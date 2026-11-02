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Návrat Rusů na hokejové šampionáty vadí i Plzeňskému Prazdroji. Chystá opatření

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Také Plzeňský Prazdroj se připojil k dalším významným tuzemským sponzorům ledního hokeje, kteří považují rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS), že se ruské týmy mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů, za nečekané či skandální.
Návrat Rusů na hokejové šampionáty vadí i Plzeňskému Prazdroji. Chystá opatření

Návrat Rusů na hokejové šampionáty vadí i Plzeňskému Prazdroji. Chystá opatření

Zdroj: Plzeňský Prazdroj
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 17:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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