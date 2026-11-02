Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Apple se připravuje na 6G. Hledá inženýra s platem přes 7 milionů ročně. Síť má být 10× rychlejší než 5G

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Apple zveřejnil na svém kariérním portálu pozici 6G Cellular Modem Systems Engineer s horní hranicí základní mzdy přes 7 milionů korun ročně.
Vysílací věž nad městem

Vysílací věž nad městem

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.11.2026 17:41

Reklama
Další články z Mobify.cz
Booking.com čelí vyšetřování EU kvůli údajným podvodům na uživatele. Pokuta může dosáhnout 6 % celosvětových tržeb
Booking.com čelí vyšetřování EU kvůli údajným podvodům na uživatele. Pokuta může dosáhnout 6 % celosvětových tržeb
Jak vrátit život iPhonu nebo Android telefonu, aniž byste museli platit další peníze. Stačí si pohrát s nastavením
Jak vrátit život iPhonu nebo Android telefonu, aniž byste museli platit další peníze. Stačí si pohrát s nastavením

Pomalý telefon nemusí znamenat nový telefon. Většinu záseků vyřeší pár přepínačů v nastavení, které máte v...

Vaše chytrá televize sleduje každý váš krok a ví, co se vám líbí. V nastavení najdete přepínač, který ji umlčí
Vaše chytrá televize sleduje každý váš krok a ví, co se vám líbí. V nastavení najdete přepínač, který ji umlčí

Moderní chytré televize zaznamenávají, co sledujete, jak dlouho a přes jakou aplikaci. V nastavení každé...

Nevyhazujte starý notebook, stačí na něj nainstalovat Linux. Zadarmo zase poběží svižně, i když má 10 let
Nevyhazujte starý notebook, stačí na něj nainstalovat Linux. Zadarmo zase poběží svižně, i když má 10 let

Podpora Windows 10 skončila v říjnu 2025. Miliony starších notebooků přitom nesplňují požadavky Windows 11,...

Uvolněte místo v telefonu bez mazání fotek a aplikací. Zbytečně zabírají i několik gigabajtů
Uvolněte místo v telefonu bez mazání fotek a aplikací. Zbytečně zabírají i několik gigabajtů

Stačí pár stažených filmů z Netflixu v HD kvalitě a v telefonu chybí 10 GB, aniž byste přidali jedinou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.