Padlé listí na dně jezírka přes zimu změní vodu v jedovatou břečku. Kdo nevyčistí dno před prvním mrazem, na jaře najde mrtvé ryby

Stačí několik týdnů opadu a na dně metrové nádrže leží hnědý koberec javorových a březových listů, ztrouchnivělých stonků leknínů a kalu. Na podzim působí nevinně. Jakmile ale hladinu uzavře led, začne ten nános pracovat proti rybám. Mikroorganismy organickou hmotu rozkládají a berou přitom z vody rozpuštěný kyslík.
Americké ministerstvo zemědělství ve své technické zprávě popisuje, že rozklad organiky na dně vytváří sirovodík a oxid uhličitý a že právě sirovodík spolu s vyčerpaným kyslíkem stojí za zimními úhyny pod zamrzlou hladinou. Karasi i koi se v chladu stahují do nejhlubší části, tedy přesně tam, kde se zplodiny hromadí. K 30. říjnu 2026 to v teplejších nížinách znamená poslední dny na zásah, v chladnějších polohách už jde o dohánění skluzu. Co se se spadaným listím děje pod ledem
Dokud je hladina volná, jezírko dýchá. Kyslík ze vzduchu proniká do vody, vítr ji promíchává a řasy s ponořenými rostlinami přes den fotosyntézou doplňují zásoby. Zima tenhle oběh téměř zastaví. Podle University of Illinois Extension brání led, a zvlášť sníh na něm, pronikání kyslíku z atmosféry a zároveň stíní světlo, takže rostliny produkují méně. Spotřeba přitom trvá dál: dýchají ryby, žáby i drobní bezobratlí a hlavně bakterie, které přes zimu zpracovávají vše, co na podzim spadlo do vody.
Výsledkem je pomalu se prohlubující deficit. Oxid uhličitý a sirovodík se drží v hlubších vrstvách, protože jim uzavřená krusta znemožňuje odvětrání. Sirovodík je pro ryby vysoce toxický, a když se sejde s nízkou hladinou kyslíku, vzniká kombinace, kterou rybáři označují jako zimní úhyn.
Hromada listí přitom působí plíživě. Ryby nepadnou týden po prvním mrazu. Riziko se ale sčítá: mělká nádrž, hodně ryb na malém objemu, silná vrstva kalu a dlouhé období ledu se sněhem. Čím víc z těchto podmínek jezírko splňuje, tím menší rezerva kyslíku mu do jara zbude. Kärcher v českém návodu připomíná i rozměr nádrže, protože malá jezírka mají menší objem, rychleji se v nich mění teplota a biomasa je v nich koncentrovanější. Podle nás je proto podzimní úklid dna spíš otázkou kyslíkového rozpočtu než estetiky hladiny.
Kalendář mrazů: kdy má být dno uklizené
Univerzální datum pro celé Česko neexistuje, opora v datech ale ano. Studie publikovaná v
Meteorologických zprávách ČHMÚ mapovala nástup podzimních mrazů v oblasti České tabule. Slabé mrazy přicházejí v chladnější severní části a ve vyšších polohách průměrně mezi 7. a 12. říjnem, na většině území tabule mezi 12. a 17. říjnem a v nejteplejších pásech podél Labe a Vltavy až ve třetí dekádě října. Mírné mrazy se ve větší části sledované oblasti objevují mezi 27. říjnem a 6. listopadem.
Letošní podzim se do průměru vešel. Podle týdenní předpovědi ČHMÚ, kterou citoval iROZHLAS, čekala Česko už v polovině října velmi chladná rána s teplotami 1 až 6 °C a možností přízemního mrazu v noci na 13. října. Měsíční výhled ústavu pak počítal s teplotami odpovídajícími roční době až do 22. listopadu. Jde ovšem o pravděpodobnostní trend pro republiku jako celek, lokální mráz v kotlině z něj nevyčtete.
Pro praxi z toho plyne jednoduché rozdělení:
Hory a podhůří: úklid měl proběhnout začátkem až v polovině října. Kdo ho nestihl, ať jedná při první oblevě, dokud hladina nezamrzne natrvalo. Většina nížin: ideální okno se zavírá ve druhé polovině října, teď jsou na řadě poslední dny. Teplá městská prostředí a nivy velkých řek: rezerva může vydržet do začátku listopadu, rozhoduje aktuální předpověď.
Varovné signály, že mráz klepe na dveře, se dají snadno sledovat. Noční minima v předpovědi klesají k nule, na kbelíku nebo misce pro ptáky se ráno objeví tenký led, tráva bělá jinovatkou a meteorologové hlásí sněžení na horách.
Jak vybrat listí a kal, aniž byste ryby vyděsili
Pořadí kroků je důležité. Nejdřív je třeba zastavit přísun nové organiky, teprve potom má smysl sahat na dno.
