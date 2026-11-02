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Sport jen ze záznamu a zrušené pořady. Česká televize v úterý omezí vysílání

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Zaměstnanci České televize vstoupí v úterý 3. listopadu do čtyřiadvacetihodinové stávky. S tím souvisí i dílčí omezení ve vysílání programů veřejnoprávní televize.
Sport jen ze záznamu a zrušené pořady. Česká televize v úterý omezí vysílání

Sport jen ze záznamu a zrušené pořady. Česká televize v úterý omezí vysílání

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 17:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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