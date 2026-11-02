Apple se připravuje na 6G. Hledá inženýra s platem přes 7 milionů ročně. Síť má být 10× rychlejší než 5G

Inzerát se na
kariérní stránce Applu objevil 19. října 2026. Firma hledá inženýra, který se bude podílet na návrhu modemových systémů pro budoucí standard 6G. Práce zahrnuje vývoj architektury, účast na standardizačních aktivitách v rámci 3GPP i optimalizaci spotřeby energie a latence napříč produkty Applu. Roční základní mzda se má pohybovat v rozmezí 184 700 až 324 800 dolarů. Horní hranice při kurzu 21,741 Kč za dolar odpovídá přibližně 7,06 milionu korun ročně. Jde přitom pouze o základní plat, bez akciových odměn, bonusů a dalších benefitů. Pozornost budí také očekávané rychlosti 6G. Zatímco standard 5G (IMT-2020) stanovuje špičkovou rychlost až 20 Gb/s, výzkumný rámec pro 6G (IMT-2030) počítá s hodnotami přibližně 50 až 200 Gb/s. Označení „desetkrát rychlejší“ tedy odpovídá srovnání s horní hranicí teoretických rychlostí 5G. Neznamená to, že běžný uživatel automaticky dosáhne desetinásobné rychlosti při každodenním používání. Co přesně Apple od kandidáta požaduje
Požadavky v inzerátu naznačují, že Apple už buduje tým pro vývoj technologií příští generace mobilních sítí. Nejde o juniorskou pozici ani o čistě akademický výzkum. Firma požaduje minimálně deset let praxe v oboru a bakalářský titul v elektrotechnice nebo počítačovém inženýrství. Mezi klíčové dovednosti patří:
hluboká znalost technologií 6G, 5G NR a 4G LTE, zejména standardizační skupiny RAN1 v rámci organizace 3GPP, programování v MATLABu, C/C++ nebo Pythonu, modelování a simulace přenosového řetězce, zkušenosti s využíváním generativní umělé inteligence a velkých jazykových modelů při vývoji a inženýrské práci.
Poslední bod stojí za pozornost. Apple chce podle požadavků využívat umělou inteligenci nejen jako součást budoucích komunikačních technologií, ale také jako nástroj při jejich vývoji. Mezi preferované oblasti odbornosti patří například rekonfigurovatelné inteligentní povrchy, společná komunikace a snímání prostředí nebo využití AI a strojového učení pro rádiové rozhraní. Právě těmito směry se výzkum budoucích mobilních sítí mimo jiné ubírá.
Proč Apple staví vlastní modemy
Nábor odborníka na 6G nedává smysl posuzovat izolovaně. Zapadá do dlouhodobé strategie, kterou Apple výrazně posunul v létě 2019, kdy
převzal většinu modemové divize Intelu. Touto transakcí získal přibližně 2 200 zaměstnanců a portfolio zahrnující více než 17 000 bezdrátových patentů.
Výsledky této strategie se začaly projevovat v posledních letech. V iPhonu 16e Apple nasadil svůj první vlastní modem C1 a v iPhonu 17e jeho nástupce C1X. Firma tak postupně snižuje závislost na externích dodavatelích, především na Qualcommu, a získává větší kontrolu nad tím, jak její zařízení komunikují s mobilními sítěmi.
Vývoj 6G modemu je logickým pokračováním tohoto úsilí. Apple si chce vybudovat vlastní technologické zázemí s dostatečným předstihem, aby mohl budoucí generaci mobilního připojení integrovat do svých produktů bez úplné závislosti na hotových řešeních jiných výrobců.
Právě v tom spočívá hlavní význam nového inzerátu. Apple 6G neobjevil jako první. Samsung se jeho výzkumu věnuje už řadu let a také
Qualcomm zveřejňuje informace o standardizaci, vývoji a testování souvisejících technologií. Apple však dává najevo, že chce mít nad vývojem vlastních modemových systémů kontrolu i v době, kdy se 6G začne postupně prosazovat. Kdy se 6G dostane k běžným uživatelům
Tady je namístě mírnit očekávání. Mezinárodní telekomunikační unie (
ITU) stále pracuje na rámci požadavků pro standard IMT-2030. Předkládání kandidátních technologií se plánuje na období od února 2027 do února 2029, přičemž následovat bude jejich hodnocení a další fáze standardizace.
Qualcomm očekává první komerční sítě 6G přibližně kolem let 2029 až 2030. Samsung ve svém dokumentu z roku 2020 uváděl jako nejčasnější možný termín komercializace rok 2028. Tyto odhady se však mohou měnit podle vývoje standardů, dostupnosti spektra a připravenosti infrastruktury.
V Česku může být nástup 6G ještě pozdější. Český telekomunikační úřad ve strategických dokumentech ke správě rádiového spektra řeší také možnosti budoucího využití horní části pásma 6 GHz. Jeho zpřístupnění pro mobilní sítě však závisí na evropské koordinaci a dalších regulatorních krocích. Materiály z jednání RSPG z června 2026 podle uvedených informací počítají s dostupností spektra pro 6G přibližně kolem roku 2030 a se skutečným spuštěním sítí až po tomto roce. Konkrétní aukční plán ani závazný harmonogram českých operátorů zatím není stanoven.
Parametr 5G (IMT-2020) 6G (IMT-2030) Špičková rychlost až 20 Gb/s přibližně 50–200 Gb/s Latence až přibližně 1 ms v cílových podmínkách cílem je další snížení, v některých scénářích až na 0,1 ms Stažení souboru o velikosti 15 GB při uvedené špičkové rychlosti přibližně 6 sekund přibližně 0,6–2,4 sekundy
Tabulka uvádí teoretické hodnoty a orientační výpočty, nikoli rychlosti, které budou uživatelé běžně dosahovat. Skutečný výkon závisí na pokrytí, zatížení sítě, použitém frekvenčním pásmu i schopnostech konkrétního zařízení. Také u 6G se očekávané parametry mohou během standardizace měnit a budou se lišit podle konkrétního způsobu využití sítě.
Co to znamená pro budoucí iPhony
Apple zatím žádný konkrétní iPhone s podporou 6G nepotvrdil. Veřejně nejsou známy ani informace o tom, jak by nový modem ovlivnil cenu budoucích modelů.
Pokud se komerční sítě 6G začnou rozšiřovat kolem přelomu desetiletí a v Česku až později, první iPhone určený pro běžný provoz v těchto sítích lze realisticky očekávat nejdříve na přelomu dvacátých a třicátých let, případně až v první polovině třicátých let. Jde však pouze o odhad, nikoli o potvrzený plán Applu. I kdyby firma představila kompatibilní zařízení dříve, jeho přínos bude záviset na dostupnosti odpovídající infrastruktury u operátorů, jako jsou O2, T-Mobile a Vodafone.
Jeden pracovní inzerát sám o sobě revoluci neznamená. Ukazuje však, že Apple chce vývoj 6G modemů řešit s několikaletým předstihem a posílit vlastní technologické zázemí ještě před nástupem prvních komerčních sítí. Právě to může být pro budoucí iPhony důležitější než samotné přísliby extrémně vysokých rychlostí.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík