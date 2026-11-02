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Dolly vznikla z buňky prsní žlázy dospělé ovce, což mělo být nemožné. Specializované buňky totiž „zapomínají“, jak být univerzální

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Před 30 lety se ve Skotsku narodila ovce Dolly. Vznikla z jádra buňky mléčné žlázy a vyvrátila dogma, že specializace buněk vede jen jedním směrem.
Dolly vznikla z buňky prsní žlázy dospělé ovce, což mělo být nemožné. Specializované buňky totiž „zapomínají“, jak být univerzální

Dolly vznikla z buňky prsní žlázy dospělé ovce, což mělo být nemožné. Specializované buňky totiž „zapomínají“, jak být univerzální

Zdroj: PxHere
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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