Podzimní jablka v županu zvládnete připravit i bez velkých zkušeností

Když doma padla poznámka, že by to chtělo něco sladkého, ale na koláč nebyl čas ani chuť, maminka vytáhla jablka v županu. Dělala je prostě, přesně tak mi to zůstalo v hlavě: plátky jablek namočila do palačinkového těstíčka a osmažila je dozlatova. Obyčejný, rychlý, levný a vděčný recept. Stačí dobré jablko, trochu skořice a těsto, které není vodové, ale ani těžké. Jako děti jsme se po nich mohly utlouct. Zkuste je udělat dnešním dětem, které tak milují palačinky. Možná se budou olizovat stejně jako my tehdy.
Na téhle úpravě je
sympatické, že kolem ní není potřeba dělat velké přípravy. Žádné kynutí, žádné dlouhé čekání u trouby, žádné složité vykrajování. Jen jablka, pár surovin na těstíčko a pánev. Nejlépe se mi osvědčila jablka lehce nakyslá. Po usmažení drží pohromadě, nerozpadnou se na kaši a chuť není přeslazená. Jablka v županu se samozřejmě dělají na víc způsobů. Někdo sáhne po , tahle verze je dnes docela běžná. listovém těstu
Můj tip zní: Pokud mají jablka uvnitř pěkně změknout a těstíčko se nemá pálit dřív, než budou hotová, krájejte plátky asi na půl centimetru. Příliš tenké změknou okamžitě, moc silné zůstanou uprostřed tužší. Recept na rychlá domácí jablka v županu
Doba přípravy: 15 minut Doba smažení: 10 až 15 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 4 ks větších jablek 2 ks vejce 250 ml mléka 160 g hladké mouky 1 špetka soli 1 lžíce cukru do těstíčka 1 lžička mleté skořice 3 lžíce cukru na obalení nebo posypání olej na smažení moučkový cukr na dokončení podle chuti Postup přípravy zlatavých jablek v županu
1. Začněte
jablky. Oloupejte je, vykrojte jádřince a nakrájejte na kolečka nebo silnější plátky, ideálně kolem 0,5 cm. Menší jablka můžete bez obav nakrájet na půlměsíce.
2. Do mísy rozklepněte
vejce, přilijte mléko, přidejte špetku soli a 1 lžíci cukru. Krátce prošlehejte metličkou. Není třeba nic dlouze šlehat, stačí, aby se směs spojila.
3. Po částech přisypávejte
hladkou mouku a rozmíchejte hladké těstíčko. Mělo by být hustší než klasické palačinkové, protože na plátcích jablek musí držet. Pokud po namočení hned stéká dolů, je moc řídké.
4. V malé misce promíchejte
skořici se 3 lžícemi cukru. Hotová jablka se touhle směsí nakonec posypou, případně se v ní ještě teplé kousky jen lehce obalí.
5. Na pánev nalijte vyšší vrstvu
oleje a zahřejte ji na střední teplotu. Olej nesmí kouřit, ale musí být dost horký, aby se těstíčko po vložení rychle zatáhlo.
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6. Každý plátek
jablka ponořte do těstíčka ze všech stran. Přebytek nechte jen krátce okapat a plátek opatrně přeneste na pánev.
7. Smažte po menších dávkách, ne všechno najednou. Plátky by měly zezlátnout, počítejte asi
2 až 3 minuty z každé strany. Jakmile mají pěkný povrch, přesuňte je na talíř vyložený papírovou utěrkou.
8. Ještě horká jablka posypte
skořicovým cukrem nebo je lehce poprašte moučkovým cukrem. Na teplém těstíčku cukr drží nejlépe. Foto: Cooky.cz, Ještě horká jablka posypte moučkovým nebo skořicovým cukrem.
9. Podávejte hned po dosmažení, dokud jsou jablka uvnitř měkká a těstíčko zvenku trochu křupne. Pokud něco zbyde, uložte je do lednice a druhý den je krátce prohřejte na suché pánvi nebo v troubě.
Rady a ještě jeden pohled: pečená verze v listovém těstě Hodně šťavnatá jablka po nakrájení raději osušte. Těstíčko pak nebude tolik sjíždět dolů. Do těstíčka můžete přidat pár kapek vanilkového extraktu, pokud chcete jemnější sladkou vůni. Nejlepší jsou čerstvě usmažená. Ale vlažná ke kávě, když se na talíři najdou ještě po chvíli, taky nejsou vůbec špatná. Když je víc času, případně mají jablka v županu přijít na stůl pro návštěvu, nabízí se listové těsto. Některé recepty počítají se 2 pláty listového těsta, zhruba 4 až 5 jablky, 3 lžícemi třtinového cukru, 2 až 3 lžičkami skořice a 1 vejcem na potření. Jinde se balí i 8 malých jablek vcelku a pečou se kolem 25 minut.
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