére, fascinující pojetí politické odpovědnosti. Když se něco podaří, je to vaše zásluha. Když ne, může za to opozice, ČNB, banky nebo Brusel,“ napsal. Veřejná debata se shodovala s hlavní výhradou Jiřího Lobkowicze. Babišova ekonomická teorie může být pro stranické mítinky pohodlná, ale příliš špatně snáší kontakt s lidmi, kteří sledují ceny, splátky úvěrů a předvolební sliby. Premiér si přivlastnil pokles inflace a vysvětlil drahé hypotéky nenasytností bank. Komentující mu připomněli, že podobný způsob rozdělování zásluh a viny nemůže přesvědčit každého.
Babiš by všechno zvládl. Jen by potřeboval stát bez překážejících institucí
Jiří Lobkowicz si nejostřejší část odpovědi ponechal pro Babišovu představu rychlejšího vládnutí. Premiérův povzdech nad neochotnými bankéři, opozicí a Bruselem totiž odhalil víc než pouhou frustraci ze zdlouhavého rozhodování. Jeho kritik připomněl právě výrok o tom, že by všechno šlo rychleji, kdyby záleželo pouze na Babišovi. Pak přidal vysvětlení, které premiérovi patrně radost neudělalo. „Demokracie vám nedává právo rozhodovat bez odporu. Parlament má diskutovat, opozice má vládu kontrolovat a instituce mají vykonávat své pravomoci,“ vzkázal Lobkowicz. Premiér dostal lekci ze státního uspořádání, které nemůže přestavět podle požadavků svého volebního programu.
Babiš přitom dál spoléhá na zbývající část mandátu. „Máme před sebou ještě tři roky. Ano, některé věci trvají déle, než bych si přál, ale máte moje slovo, že svoje sliby dotáhneme do konce,“ ujistil veřejnost. Pro premiéra další příležitost ke splnění hypoték, důchodů, povolenek a ostatních závazků. Jenže Česká národní banka pravděpodobně nepřestane vykonávat měnovou politiku, komerční banky nepřestanou podnikat, opozice se dobrovolně nerozpustí a hospodářský cyklus se také nechystá podřídit volebnímu kalendáři hnutí ANO. Babišova příští bilance bude mít dostatek prostoru pro další pochvaly i výtky. Ekonomická Nobelova cena mu však zatím bude muset počkat.
Lobkowicz se s premiérem rozloučil připomínkou mnohem obyčejnější povinnosti než řízení inflace. „Vy jste si nešel pro funkci komentátora překážek. Šel jste si pro odpovědnost za vládu,“ vzkázal. Babiš před volbami sliboval výsledky a nyní vysvětluje, kolik institucí mu brání v jejich dosažení. Šlechtic však odmítl přijmout výmluvy na nezávislou centrální banku, parlamentní opozici nebo evropskou legislativu. „Vládnout znamená nést odpovědnost i tehdy, když nemůžete všechno řídit sám. Právě tehdy se pozná schopný premiér,“ dodal Lobkowicz.
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