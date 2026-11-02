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Muradov demoloval šest Kotlárů jeden po druhém. Diego odklepal po jediném kopu, poslední dostal za drzost odměnu

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Dennívýzva
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Pět minut. Přesně tak dlouho trvá jedno profesionální kolo. Do Nové Spirály přišlo na Makhmuda Muradova šest mužů z jednoho klanu a podle dostupných reportů se do těch pěti minut vešli všichni.
Muradov demoloval šest Kotlárů jeden po druhém. Diego odklepal po jediném kopu, poslední dostal za drzost odměnu

Muradov demoloval šest Kotlárů jeden po druhém. Diego odklepal po jediném kopu, poslední dostal za drzost odměnu

Zdroj: UFC
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 16:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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