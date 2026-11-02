Pohybuje se tam dost lidí, kteří si na sparťany jen hrají. Legendární kapitán Novotný popsal, co Spartě chybí

Ďolíček, 1. listopadu 2026. Sparta má proti Bohemians šance i dlouhou přesilovku, a přesto odjíždí s bezgólovou remízou. Několik dní předtím doma vypadla z poháru s Baníkem a v lize ztrácí na Slavii osm bodů. V této situaci promluvil v podcastu Livesport Daily muž, kterého nikdo nemůže odbýt jako fanouška z tribuny. Jiří Novotný vyhrál v rudém dresu víc titulů než kdokoli jiný a jeho verdikt nezní „hrajeme špatně“. Zní „přestali jsme být sami sebou“. Jeho slova jsme porovnali se sestavami, tabulkou a ligovým systémem. Na řadě míst mu dávají za pravdu.
Na koho míří: vedení, ne kabina
Nejostřejší věta rozhovoru o lidech, kteří si na sparťany jen hrají, nemíří na hráče. Novotný ji pronesl v pasáži o vedení klubu. Mluví o těch, kdo o Spartě rozhodují, o majiteli, který určuje směr, a o jeho spolupracovnících. Ti podle něj musejí fotbalu hluboce rozumět a mít ke klubu skutečný vztah. Jména neříká. Jeho kritika zůstává obecná, ale adresa je zřejmá: kanceláře, ne šatna.
Novotný přidává argument, který zní jednoduše, a přesto ho klub podle něj podcenil. Řídit firmu a řídit fotbalový klub jsou dvě různé disciplíny. Úspěšný manažer nemusí poznat, kdy kabina ztrácí páteř. Podle Novotného se ze Sparty vytrácí „sparťanská DNA“, roste zahraniční směr a v sestavě ubývá Čechů.
Podle nás právě tohle rozlišení dává jeho výpovědi váhu. Novotný se neohání obecnou nostalgií, ale míří přesně: na hráče kvůli nasazení, na vedení kvůli identitě. Dvě různé výtky, dvě různé adresy.
Odchozené zápasy a chybějící třicetiletý stoper
Hráči ovšem také dostali svou porci. Novotný mluví o zápasech, které jsou podle něj „odchozené“, o chybějícím stoprocentním přístupu a hlavně o absenci vnitřní síly. Nevěří, že tenhle tým dokáže zvládat klíčové zápasy.
Co tím myslí, ukazují výkyvy z posledních týdnů:
|Zápas
|Výsledek
|Co ukázal
|Sparta proti Slovácku (12. kolo)
|5:1
|Brunes dal čtyři góly, tým v ofenzivní pohodě
|Sparta proti Baníku (osmifinále MOL Cupu)
|0:2
|domácí konec v poháru
|Bohemians proti Spartě (13. kolo)
|0:0
|šance a přesilovka bez gólu
Tři zápasy, tři různé týmy. Přesně tuhle propast mezi nejlepší a nejhorší verzí Sparty Novotný popisuje. Po derby litoval neproměněných šancí i trenér Brian Priske.
Novotný přitom nehledá viníka, ale chybějící typ hráče. Mladí stopeři podle něj nemají od koho sbírat zkušenosti. Chybí mu „vyzrálý třicetiletý stoper“, který by vedl obranu, uklidnil tým v horších pasážích a předával návyky mladším. Dřív to podle jeho vzpomínek fungovalo samo. Zkušení hráči zůstávali doma déle, protože odchod do ciziny byl podle Novotného možný až kolem třiatřiceti let a po určitém počtu reprezentačních startů. Mladí se k nim prodírali přes tvrdou konkurenci. Jde o pamětnický pohled, nikoli o doložené svazové pravidlo, logika je ale srozumitelná. Lídr se nekoupí v přestupním okně. Vyroste.
Tři Češi v základu. Co ukazují sestavy
Novotný opakovaně naráží na malý počet Čechů. Podívali jsme se proto na poslední ligovou sestavu Sparty, tedy na derby s Bohemians.
V základu nastoupili tři čeští hráči: Jurásek, Vydra a Sochůrek. Zbytek tvořili Slovák Surovčík a zahraniční hráči Hoever, Mbe-Soh, Guddal, Vitályos, Mannsverk, Alcócer a Brunes. Bohemians naproti tomu postavili výrazně češtější jádro.
Slavia v předchozím kole porazila Jablonec 5:0 se čtyřmi Čechy v základu, konkrétně s Holešem, Zimou, Vlčkem a Sadílkem. Rozdíl mezi rivaly je tedy menší, než by se z Novotného slov mohlo zdát. Lídr ligy dnes také nestojí na ryze domácím jádru.
