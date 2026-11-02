Sparta ulovila obránce se dvěma Stanley Cupy. Rutta opustil švýcarský Servette a po letech se vrací domů

Sparta oznámila posilu 2. listopadu 2026, těsně před reprezentační pauzou. Zatímco se ostatní kluby vydaly na volno, na Letné zveřejnili jméno, jaké se v extralize během sezony objevuje jen výjimečně. Šestatřicetiletý pravák z Písku má dva Stanley Cupy s Tampou Bay z let 2020 a 2021, zlato z domácího šampionátu v Praze 2024 a přes čtyři stovky zápasů v NHL. Sparta tím nezískává jen slavné jméno. Získává hráče, který vyhrával tam, kde se vyhrává nejtíž. A podle nás přesně takového teď potřebuje.
Proč odešel ze Ženevy
Ve Švýcarsku měl Rutta smlouvu do konce ročníku 2026/27. Servette ho v srpnu 2025 podepsalo na dvě sezony a představovalo ho jako fyzicky silného obránce do obou pásem, který zvládne odehrát hodně minut. Ze Ženevy tak odchází o sezonu dřív.
Servette v oficiálním oznámení uvádí, že odchod proběhl na hráčovu žádost a z rodinných důvodů. Rutta se chtěl vrátit do Česka, blíž k rodině a kamarádům. Sportovní manažer Marc Gautschi doplnil, že klub nechtěl hráče držet proti jeho vůli. Pomohla také skladba kádru: příchod Adama Boqvista dal Ženevě v obraně prostor a Ruttu mohla uvolnit.
Proč zrovna Sparta? Rutta v klubovém rozhovoru přiznal, že po ní „pořád trošku koukal“ už při návratu z Ameriky. V posledních letech se Spartou pravidelně absolvoval letní přípravu, kabinu zná a těší se na spolupráci s Ladislavem Šmídem. Sportovní ředitel Tomáš Divíšek dodal, že klub byl s hráčem dlouhodobě v kontaktu a podmínky k dohodě nastaly až teď.
Délku smlouvy ani finanční podmínky Sparta nezveřejnila. Pro představu o úrovni, ze které hráč přichází, poslouží jeho poslední kontrakt v NHL: tři roky za celkem zhruba 190 milionů korun, smlouva vypršela po sezoně 2024/25. S platem ve Spartě se to ale srovnávat nedá.
Kariéra, která se v extralize jen tak nevidí
Rutta prošel plzeňskou mládeží a Chomutovem. V roce 2017 se po povedené extraligové sezoně a mistrovství světa vydal do Chicaga. V lednu 2019 ho Blackhawks vyměnili do Tampy a tam přišel vrchol. Lightning vyhráli dva Stanley Cupy po sobě a Rutta byl u obou. Pak následovaly Pittsburgh a San Jose, v létě 2025 Ženeva.
Čísla jeho kariéry:
|Soutěž
|Zápasy
|Góly + asistence
|Body
|NHL (základní část)
|417
|23 + 75
|98
|Servette 2025/26, základní část
|42
|5 + 17
|22
|Servette 2025/26, play-off
|12
|1 + 1
|2
|Servette celkem včetně play-off
|70
|8 + 20
|28
V NHL nikdy nebyl ofenzivní hvězdou. Byl obráncem, kterému trenéři věřili v těžkých minutách. Ve Švýcarsku se ukázalo, že s větším prostorem umí i bodovat. Sparta však nemluví o kanadském bodování. Divíšek zdůrazňuje vítěznou mentalitu, zkušenost a fyzickou připravenost.
Co přesně Sparta potřebuje
Tabulka extraligy ukazuje Spartu po 17 zápasech na šestém místě s 25 body a skóre 45:40. Na klub s ambicemi Sparty je to málo. Rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými góly je jen pět branek, a to je přesně oblast, kterou zkušený obránce ovlivní nejvíc.
Mezi obránci na soupisce jsou Jakub Sirota, Mikael Seppälä, Ronald Knot, Mark Pysyk, Jakub Krejčík nebo Dominik Mašín. Rutta hraje jako pravý obránce a podle nás by měl okamžitě patřit do prvních dvou dvojic i do přesilovek a oslabení. S kým bude v páru, Sparta zatím neoznámila.
Podle nás přestup řeší dvě věci najednou. První je kvalita pravé strany obrany, kde tým potřebuje hráče schopného odehrát přes dvacet minut bez výkyvů. Druhá se na ledě vidí hůř. Zkušenost ze dvou finálových sérií NHL se nedá natrénovat ani koupit na poslední chvíli před play-off. Klub ji oficiálně nenazývá strategií před vyřazovacími boji, listopadové načasování a šesté místo v tabulce ale o záměru vypovídají dost.
Otevřená zůstává i reprezentace. NHL.com ho ještě v roce 2026 počítalo do české olympijské soupisky. Pokud ve Spartě udrží formu a zdraví, šance na nominaci na mistrovství světa podle nás nezmizí. Rozhodne ale výkon a konkurence v obraně.
Kdy ho uvidíte ve sparťanském dresu
Sparta počítá s tím, že Rutta pravděpodobně debutuje v pátek 13. listopadu 2026 od 18:00 v Mattoni Areně v Karlových Varech. Domácí fanoušci ho poprvé mohou vidět o dva dny později:
- pátek 13. listopadu, 18:00: Karlovy Vary vs. Sparta, Mattoni Arena
- neděle 15. listopadu, 16:00: Sparta vs. Mountfield HK, O2 arena
Kdo nemůže na stadion, najde celou extraligu živě na Oneplay. Hlavním hokejovým kanálem je Oneplay Sport 2, vybrané zápasy běží na Oneplay Sport 3. Podrobnosti o příchodu včetně celého rozhovoru s hráčem zveřejnila Sparta v klubovém oznámení.
Rutta podle oficiálních zdrojů zatím nikde neohlásil konec kariéry ani definitivní konec působení v zahraničí. Ve 36 letech se ale vrací domů s prsteny, které v české kabině nemá skoro nikdo. Pokud je Sparta na jaře bude potřebovat, bude je mít v šatně přímo vedle sebe.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka