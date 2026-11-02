Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Do vedení města se vrací Rudolf Chloupek. Z opozice bude podporovat i koalici

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Do jihlavského zastupitelstva se vrací pětasedmdesátiletý Rudolf Chloupek, který se v komunální politice angažuje od roku 1998. Šestnáct let byl zastupitelem, čtyři roky primátorem za ČSSD, nyní se vrátil na kandidátce hnutí ANO jako poslední, desátý, zvolený kandidát.
Do vedení města se vrací Rudolf Chloupek. Z opozice bude podporovat i koalici

Do vedení města se vrací Rudolf Chloupek. Z opozice bude podporovat i koalici

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 16:42

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Za volant řidič sedl s 2,72 promile. Na přivaděči u Jihlavy pak převrátil přívěs
Za volant řidič sedl s 2,72 promile. Na přivaděči u Jihlavy pak převrátil přívěs
Listopadové počasí na Vysočině: Vyjasní se, ranní teploty ale už budou mrazivé
Listopadové počasí na Vysočině: Vyjasní se, ranní teploty ale už budou mrazivé

V první polovině tohoto týdne bude v ČR zataženo, ve druhé se vyjasní. Srážky očekávají meteorologové spíše...

ON-LINE: Kdo bude vládnout Jihlavě další čtyři roky? Sledujeme přímo v sále
ON-LINE: Kdo bude vládnout Jihlavě další čtyři roky? Sledujeme přímo v sále

Nově zvolené jihlavské zastupitelstvo dnes rozhodlo, kdo povede Jihlavu další čtyři roky. Podle předpokladů...

Práce na silnicích v Jihlavě zatím nekončí, oprava Romana Havelky pokračuje
Práce na silnicích v Jihlavě zatím nekončí, oprava Romana Havelky pokračuje

I po začátku listopadu platí v krajském městě Vysočiny určitá dopravní omezení. Dělníci zůstávají v ulici...

DRBNA HISTORIČKA: Dušičky jsou tady. Svátkem jsou od roku 998
DRBNA HISTORIČKA: Dušičky jsou tady. Svátkem jsou od roku 998

Dušičky jsou tady. Chladno právě tak akorát, venku vlhko zalézá do kostí. Stane se, že mrholí či drobně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.