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ŘÍJEN 2026: ANO ztrácí, konec multifunkční arény, pokuta za vlastní jídlo na letňáku

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Říjen byl ve znamení komunálních voleb, ve kterých Babišovo hnutí ztratilo pozice. Vyšlo také najevo, že multifunkční aréna, za kterou někteří politici tvrdě bojovali, nebude a bouři vzbudila informace o tom, že za vlastní jídlo na letním kině v Olomouci hrozí pokuta pět tisíc korun.
ŘÍJEN 2026: ANO ztrácí, konec multifunkční arény, pokuta za vlastní jídlo na letňáku

ŘÍJEN 2026: ANO ztrácí, konec multifunkční arény, pokuta za vlastní jídlo na letňáku

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 17:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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