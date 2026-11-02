Malý pitaval z velkého města: Hašek hrál v jediném svetru, Zedníček odmítl ostříhání a kasaře zachránil konec války

Malý pitaval z velkého města, FOTO: Česká televize / Jaromír Komárek / distr. FTV Prima Malý pitaval z velkého města, FOTO: Česká televize / Jaromír Komárek / distr. FTV Prima Malý pitaval z velkého města, FOTO: Česká televize / Jaromír Komárek / distr. FTV Prima Malý pitaval z velkého města, FOTO: Česká televize / Jaromír Komárek / distr. FTV Prima Malý pitaval z velkého města, FOTO: Česká televize / Jaromír Komárek / distr. FTV Prima
Detektivní seriál Malý pitaval z velkého města z let 1982 až 1986 se inspiroval skutečnými kriminálními případy. Náklady na natáčení se tehdy vyšplhaly k patnácti milionům korun, přesto kostým pro jednoho z vyšetřovatelů stál pouhou tisícovku. Oblečení pro Vlastimila Haška totiž sestávalo z jediného svetru, čímž tvůrci odkazovali na reálného policistu. Pražská kriminálka řeší krádeže a vraždy
Vyšetřovatelé z pražského obvodního sboru řeší drobné krádeže, podvody i vraždy. Kanceláře mají v budově v Dejvicích, odkud oddělení řídí náčelník Břetislav Kubát s tváří Ladislava Freje. Jádro jeho týmu tvoří ostřílení operativci Rudolf Pekař v podání Vlastimila Haška a Libor Krejcárek, kterého hraje Jiří Krampol. Dvojici doplňují mladší kriminalisté Kamil Hamřík, jehož ztvárnil Pavel Zedníček, a Jiří Otradovec v podání Michala Peška.
Vzhled seriálových příslušníků konzultovali tvůrci s odbornými poradci, což vedlo ke sporu o vlasy. Dobová pravidla totiž vyžadovala krátký sestřih, Pavel Zedníček ale ostříhání odmítl s argumentem, že dlouhými vlasy zmate zločince. Nadřízení ze skutečné pražské policie zase protestovali proti tomu, aby náčelník Kubát nosil vousy, Ladislav Frej si však knír obhájil. Do ateliérů herec nastoupil těsně poté, co ležel na jednotce intenzivní péče s těžkým zánětem slinivky.
Patnáctimilionový rozpočet kontrastoval s levným kostýmem
Celkové náklady na natáčení dosáhly bezmála patnácti milionů korun, přičemž doprava a zapůjčení aut stály necelý milion. Honorář režiséra Jaroslava Dudka činil za první sérii 558 tisíc korun. Jiří Krampol dostal za třináctidílný cyklus 68 tisíc korun.
Nejlevnější šatník ze všech herců měl Vlastimil Hašek, jehož oblečení vyšlo televizi na tisíc korun. Celý seriál odehrál v jediném svetru, čímž kopíroval zvyk reálného vyšetřovatele. Hašek měl problémy s pamětí, texty si psal do notýsku a rekvizity využíval jako taháky.
Kuchařinka přežila čtrnáct ran, skutečná oběť zemřela
Scenárista Jaroslav Dietl musel některé trestné činy pro televizní obrazovku zmírnit. Epizoda Kuchařinka vychází z případu čtyřiašedesátileté ženy v Praze. Seriálová oběť v podání Jiřiny Štěpničkové útok přežila se čtrnácti bodnými ranami. Skutečná žena po napadení čtyřiadvacetiletým deviantem zemřela na následky třiceti čtyř bodných ran. Soud pachateli nařídil pětadvacetiletý trest a ústavní léčbu, ze které se na svobodu nikdy nepodíval a v léčebně zemřel.
Televizní vrah z epizody Včelař zase pracoval v rukavicích a policisté ho dopadli před domem s odpadkovým košem v ruce. Reálný pachatel přezdívaný Dlaňař na místech činu zanechával otisky celých dlaní a policie u něj při domovní prohlídce zajistila tři střelné zbraně.
Skutečný kasař unikl trestu smrti díky konci války
Při propuštění z vazby v epizodě Kasař uvádí kasař Kořán datum narození 17. října 1920. Jde o přesné datum narození jeho představitele Rudolfa Hrušínského, který se tehdy před kamerou vůbec nepotkal s Jiřinou Krejčíkovou hrající jeho dceru. Herečka na natáčení letěla z divadelního festivalu v Košicích a své scény natáčela odděleně.
Skutečným předobrazem postavy byl vlamač Josef Koudela. Ten se doznal ke stovce loupeží a strávil za mřížemi dvě třetiny života. Soud ho za držení zbraně odsoudil k trestu smrti, ale rozsudek padl v březnu roku 1945. Konec války porpavě nakonec zabránil a nikdo přesně neví, jakého věku se vlamač dožil.
Majitel autoservisu vychází z případu Jiřího Markoviče
V epizodě Majitel autoservisu podvodníci v podání Dagmar Havlové, tehdy Veškrnové, a Karla Heřmánka okrádají své oběti. Tvůrci se inspirovali vyšetřováním legendárního kriminalisty Jiřího Markoviče, přesněji případem bez hlavy. Na obrazovce děj proběhne bez ztráty života, reálná událost z Prahy naproti tomu skončila vraždou.
Ve scéně z restaurace, kde si dvojice podvodníků vyhlíží novou oběť, hraje z reproduktorů skladba Oheň, voda, vítr od Dalibora Jandy. Hudbu k ní složil Ladislav Štaidl, který je rovněž autorem hudebního doprovodu k celému seriálu. Epizodu Majitel autoservisu vysílá Prima v pondělí 2. listopadu ve 20:15 a v repríze v úterý 3. listopadu v 9:55.
Další seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, super, idnes).