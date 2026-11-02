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Botanická zahrada zdražuje vstupné, dospělí zaplatí o 60 korun víc

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Botanická zahrada v Troji zvýší od 3. listopadu ceny vstupného. Dospělí nově zaplatí při nákupu na místě 240 korun místo dosavadních 180 korun, při nákupu přes internet 210 korun místo 150.
Botanická zahrada zdražuje vstupné, dospělí zaplatí o 60 korun víc

Botanická zahrada zdražuje vstupné, dospělí zaplatí o 60 korun víc

Zdroj: Botanická zahrada Praha
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 16:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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