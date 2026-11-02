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Babiš se chlubil, jak za deset měsíců zkrotil inflaci. Friedman s Keynesem by vstávali z hrobu, Lobkowicz ho usadil

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Andrej Babiš se před svým elektorátem vytáhl ekonomickými zázraky, za které by si mohl…
Předseda vlády Andrej Babiš, FOTO: Vláda/ se souhlasem

Předseda vlády Andrej Babiš, FOTO: Vláda/ se souhlasem

Doba čtení 15 min

Článek byl publikován 02.11.2026 17:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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