Z toho plyne poctivý závěr. Počet cizinců sám o sobě nevysvětluje, proč Slavia vede a Sparta ztrácí. Novotného argument je jemnější: nejde o pasy, ale o to, kdo nese klubovou paměť. U Slavie ji drží kapitán Holeš a lidé jako Zima. Ve Spartě je takových postav v základu méně.
Novotný to spojuje i s reprezentací. Méně českých hráčů v elitním klubu znamená méně minut pro budoucí reprezentanty. Přímou souvislost mezi cizinci na Letné a výkony národního týmu ale doložit nelze. Do nominací se sparťané i bývalí sparťané dál dostávají, silnou pozici v nich však má Slavia. Jde tedy o Novotného názor, ne o změřený fakt. Ovšem o názor rozumný.
Barcelona, Real a Sparta jako rodina
Novotný hodnotí dnešní Spartu z pozice, kterou mu zajišťuje kariéra. Podle oficiální Dvorany slávy AC Sparta Praha odehrál za šestnáct let 366 ligových zápasů, dal 31 gólů a získal 14 titulů. První v sedmnácti, poslední ve třiatřiceti.
Jeho éru si lze vybavit dvěma večery. Sparta 1. dubna 1992 porazila Barcelonu 1:0, gól dal Horst Siegl a Novotný hrál v obraně vedle Vrabce, Chovance a Horňáka. O devět let později, 21. listopadu 2001, prohrála Sparta v Lize mistrů s Realem Madrid 2:3. Na druhé straně stáli Zidane, Figo, Raúl a Roberto Carlos, Novotný byl v sestavě Sparty. Tehdy šlo o souboje se světovou špičkou. Letos skončila Sparta v osmifinále domácího poháru.
Novotný ovšem nevzpomíná jen na výsledky, ale i na atmosféru. Podle jeho slov klub v 90. letech řídilo asi deset lidí a dvě sekretářky, dnes má podle něj v kancelářích kolem dvou set zaměstnanců. To číslo je jeho odhad, nikoli ověřený stav. Novotný netvrdí, že menší znamená lepší. Uznává, že moderní klub potřebuje marketing a další složky, které dřív neexistovaly. Chybí mu ale „rodinný charakter“.
Ten podle něj tvořili konkrétní lidé. Trenér Václav Ježek, kterého popisuje i jako psychologa. Majitel Petr Mach, který podle Novotného týmem žil a investoval do stadionu; za jeho éry skutečně proběhla výrazná rekonstrukce Letné. A Alexandr Rezeš, za něhož klub ovládly Východoslovenské železárny s ambicí vybudovat velkoklub. Novotný o něm mluví jako o velkém sparťanovi, který miloval fotbal a přivedl zajímavé slovenské hráče. Tihle lidé si podle něj na sparťany nehráli. Byli jimi.
Osm bodů: matematicky hratelné, ale ne bez změny
Tabulka po 13. kole je pro Spartu nepříjemnější, než napovídá samotná ztráta na Slavii. Vede Slavia s 31 body, dva další týmy mají 24 a Sparta s 23 body je až čtvrtá. Nejde tedy jen o odstup od městského rivala, ale i o boj o druhé místo.
Podle herního modelu Chance Ligy má základní část 30 kol, zbývá jich tedy ještě sedmnáct a ve hře je až 51 bodů. Poté následuje pětikolová skupina o titul, do které se body přenášejí. Osm bodů se dá smazat. Ne však týmem, který po pěti gólech do sítě Slovácka nedá Bohemians gól ani v přesilovce.
Podle nás Novotného rozbor ukazuje, že Sparta nepotřebuje jen lepší formu. Potřebuje si znovu ujasnit hierarchii, a to na třech místech:
- na hřišti: kdo převezme zodpovědnost, když zápas nejde podle plánu,
- v kabině: kdo bude mladým obráncům tím, čím byli kdysi zkušení stopeři jemu,
- v klubu: kdo určuje sportovní směr a jestli rozumí tomu, co Sparta znamená.
Dokud tyhle otázky zůstanou otevřené, bude Sparta střídat večery jako proti Slovácku s večery jako v poháru proti Baníku.
Novotný získal první titul v sedmnácti letech a vedle něj tehdy stáli muži, od kterých se učil. Dnešní sedmnáctiletý sparťan by se rozhlížel déle. Tohle chybí víc než osm bodů.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle