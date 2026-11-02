Zkáza Bukurešti i Guinnessův rekord. To je nejtěžší budova planety, která se nezadržitelně propadá

Palác parlamentu v Bukurešti, FOTO: Palác parlamentu v Bukurešti, FOTO: Palác parlamentu v Bukurešti, FOTO: Palác parlamentu v Bukurešti, FOTO: Palác parlamentu v Bukurešti, FOTO: Palác parlamentu v Bukurešti, FOTO: Palác parlamentu v Bukurešti, FOTO: Palác parlamentu v Bukurešti, FOTO:
Palác parlamentu v rumunské Bukurešti je monumentální připomínkou minulého režimu a drží absolutní prvenství jako nejtěžší budova planety a zároveň funguje jako druhá největší administrativní stavba světa. Stavba s pohnutým osudem dominuje městu už přes čtyřicet let a ukrývá nespočet okázalých sálů s tunami mramoru a křišťálu. Megalomanský projekt neblaze ovlivnil tisíce lidských životů. Demolice domů a megalomanské plány
Velkolepá myšlenka na vybudování nového sídla moci se v hlavě tehdejšího rumunského vůdce Nicolae Ceaușesca zrodila počátkem 80. let. Diktátor se inspiroval během návštěvy Severní Koreje a ke startu vlastního gigantického projektu chytře využil ničivé zemětřesení z roku 1977. Komunistický prezident potřeboval ve středu města uvolnit dostatek místa a nařídil kompletní demolici původní historické čtvrti Uranus. Plán srovnal se zemí zhruba pět procent zastavěné plochy Bukurešti a zničil deset tisíc domů včetně desítek starých
a synagog. Své domovy a celé ulice musely ze dne na den opustit desítky tisíc obyvatel. kostelů
Vedení celého podniku nečekaně svěřili do rukou teprve osmadvacetileté architekty Ancy Petrescu, která následně řídila tým stovek dalších kolegů a inženýrů. Samotná stavba začala v létě 1984 a dělníci postupovali vpřed naprosto zběsilým tempem dnem i nocí. Na obřím staveništi se vystřídalo přes dvacet tisíc lidí a k vybudování pompézních síní s tisícovkou místností používali výhradně domácí rumunské materiály.
Země už ale v té době dlouhodobě hospodářsky stagnovala a financování absurdně drahého projektu vedlo k obrovskému státnímu zadlužení a dalšímu razantnímu snížení životní úrovně běžných obyvatel.
Mramor, křišťál a neuvěřitelná tíha
Stavba navržená v duchu socialistického realismu a neoklasicismu dosahuje nevídaných rozměrů a ohromí svými čísly. Rozkládá se na dvanácti nadzemních patrech a do zemských hlubin klesá o dalších osm úrovní, kde nechybí ani obrovský nouzový protiatomový kryt s tajnými únikovými tunely.
Celková podlahová plocha zabírá ohromujících 365 tisíc metrů čtverečních a budovu tak svou velikostí překonává pouze americký Pentagon. Samotná váha gigantického objektu dokonce přesahuje čtyři miliony tun, což z Paláce parlamentu dělá vůbec nejtěžší stavbu na světě zapsanou i v Guinnessově knize rekordů. Kvůli své extrémní hmotnosti se budova každoročně propadá do země o šest milimetrů.
Pompézní vnitřní sály ohromí tunami bílého i barevného mramoru a stovkami tisíc kubických metrů vyřezávaného dřeva. Uvnitř visí bezmála tři tisíce obrovských křišťálových lustrů a stěny zdobí stovky zrcadel. Dokonale vyleštěné mramorové podlahy pokrývají tisíce metrů čtverečních poctivých vlněných koberců a některé museli tkalci kvůli extrémní velikosti vyrábět až přímo na místě v konkrétních místnostech. Každý detail obřích sálů s dvacetimetrovými stropy měl podle Ceaușesca manifestovat absolutní sílu, bohatství a dokonalost celého socialistického režimu.
Nedokončené plány a nová šance
Konec megalomanských vizí komunistického vládce přišel na sklonku roku 1989 během krvavé revoluce, která vyvrcholila diktátorovou popravou. Rozestavěný objekt stál jen měsíce před dokončením, ale nespokojenost občanů s tehdejším utrpením téměř vedla k okamžité demolici hrubé stavby. Odborníci nicméně včas upozornili, že by případné zbourání vyšlo státní pokladnu mnohem dráž než plynulé dokončení stavebních prací, a tak se v roce 1992 na opuštěné lešení znovu vrátili řemeslníci. Základní struktura se dočkala kolaudace o pět let později, avšak prostory dodnes nejsou zcela hotové ani plně využité.
Obří dům národů v současnosti slouží jako ústřední sídlo rumunského parlamentu, ústavního soudu a dalších státních institucí, které ročně zaplatí přes šest milionů dolarů jen na účtech za vytápění a svícení. Velkolepě vyzdobené síně dnes představují jedno z nejnavštěvovanějších míst v celé zemi a lidé z celého světa obdivují dechberoucí řemeslné umění místních stavitelů. Přístupné části včetně oblíbené vyhlídkové terasy směřující na nově vybudovaný městský bulvár si můžete projít v rámci pravidelných prohlídek, sály občas poslouží i jako atraktivní kulisa pro konference a státní recepce.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, denik, cic.cdep.ro/vizitare, palaceofparliament.com/about-palace-of-parliament-history-facts/).