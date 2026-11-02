Volské oko s tekutým žloutkem uděláte v mikrovlnce za 2 minuty

Vejce a mikrovlnka mají v českých kuchyních pověst nebezpečné kombinace. Kdo jednou drhnul vaječné zbytky ze stěn trouby, sáhne příště raději po pánvi. Se správnou přípravou ale vyjde snídaně i bez ní a žloutek přitom může zůstat tekutý. Rozhodují dva drobné kroky.
Proč vejce v mikrovlnce vybuchuje
Za všechno může pára. Tekutina uvnitř vejce se v mikrovlnce mění v páru, která potřebuje víc místa. Skořápka ani blána na povrchu žloutku ji nepustí ven, tlak roste a obal nakonec povolí.
Vejce ve skořápce proto do mikrovlnky nedávejte, i když některé recepty na internetu tvrdí opak. Výrobci v návodech k troubám upozorňují, že takové vejce může explodovat i po skončení ohřevu, a totéž platí pro celá natvrdo vařená vejce.
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Odnést to může i zdraví. Izraelští oční lékaři v odborné kazuistice z roku 2005 popsali případy dvou dětí, kterým explodující vejce z mikrovlnky poškodilo rohovku, jednomu z nich popálilo i víčko. Autoři proto veřejnosti vaření vajec v mikrovlnce rovnou nedoporučují. Kdo se do toho pustí, měl by se držet následujícího postupu. Riziko se tím sníží, úplně ale nezmizí, proto se nad hotové vejce nenaklánějte.
Párátko patří k základní výbavě
Před ohřevem postupujte v tomto pořadí:
Hrnek, misku nebo talíř vhodný do mikrovlnky lehce vymažte máslem či olejem, aby se bílek nepřilepil. Vejce z lednice nechte chvíli stát při pokojové teplotě, déle než dvě hodiny ale mimo chlad nepatří. Rozklepněte je do nádoby a párátkem několikrát lehce píchněte do žloutku i do bílku. Stačí mělké vpichy těsně pod povrch. Hlubší vpich žloutek otevře, ten se rozlije do bílku a o tekutý střed přijdete. Nádobu nakonec volně přikryjte talířkem nebo poklopem do mikrovlnky. Stěny trouby tak zůstanou čisté a během pauzy vejce nevychladne. Minuta v troubě, minuta v klidu
Nejjednodušší postup má dva stejně dlouhé díly: 60 sekund ohřevu na poloviční výkon a stejně dlouhá pauza pod poklopem. Pauzu nezkracujte. Vejce se v ní dál vaří, i když trouba už nehřeje, a právě díky tomu může být ohřev krátký a střed žloutku by měl zůstat měkký.
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat sítka na čaj. Nahrazují je 1 věcí, která se nezanáší a vydrží celé roky Vejce se minutu ohřívá na poloviční výkon a druhou minutu se dál vaří pod poklopem. Ilustrační foto. Zdroj: Vlad Zaytsev / Unsplash.
Vejce je hotové, když kolem žloutku není žádný sklovitý bílek a žloutek je stále měkký. Na plný výkon to v troubě o výkonu 1 000 W vychází na 1 minutu 45 sekund včetně pauzy: 30 sekund ohřevu, minuta klidu a ještě 15 sekund. Poloviční výkon je ale bezpečnější a šetrnější, protože vejce se prohřívá pomaleji.
Výkon Ohřev Pauza Další ohřev Celkem Poloviční 1 minuta 1 minuta pod poklopem žádný 2 minuty Plný (trouba 1 000 W) 30 sekund 1 minuta 15 sekund 1 minuta 45 sekund
Poklop odklápějte až chvíli po vypnutí trouby a směrem od sebe. Horká pára se pod ním drží i potom a dokáže popálit.
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Nejlepší vodítko je samotné vejce. Tekutý bílek znamená přidat dalších 10 sekund, ztuhlý žloutek je signál, že příště stačí trochu ubrat.
Každá mikrovlnka hřeje jinak, takže uvedené časy slouží jen jako výchozí bod. Silnější trouba zvládne totéž rychleji a slabší pomaleji. Až trefíte čas, který vaší troubě sedí, zapište si ho a příště už nemusíte nic zkoušet.
Pro dvě vejce zvolte širší nádobu a čas navyšujte po stejně krátkých dávkách.
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Žloutek, který zůstal tekutý, neprošel důkladným tepelným zpracováním, a to s sebou nese riziko nákazy salmonelou. Státní zdravotní ústav ve svém souhrnu o salmonelóze řadí vejce mezi nejrizikovější potraviny a jako zásadní označuje teplotu uvnitř pokrmu.
Těžší průběh nemoci hrozí podle ústavu hlavně starším lidem, těhotným ženám, lidem s oslabenou imunitou nebo nízkou kyselostí žaludku a dětem do 3 měsíců. Opatrnost se týká i ostatních malých dětí. Pro všechny tyto skupiny je vhodnější vejce s pevným žloutkem i bílkem.
Ostatní lidé riziko sníží, když kupují čerstvá vejce z důvěryhodného obchodu, skladují je v lednici a po práci se syrovým vejcem si umyjí ruce. Úplně ho tím ale neodstraní, protože salmonela se může dostat i dovnitř vejce.
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Příznaky se obvykle objevují až s odstupem hodin nebo dnů. Při průjmu nebo zvracení hodně pijte a poraďte se s lékařem, když potíže trvají déle než dva dny, ve stolici se objeví krev nebo se přidá vysoká horečka či známky dehydratace. Lidé z rizikových skupin by s návštěvou lékaře čekat neměli.
Zdroje: https://www.receptik.cz/sazena-vejce-z-mikrovlnne-trouby/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/vejce-v-mikrovlnce-30000606.html, https://www.thedailymeal.com/1477020/microwaving-eggs-piercing-step, https://www.eggs.ca/recipes/basic-microwaved-eggs, https://szu.cz/wp-content/uploads/2024/07/Salmonelozy-zakladni-informace.pdf, https://www.denik.cz/zdravi/salmoneloza-prevence/, https://www.em-consulte.com/article/425896/ocular-injury-in-children-from-exploding-microwave, https://dwn.alza.cz/manual/84459, https://www.bmj.com/content/328/7447/1075.2, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/eggs/shell-eggs-farm-table, https://www.cdc.gov/salmonella/signs-symptoms/index.html, https://hungryhealthyhappy.com/microwave-fried-eggs