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Oprava mostu u Staré Chodovské potrvá déle kvůli horšímu stavu konstrukce

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Dennívýzva
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Rekonstrukce mostu u Staré Chodovské na Sokolovsku se prodlouží zřejmě do posledních měsíců roku. Při opravě si zjistilo, že stav mostu na silnici III/1812 je horší, než předpokládal projekt. Místo původně plánovaného dokončení na konci srpna se tak stavba prodlouží.
Oprava mostu u Staré Chodovské potrvá déle kvůli horšímu stavu konstrukce

Oprava mostu u Staré Chodovské potrvá déle kvůli horšímu stavu konstrukce

Zdroj: Karlovarský kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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