Síť přes hladinu. Během vrcholu opadu zachytí listí i jehličí dřív, než nasákne a klesne. World of Water upozorňuje na další výhodu: síť zároveň chrání ryby před volavkami, které s blížící se zimou obcházejí zahradní nádrže a pro které jsou zpomalené ryby snadnou kořistí. Podběrák. Co proklouzne, je potřeba vybírat průběžně, ideálně denně. Spolu s listím se tak odstraní i chomáče řas. Rostliny. Královská zahradnická společnost RHS doporučuje na podzim odstřihnout odumírající listy a stonky dřív, než se rozpadnou ve vodě. Tropické druhy patří na zimu do světlé nezámrzné místnosti, otužilé pobřežní rostliny mohou zůstat. Dnová síťka nebo kalový vysavač. Na usazený nános fungují nejlépe. Jezírka Banat zmiňují obě varianty jako krok, který má proběhnout před prvními mrazy. Vysavač je rychlejší a pro ryby šetrnější než opakované hrabání síťkou.
Pracujte po částech a neobracejte celé dno naráz. Zvířený kal sníží viditelnost a ryby zbytečně stresuje. Radikální vypouštění při prudkém ochlazení se nedoporučuje. Odsátý sediment lze nechat proschnout a podle Kärcheru použít jako hnojivo na záhony.
World of Water rozlišuje mezi typy jezírek. V přírodní nádrži bez ryb a bez silné vrstvy odpadu může část sedimentu zůstat jako útočiště pro larvy a bezobratlé. U jezírka se zlatými rybkami nebo koi radí odpad ze dna odstranit, protože rybám v chladu zpomalí metabolismus i oslabí imunita a pobyt v rozkládajícím se bahně zvyšuje riziko bakteriálních infekcí. Komerční jezírkářský zdroj k tomu připojuje i rady ke kontrole zdravotního stavu ryb před zimou, ty ale berte jako doporučení prodejce, nikoli jako veterinární pravidlo.
Otvor v ledu, hloubka a technika na zimu
Úklid dna snižuje spotřebu kyslíku, volné místo na hladině zase umožňuje plynům unikat. Obě pojistky fungují nejlépe spolu.
Hloubka. OBI uvádí pro přezimování ryb minimálně 80 cm, magazín Naše krásná zahrada doporučuje 100 až 150 cm. Osmdesát centimetrů může stačit v mírných nížinách, mimo ně je bezpečnější hlubší rezerva. Mělká nádrž hrozí promrznutím až ke dnu a navíc má menší zásobu kyslíku.
Udržení volné hladiny. Možností je několik a liší se hlavně tím, jaký mráz zvládnou:
Řešení K čemu slouží Na co si dát pozor Provzdušňovač (vzduchovací kámen) Dodává kyslík a rozpohybuje hladinu Umístit do mělčí části, u dna by míchal teplejší spodní vodu Protimrazový plovák Drží otvor při mírných mrazech Při delších mrazech kombinovat s provzdušňovačem Topítko, elektrický odmrazovač Udrží otvor i v tuhé zimě World of Water ho doporučuje při poklesu pod −5 °C Ruční roztavení Nouzové řešení, když led zaskočí Horkou nádobou nebo teplou vodou, nikdy sekerou
Ohřívat celý objem vody není nutné, cílem zůstává výměna plynů. Led nikdy nerozbíjejte. RHS varuje, že rázové vlny mohou rybám ublížit, a Naše krásná zahrada popisuje tlakové otřesy jako stresující a potenciálně zraňující. Stačí na hladinu postavit hrnec s horkou vodou a nechat ho led v klidu protavit.
Filtr a čerpadlo. Pokud filtrace stojí nad hladinou, doporučují Jezírka Banat při prvních větších mrazech kolem −5 °C zařízení vypnout, vyčistit, vypustit z něj vodu a otevřít odkalovací ventily. Gravitační systémy nebo technika uložená v šachtě, kam mráz nedosáhne, mohou běžet se sníženým výkonem, vždy však podle pokynů výrobce. World of Water radí čerpadla před zimou zvednout výš, aby nenasávala teplejší vodu ode dna. Pozornost si zaslouží i vodopády a fontány: při mrazu může voda dopadající na zamrzlou hladinu přetékat přes okraj a nádrž se nenápadně vyprázdní. Odstavenou techniku je nejlepší uskladnit v nezámrzném prostoru.
Krmení. S chladnoucí vodou slábne trávení ryb a nestrávené krmivo jen přidává další organiku ke dnu. World of Water doporučuje při poklesu pod 10 °C přejít na podzimní krmivo a při 4 až 5 °C krmit přestat, Naše krásná zahrada uvádí hranici 12 °C. Vyplatí se proto dát do vody teploměr a řídit se jím spolu s doporučením na obalu krmiva.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková