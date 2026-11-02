Kdysi Vikingové záhadně opustili “Zelenou zemi”. Archeologové odhalili, co je k tomu vedlo

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Kdysi Vikingové záhadně opustili “Zelenou zemi”. Archeologové odhalili, co je k tomu vedloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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"Jaký byl osud tolika lidských bytostí, které byly tak dlouho odříznuty od styku s civilizovanějším světem? Byli zničeni invazí Inuitů nebo zahynuli kvůli nevlídnosti klimatu a sterilitě půdy?" napsal misionář Egede ve zprávě o své cestě do Grónska.
Kdysi Vikingové záhadně opustili “Zelenou zemi”. Archeologové odhalili, co je k tomu vedloZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 02.11.2026 17:30
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