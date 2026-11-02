Oprava mostu u Staré Chodovské potrvá déle kvůli horšímu stavu konstrukce

Oprava mostu u Staré Chodovské potrvá déle kvůli horšímu stavu konstrukcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Oprava mostu u Staré Chodovské potrvá déle kvůli horšímu stavu konstrukceZdroj: Karlovarský kraj
Článek byl publikován 02.11.2026 17:00
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Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →
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