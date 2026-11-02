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CENTRUM o páté: Zemřel poslední z Mašínů a kapr záchranář

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Dnešní redakční přehled nejzajímavějších témat na Centru přináší obraz dne, v němž se střetávají vzpomínka na odboj, diplomatické signály z války na Ukrajině a náhlé tragédie. Kolem nich se otevírají i osobní příběhy, sportovní přelom a podivné události, které ukazují, že i klidnější den může nést řadu osudových momentů.
CENTRUM o páté: Zemřel poslední z Mašínů a kapr záchranář

CENTRUM o páté: Zemřel poslední z Mašínů a kapr záchranář

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

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