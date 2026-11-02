Výtvarník proměnil hasicí štíty v umělecká díla, teď jsou v dobročinné aukci

Výtvarník proměnil hasicí štíty v umělecká díla, teď jsou v dobročinné aukciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Výtvarník proměnil hasicí štíty v umělecká díla, teď jsou v dobročinné aukciZdroj: Plzeňský Prazdroj
Článek byl publikován 02.11.2026 17:01
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