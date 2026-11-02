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Sparta ulovila obránce se dvěma Stanley Cupy. Rutta opustil švýcarský Servette a po letech se vrací domů

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Do obrany Sparty přichází Jan Rutta, obránce se dvěma Stanley Cupy a zlatem z mistrovství světa. Po devíti letech v cizině míří domů.
Sparta ulovila obránce se dvěma Stanley Cupy. Rutta opustil švýcarský Servette a po letech se vrací domů

Sparta ulovila obránce se dvěma Stanley Cupy. Rutta opustil švýcarský Servette a po letech se vrací domů

Zdroj: Český hokej
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 16:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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