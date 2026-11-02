Mé jméno je Nikdo: Poslední western Henryho Fondy poznamenala hádka a Terence Hill vyžadoval skutečnou whisky

Westernová komedie Mé jméno je Nikdo z roku 1973 spojila před kamerou zkušeného Henryho Fondu s mladším Terencem Hillem. Místo kašírované rekvizity vyžadoval italský herec pro jednu ze střeleckých scén sklenice naplněné opravdovým alkoholem. Během natáčení navíc narůstalo napětí mezi režisérem a kameramanem, které vyvrcholilo sporem nad drobným detailem s penězi.
Střelecké scény s opravdovým alkoholem
Děj westernu z roku 1899 sleduje stárnoucího pistolníka Jacka Beauregarda (Henry Fonda). Ten už má dost neustálých soubojů a plánuje v klidu odcestovat na odpočinek do Evropy. Do cesty se mu však postaví excentrický obdivovatel, který si říká Nikdo (Terence Hill). Mladík nesouhlasí s tichým odchodem svého hrdiny do důchodu a umíní si, že Beauregard musí před odjezdem porazit stopadesátihlavý gang padouchů pod vedením pana Sullivana (Jean Martin). Až velkolepým vítězstvím se totiž střelec natrvalo zapíše do dějin.
V jedné ze scén pije hlavní hrdina whisky, následně sklenici odhazuje a střílí do ní. Terence Hill požadoval maximální realističnost, takže nechal skleničky naplnit skutečnou whisky naředěnou vodou. Italský herec do příběhu promítl i své osobní chutě. Ve filmu pojídá fazole, které měl velmi rád také ve svém soukromém životě.
V pouťové scéně pak bojuje s figurínou, která svým vzhledem připomíná jeho častého kolegu Buda Spencera. Natáčením tohoto snímku nakonec dal přednost před projektem Také andělé jedí fazole, ve kterém ho nahradil Giuliano Gemma.
Odchod z natáčení a neshody na place
Pro Henryho Fondu představovala role stárnoucího pistolníka jeho vůbec poslední hlavní part ve westernu. V anglické verzi snímku dokonce jako jediný ze zúčastněných herců nadaboval sám sebe. Samotné natáčení ale doprovázely komplikace. Původně najatý režisér Michele Lupo měl k již schválenému scénáři výhrady, takže ho producenti vyměnili za Tonina Valeriiho.
Ani nový tvůrce neměl na place klid. Během natáčení ve Spojených státech, kde vznikla většina venkovních scén, narůstalo napětí mezi Valeriim a hlavním kameramanem Armandem Nannuzzim. Spory vyvrcholily při natáčení záběru, kdy měl Henry Fonda sebrat ze země peníze. Každý z filmařů trval na jiném způsobu pohybu, po čemž Nannuzzi z projektu odešel. Zhruba na jeden den režisérské křeslo obsadil i spoluautor námětu Sergio Leone, když Valerii ulehl s infekcí ucha. Právě na Leoneho popud oblékl Terence Hill ve filmu dlouhý westernový plášť.
Hudební fórky a hřbitovní vzkazy
Italský skladatel Ennio Morricone pojal hudební doprovod s velkou dávkou nadsázky. Do jednoho z motivů zapracoval Jízdu valkýr od Richarda Wagnera, pro další pasáž zase upravil část své melodie ze snímku Tenkrát na Západě. Samotný název filmu a jméno hlavní postavy vychází z Homérovy Odyssey, kde řecký hrdina oklame obra tím, že se mu představí jako Nikdo.
Tvůrci si přímo před kamerou vyměnili pozdravy s kolegy. Když ústřední dvojice prochází hřbitovem, objeví se v záběru náhrobek se jménem amerického režiséra Sama Peckinpaha. Ve stejném roce poslal podobný vzkaz do Itálie i herec a tvůrce Clint Eastwood, který ve svém snímku Tulák z širých plání ukázal hrob se jménem Sergia Leoneho.
Zmizelé sloupy a moderní vymoženosti
Pozorní diváci si ve filmu všimli několika nepřesností a historických chyb. Děj se podle hrdinů odehrává v červnu 1899, ale na ulici v New Orleans stojí moderní požární hydrant. Při přestřelce na stejné ulici se navíc na budově hotelu objevuje okenní klimatizace zakrytá plachtou a elektrický ventilátor. Historii neodpovídá ani parník v pozadí závěrečných scén, který ve skutečnosti vznikl až v roce 1924.
Nesrovnalosti nabízí úvodní scéna v holičství. Útočník v ní bere do ruky zcela čistou a suchou štětku, kterou chce lazebníkovi ucpat ústa. Jakmile ji ale k obličeji přiblíží, štětka se obalí pěnou. Tvůrci také nedokázali před kamerou shromáždit dostatečný počet jezdců. Ačkoliv postavy ve filmu opakovaně mluví o tom, že gang čítá sto padesát mužů, ve skutečnosti jich na plátně cválá maximálně sedmdesát.
Štáb si neuhlídal ani kontinuitu u vlaků. Když hrdinové přijíždějí na místo závěrečného zúčtování s gangem, podél trati vedou telegrafní sloupy. V panoramatickém záběru vlakové soupravy už všechny do jednoho chybí.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, imdb).