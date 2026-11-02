Brigáda v důchodu bude od ledna 2027 výhodnější. Hranice odvodů se posune o 500 korun

Přivýdělek k důchodu na dohodu o provedení práce má být od 1. ledna 2027 výhodnější. Částka, ze které se neodvádí sociální a zdravotní pojištění, má podle schválených nařízení vzrůst. Změna se týká také dohod o pracovní činnosti a limity se počítají u každého zaměstnavatele zvlášť.
Hranice se posouvá o pět set korun
Mnoho seniorů si v důchodu běžně přivydělává na dohodu o provedení práce a hlídá si výdělek tak, aby z něj nemuseli platit odvody státu. V roce 2026 platí, že se pojištění neplatí z částky 11 999 korun měsíčně a méně. Od 1. ledna 2027 se má tento limit podle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí zvýšit.
Podle nových pravidel se sociální a zdravotní pojištění nemá odvádět z hrubé měsíční odměny do 12 499 korun. Povinnost platit pojistné má vzniknout až od částky 12 500 korun. Zákon o nemocenském pojištění určuje, že hranice pro dohodu o provedení práce odpovídá 25 procentům průměrné mzdy zaokrouhlené dolů na pětisetkoruny. Schválená průměrná mzda pro rok 2027 činí 51 663 korun.
Výdělek pod stanoveným limitem je pro penzisty výhodný, protože zdravotní pojištění za ně platí stát. Pokud se vejdou do hranice 12 499 korun, mohou na odvodech ušetřit peníze. Podle webu Finance.cz činí souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnancem 11,6 procenta z hrubé odměny. Zaměstnavatel pak podle stejného zdroje ušetří dalších 33,8 procenta.
Výdělky u jednoho podniku se sčítají
Limit pro neplacení odvodů se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. Senior může v roce 2027 pracovat pro dvě různé firmy a u obou si vydělat hrubou odměnu například 12 400 korun měsíčně. Z žádné odměny sociální ani zdravotní pojištění nezaplatí.
Jiné pravidlo platí, pokud má člověk více dohod u jedné společnosti. Příjmy z několika takových smluv u stejného zaměstnavatele se pro posouzení limitu automaticky sčítají. U dohody o provedení práce navíc platí podmínka, že pro každého zaměstnavatele smí člověk odpracovat maximálně 300 kalendářních hodin za jeden rok. Z brigády, ze které se neplatí odvody, nevzniká nárok na nemocenskou.
Změna u dohody o pracovní činnosti
Kromě dohody o provedení práce existuje také dohoda o pracovní činnosti. Na jejím základě lze odpracovat více hodin, avšak průměrně nejvýše polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Také u tohoto typu smlouvy se od roku 2027 má zvýšit limit pro neplacení pojistného, který se počítá jako 10 procent průměrné mzdy.
V roce 2026 se pojištění neodvádí při měsíční odměně do 4 499 korun. Od ledna 2027 se hranice posouvá na 4 999 korun. Účast na nemocenském pojištění tak má vzniknout až při hrubém výdělku 5 000 korun měsíčně a více. I zde se částky od různých firem posuzují odděleně, takže pracovník může mít souběžně dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti u různých podniků pod limitem.
Daň z příjmu se má srážet jinak
Vyšší hranice odvodů automaticky neznamená, že pracovník dostane celou hrubou odměnu. Od ledna 2027 se má podle portálu České důchody změnit způsob zdanění podlimitních dohod v situaci, kdy zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani.
Dosud z takových smluv zaměstnavatel odváděl pevnou srážkovou daň. Nově ji má nahradit zálohová daň ve výši 15 procent z hrubé odměny, u vysokých příjmů by to bylo 23 procent. Hlavní změna spočívá v tom, že tato zálohová daň nemusí být konečná. Příjem se má stát dílčím základem daně a v některých případech má být potřeba po skončení zdaňovacího období daň vypořádat přes roční zúčtování nebo daňové přiznání.
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