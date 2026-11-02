Polibek draka: Režisér zapomněl říct stop a Jet Li kolegu napadl doopravdy. Policie pak hrdinu přepadla v tunelu smrti

Polibek draka, FOTO: B.C.G. / distr. TV Nova Polibek draka, FOTO: B.C.G. / distr. TV Nova Polibek draka, FOTO: B.C.G. / distr. TV Nova Polibek draka, FOTO: B.C.G. / distr. TV Nova Polibek draka, FOTO: B.C.G. / distr. TV Nova Polibek draka, FOTO: B.C.G. / distr. TV Nova Polibek draka, FOTO: B.C.G. / distr. TV Nova
Akční snímek Polibek draka z roku 2001 sliboval návrat k poctivým bojovým uměním bez nadužívání speciálních efektů. Tvůrci totiž vyslyšeli prosby samotných diváků a omezili se téměř výhradně na kontaktní ruční souboje. Neplánovaně se to podepsalo i na některých hercích, kteří museli čelit nečekaným útokům rovnou na place. Někdy se ale ústřední hvězda pohybovala pro kameru tak rychle, že režisér musel tvrdé rány ve střižně zpomalit. Tlak fanoušků změnil styl rvaček
Elitní pekingský policista Liu Jian v podání Jeta Li přijíždí do Paříže splnit přísně tajný úkol. Velmi brzy se ovšem zaplete do nebezpečné hry, kterou diriguje zkorumpovaný místní inspektor Richard. Toho si zahrál Tchéky Karyo a jeho hlavním cílem se rychle stane odstranění nepohodlné svědkyně, americké prostitutky Jessicy, kterou ztvárnila Bridget Fonda. Liu Jian se nakonec rozhodne ochránit ji i její malou dceru. Proti obrovské přesile tak musí naplno předvést své schopnosti a postavit se i samotné pařížské policii.
Styl akce se ve filmu odvíjí od přání fanoušků. Ti po předchozím americkém debutu Jeta Li totiž ve velkém požadovali realističtější souboje, jaké herec předváděl ve svých starších asijských filmech. Tvůrci proto omezili asistenci počítačů na úplné minimum. V celém snímku použili pomocná lana jen v sedmi ojedinělých případech. Viditelný zásah animátorů si vyžádal vlastně jen pád do shozu na prádlo obklopený plameny a pak už jen scéna, ve které hlavní hrdina přesně vykopne kouli z kulečníkového stolu.
Nedorozumění režiséra a příliš velká rychlost
Pro Chrise Nahona šlo o jeho první režisérskou zkušenost a hned v počátcích připravil jednomu ze svých herců velmi horké chvilky. V jedné ze scén narazí Liu na protivníka Lupa, kterého hrál Max Ryan. Režisér měl původně v plánu natočit dialog a následnou rvačku jako dvě samostatné sekvence. Po odříkání textu ale zapomněl říct „stop“, takže Jet Li plynule přešel do akce a do svého kolegy se jen tak pustil. Vystrašený výraz Maxe Ryana ve výsledném filmu je tedy naprosto autentický.
Do potíží se však občas dostala i samotná technika. Během závěrečného duelu se dvěma strážci se Jet Li a Cyril Raffaelli pohybovali tak rychle, že režisér musel jejich střet ve střižně viditelně zpomalit. Raffaelli dokonce zvládl svůj těžký kop se saltem vzad úplně bez asistence. Pro kameru to ale bylo příliš nepřehledné, pomocná lana se tedy musela u jeho osoby přidat pouze kvůli lepší čitelnosti úderu. Poslední klapka celého natáčení padla po velké rvačce v tělocvičně plné skutečných karatistů.
Skrytá jména a nebezpečný pařížský tunel
Tvůrci do příběhu občas propašovali drobné odkazy na realitu štábu. Želva, kterou chová inspektor Richard v zásuvce svého stolu, patřila ve skutečnosti jednomu z členů natáčecího týmu. Nápověda se dostala také do jména dcery hlavní hrdinky. V sirotčinci ji evidují pod jménem Isabel Kamen. Křestní jméno sdílí s představitelkou role Isabelle Duhauvelle a příjmení odkazuje na scenáristu filmu Roberta Marka Kamena. Tvůrci si pohráli i s poznávací značkou taxíku v úvodních titulcích, která nese nápis 5080TAG4, což v angličtině evokuje slovo sabotáž.
Natáčení probíhalo i na místech s pohnutou historií. Scéna, ve které francouzská policie přepadne hlavního hrdinu, se točila v pařížském tunelu u mostu Alma. Přesně na tomto místě dříve při autonehodě zahynula britská princezna Diana. Diváci si ve snímku mohou všimnout také dvou drobných nelogičností. Liu a strýček Tai spolu v soukromí mluví vždycky jen anglicky, přestože oba pocházejí z Číny. V nemocnici zase zůstane Jessica ležet přes noc s akupunkturní jehlou zapíchnutou v krku a žádná ze sester si jí do rána nevšimne.
Zajímavou shodou okolností prošli dva představitelé rolí světem Jamese Bonda. Tchéky Karyo si zahrál ve filmu Zlaté oko a Burt Kwouk, který ztvárnil strýčka Taie, se objevil rovnou ve třech starších bondovkách.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).