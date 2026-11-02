ŘÍJEN 2026: ANO ztrácí, konec multifunkční arény, pokuta za vlastní jídlo na letňáku

Značně hanlivým způsobem se vyjádřil starosta Čelčic na Prostějovsku Karel Černý k videu na sociálních sítích, ve kterém vystupuje kandidátka na senátorku, známá operní pěvkyně Dagmar Pecková. Výrok představitele malé obce zaskočil v online prostředí řadu lidí.
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Tragická nehoda zastavila provoz na rušném tahu I/35 mezi Šumperskem a východními Čechami. Na místě zemřel 77letý senior a jeho 74letá spolujezdkyně, do jejich osobního auta narazily dva kamiony.
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Policie vyšetřuje okolnosti voleb v Želechovicích na Olomoucku, kde drtivě vyhrála strana současného starosty. Podle opozice někdo porušil pečeť na dveřích a v noci se s baterkou pohyboval po volební místnosti.
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Řidiči v Olomouci se potýkali s krátkodobou uzavírkou jedné ze spojnic na okraji města ve čtvrti Hejčín. Silnici zavřela firma kvůli pokládce elektrického vedení, nad výkopem měl za úplné uzavírky zrát nový asfalt. To ale neodradilo od průjezdu řidiče vozu Ferrari.
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Obrovským překvapením skončily komunální volby v Prostějově, kde vládnoucí ANO jasně porazilo opoziční hnutí Na rovinu. Lidé tak odmítli stávající praktiky na radnici, komentovala vítězství jednička hnutí Jana Jílková.
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Živou diskuzi vyvolal na sociálních sítích snímek týkající se zákazu konzumace vlastního jídla v areálu Letního kina Olomouc. Část lidí kritizuje nepřívětivý postoj a proměnu místa s jedinečným charakterem. Noví provozovatelé upozorňují na vysoké investice, které souvisejí s rekonstrukcemi Letňáku.
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Lékaři z Přerova varují, že řídnutí kostí už není problémem jen starších pacientů. Rychlé hubnutí může nevratně narušit tvorbu kostní hmoty i u mladých lidí. Cena za drastickou dietu je obrovská. Rychlým úbytkem váhy si prošla například pětadvacetiletá dívka z Přerovska.
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Silný žlučníkový záchvat před časem zcela proměnil život Zdeně Tumpachové. Během několika dnů se její život ocitl na hraně života a smrti. Zaklíněný žlučový kámen způsobil těžkou nekrotizující pankreatitidu a následnou sepsi a multiorgánové selhání.
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Jak bude vypadat rozsáhlé území mezi olomouckou městskou tržnicí, bývalým autobusovým nádražím a Smetanovými sady? Odborná porota nyní vybrala vítěze urbanistické soutěže, kterým se stal pražský ateliér DICE25 architects.
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Projekt multifunkční arény pro sport a kulturu v Olomouci dostal stopku. Kromě změny ve vedení města došlo navíc již v průběhu léta k dohodě o převodu projektu Nová Velkomoravská, jehož měla být hala součástí, z majetku společnosti Redstone pod křídla skupiny Creditas. Nový majitel s halou nepočítá.
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