Návrat Rusů na hokejové šampionáty vadí i Plzeňskému Prazdroji. Chystá opatření

Skupina Tipsport si nedokáže představit, že by u zápasů s Ruskem na mistrovství světa měla na ledě či v televizních přenosech svou reklamu. Podobně se vyjádřil také Plzeňský Prazdroj. Fortuna a další sponzoři situaci sledují a budou ji řešit se svými partnery.
Mezinárodní federace ledního hokeje IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Federace tento zákaz z bezpečnostních důvodů naposledy prodloužila letos v lednu. Rusko se následně odvolalo k CAS. Ruský výběr by se ale po rozhodnutí soudu měl znovu představit na mistrovství světa. Nejbližší šampionát v květnu uspořádá Německo. IIHF musí zařadit rovněž ruské juniory do mistrovství světa hráčů do 20 let, které se na přelomu roku bude hrát v Kanadě. Oba turnaje jsou přitom už rozlosované. IIHF dříve uvedla, že s verdiktem CAS nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat.
S účastí ruských hokejistů na světových šampionátech nesouhlasí ani Plzeňský Prazdroj. „V případě, že by k účasti Ruska došlo, přijmeme taková opatření, aby naše logo nebylo během vzájemných zápasů české reprezentace s Ruskem uvedeno,“ uvedl mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář. Pilsner Urquell je podle něj partnerem české hokejové reprezentace více než 14 let a v podpoře hokejistů a hokejistek dál pokračuje.
Největší česká sázková skupina Tipsport, do které kromě jiného patří i společnost Chance, se proti rozhodnutí umožnit Rusům účast v hokejových soutěžích ostře vymezila. Vzhledem k válce na Ukrajině považuje rozhodnutí CAS za „skandální, nepochopitelné a morálně naprosto neospravedlnitelné“. V současnosti Tipsport nevypisuje kurzy na KHL ani na jiné ruské a běloruské soutěže. Vypisovat kurzy na ruskou reprezentaci neplánuje ani v budoucnu. „Stejně tak si neumíme představit, že by u zápasů s Ruskem na mistrovství světa byla naše reklama – ani na ledě, ani v televizních přenosech,“ sdělili mediální zástupci Tipsportu.
Český hokejový svaz dříve uvedl, že rozhodnutí CAS podrobně analyzuje, stejně jako jeho praktické a právní důsledky. Zároveň dodal, že stále nesouhlasí s účastí Ruska na turnajích IIHF během válečné agrese na Ukrajině. Se stanoviskem svazu i některých dalších evropských asociací se ztotožňuje společnost Fortuna, která rozhodnutí CAS považuje za nečekané. Předvídat další vývoj je ale podle mluvčího společnosti Petra Šraina zatím předčasné. Fortuna situaci sleduje.
„S Českým hokejem jsme v kontaktu, určitě budeme dál vše diskutovat. V pozici partnera se každopádně cítíme být na jedné lodi. Ať už se celá záležitost vyvine jakkoliv, chceme se s ní vyrovnat v souladu a společně,“ uvedl Šrain.
Podobně se vyjádřila také Škoda Auto. Podle automobilky o účasti národních týmů v mezinárodních hokejových soutěžích rozhodují příslušné sportovní instituce. „Škoda Auto jejich rozhodnutí bere na vědomí, situaci pozorně sleduje a je v kontaktu se svými partnery,“ dodala Ivana Povolná z oddělení komunikace. Ani Datart nechtěl přímo komentovat účast ruských hokejistů na šampionátech. „Z pozice partnera Českého hokeje je pro nás v této věci důležitý především postoj samotného Českého hokeje, který dle našich informací zůstává v této otázce neměnný,“ uvedla mluvčí společnosti Petra Psotková.
Vývoj sleduje i další sponzor, Komerční banka. „S naším partnerem, Českým hokejem, jsme v kontaktu a naše postoje jsou v této otázce přirozeně v souladu,“ řekla Zuzana Čepelková z tiskového oddělení banky.