CENTRUM o páté: Zemřel poslední z Mašínů a kapr záchranář

Zemřel Josef Mašín
Ve věku 94 let zemřel Josef Mašín, poslední žijící člen protikomunistické skupiny bratří Mašínů, která se v roce 1953 probila přes železnou oponu do Západního Berlína. Jeho úmrtí zavírá jednu z nejvíce sporných kapitol české poválečné historie: skupina je pro jedny symbolem odvahy proti diktatuře, pro jiné připomínkou následků ozbrojeného odporu.
Signály z Ukrajiny
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj připustil připravenost setkat se s Vladimirem Putinem v Turecku, pokud by to pomohlo přenést válku do diplomatické roviny. Z Moskvy přitom zaznívá, že by Putin přímý kontakt neodmítl; jde ovšem stále jen o signály, nikoli o potvrzený plán.
Tragédie na Floridě
Ze záznamu komunikace před pádem soukromého letounu Learjet 60 na Floridě zní zoufalství posádky i snaha dispečera udržet kontakt až do poslední chvíle. Nehoda, při níž zahynuli všichni na palubě, připomíná, jak rychle může technická porucha proměnit běžný let v nelidskou situaci; příčina se vyšetřuje.
Nebezpečí v sladkostech
V halloweenských sladkostech v některých částech Německa se objevily špendlíky, hřebíky a další kovové předměty, jeden podobný případ hlásí i Rakousko. Zatím nejsou známy zranění, přesto jde o znepokojivý zásah do rituálu, který má být pro děti především bezpečnou zábavou.
Osobní příběhy po nemoci
Investigativní novinář Josef Klíma po boji s rakovinou kůže mluví o remisi, ale zároveň přiznává, že definitivní jistotu nemá a už neplánuje život na dlouhé roky. Jeho slova vystihují, jak nemoc mění nejen tělo, ale i vztah k času a budoucnosti.
Artur Štaidl se po delší době otevřel o tom, že po smrti matky Ivety Bartošové vyhledal psychoterapii. Jeho přiznání ukazuje, že i veřejně známé osobnosti nesou soukromé ztráty, které si vyžádají dlouhodobou práci se sebou samým.
Co stojí za televizním tancem
Tomáš Matonoha popisuje, jak se náročné tréninky ve StarDance promítají do jeho váhy i stravování — před předchozími přenosy podle svých slov téměř nejedl. Za lehkostí televizního vystoupení je tak vidět i fyzická zátěž, která nekončí odchodem z parketu.
Sportovní přelom
Ve formuli 1 se Andrea Kimi Antonelli stal mistrem světa a nejmladším šampionem v historii, přestože samotný závod v Mexiku vyhrál Max Verstappen. Titul tak patří mladému jezdci, zatímco pódium si rozdělili zkušenější jména.
Příroda překvapuje
V Olešnici na Šumpersku se po silnici procházel dikobraz, který řidiče zaskočil víc než obvyklá srna či kočka. Podivná návštěva připomíná, že i český venkov dokáže překvapit zvířetem, které sem nepatří.
Na Třeboňsku zase zachránil tři rybáře kapr: noční záběr na udici je pravděpodobně přivedl k tomu, že se včas probudili a zjistili otravu oxidem uhelnatým ve stanu s plynovými kamínky. Příběh ukazuje, jak náhodný moment může rozhodnout o životě.
Když se rozhodí ptačí hodiny
Mořští ptáci podle nového výzkumu mohou při rychlém přesunu na velkou vzdálenost zažívat vlastní obdobu pásmové nemoci: rozladěné biologické hodiny jim komplikují orientaci podle Slunce. Ani jejich obdivuhodná navigace tedy není neomylná — záleží také na tom, zda jejich vnitřní čas odpovídá místu, které právě přelétají.
Den, který začínal vzpomínkou na ty, kdo se postavili totalitě, končí v tichém tónu: mezi historickými stíny, diplomatickými nadějemi a drobnými znameními, že svět se točí dál i tam, kde ho nečekáme.