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Volské oko s tekutým žloutkem uděláte v mikrovlnce za 2 minuty

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Dennívýzva
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Vejce a mikrovlnka mají v českých kuchyních pověst nebezpečné kombinace. Kdo jednou drhnul vaječné zbytky ze stěn trouby, sáhne příště raději po pánvi. Se správnou přípravou ale vyjde snídaně i...
Volské oko s tekutým žloutkem uděláte v mikrovlnce za 2 minuty

Volské oko s tekutým žloutkem uděláte v mikrovlnce za 2 minuty

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 16:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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