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Malý pitaval z velkého města: Hašek hrál v jediném svetru, Zedníček odmítl ostříhání a kasaře zachránil konec války

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Seriál Malý pitaval z velkého města stál patnáct milionů, kostým Vlastimila Haška vyšel na tisícovku. Tvůrci museli pro obrazovku zmírnit okolnosti mnoha vražd.
Malý pitaval z velkého města

Malý pitaval z velkého města

Zdroj: FOTO:Česká televize / Jaromír Komárek / distr. FTV Prima
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 16:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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