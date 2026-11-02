Muradov demoloval šest Kotlárů jeden po druhém. Diego odklepal po jediném kopu, poslední dostal za drzost odměnu

Dvířka klece se zavřela a dovnitř vešel první z Kotlárovců. Za pár vteřin ležel na zemi a Makhmud Muradov, 36letý uzbecký bojovník v polotěžké váze (do 93 kg) s bilancí 30-8-0 a jedním no contest, nad ním dokončoval sérii úderů. Pak přišel druhý, třetí, čtvrtý a pokaždé to podle dostupných reportů vypadalo skoro stejně, jen rychleji. Jan „Diego“ Kotlár, který celou věc rozjel svými výzvami, skončil po jediném kopu na nohu. Redakce MMAmag k tomu otevřela Registr smluv, oficiální kartu G MMA i pravidla, podle kterých se v kleci měří čas.
Šest Kotlárů vešlo do klece a žádný tam dlouho nepobyl
Dostupné reporty se shodují na pořadí i na způsobech ukončení. První soupeř šel k zemi a Muradov ho dobil údery shora. Druhý byl Diego Kotlár: kop na stehno, pád, odklepání. Třetí to podle serveru Top-Fight vzdal hned po strhu, aniž by dostal ránu, čtvrtý se na zemi bránil zhruba půl minuty a Patrik Kotlár šel jako poslední.
Šlo o hlavní zápas turnaje G MMA 1: Samhain – Hra začíná, 31. října 2026 v Nové Spirále na pražském Výstavišti. Makhmud Muradov je bývalý zápasník UFC a šampion polotěžké váhy české organizace OKTAGON MMA. Soupeři nastupovali postupně, ne v přesile; tak to G MMA avizovalo na oficiální stránce zápasu.
Celá šňůra trvala podle Top-Fightu necelé tři minuty a to číslo drží večer pohromadě.
Pět minut, které šesti chlapům nestačily
V Unified Rules of MMA, do kterých redakce MMAmag nahlédla, stojí, že profesionální kolo trvá pět minut. Šest nástupů se tedy vešlo pod délku jednoho kola. Z horní hranice 180 sekund a počtu šesti soupeřů vychází nanejvýš 30 sekund na jednoho muže; je to odhad z převzatého údaje, ne měřený průměr.
Čas se přitom v různých podáních liší. Times of India uvádí méně než dvě minuty čistého boje, ale téměř šest minut celé sekvence i se střídáním soupeřů. Zůstává otázka, proč si někdo takový formát objednal a kdo ho zaplatil.
Vstupenka za 2 999 Kč a smlouva na Výstavišti
Diego Kotlár dlouhodobě vyzýval Karlose Vémolu a český zápasník mu podle serveru MMA Shorties odpověděl, že Kotlárům klidně přivezou celý autobus soupeřů. Akci uspořádala nová česká organizace G MMA, která se na svém webu popisuje jako spojení bojových sportů, výrazných osobností a zábavy; provozuje ji G Entertainment Czech s.r.o., IČO 24064181.
Ze záznamu smlouvy č. ZA26-4096, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že si firma pronajala prostory Výstaviště Praha pro akci G MMA. Smlouva byla uzavřena 12. srpna 2026, zveřejněna 2. září 2026 a cena je skrytá jako obchodní tajemství. Vstupenky stály podle oficiální stránky akce 1 999 až 2 999 Kč. Veřejné podklady dokládají pronájem prostoru; povolení sportovní komise v nich doložené není. Zajímavý je rozpor v promu: organizace předem mluvila o početní převaze Kotlárovců, v kleci ale nastupovali jeden po druhém.
Zbývá otázka, která visí nad Muradovem od UFC: co si tím vlastně vyrobil.
Co si z toho odnese chlap, který válel ve velkém
KOMENTÁŘ Pro Muradova to nebyl zápas, byl to výstup. A tak se to má číst.
V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala 30-8-0 a jeden zápas vedený jako no contest, tedy bez platného výsledku; sobotní šestice v ní k 2. listopadu 2026 není. Posledním profesionálním zápasem zůstává výhra nad Willem Fleurym z 1. srpna 2026 na turnaji OKTAGON 92, TKO ve druhém kole. Namítnout lze, že formát show rozmělňuje kredit. Jenže Muradov nic nezaplatil: žádná porážka v tabulkách, žádný pohyb v pořadí, 29. prosince 2026 ho čeká Krzysztof Jotko na turnaji OKTAGON 100 v Praze.
Server SportWin po akci citoval jeho slova: „Respekt klukům, že proti mně nastoupili.“ Ta věta nešla koupit za vstupenku. Protože těch pět minut, které šesti mužům nestačily, odseděli oni, ne diváci.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková