Který supermarket poskytuje největší slevy, když si stáhnete aplikaci. Jeden zvítězil na celé čáře, ostatní nedávají skoro nic

Propastné rozdíly mezi řetězci
Srovnání z října 2026 zahrnovalo Albert, BILLA, Globus, Kaufland, Penny a Tesco. Na nákupním seznamu se objevilo máslo, mléko, vejce, maso, brambory, olej nebo káva – potraviny, které kupuje každá domácnost. Výsledky ukázaly, že ne všechny věrnostní programy fungují stejně.
V některých řetězcích aplikace skutečně dokáže srazit cenu o stovky korun. Jinde však zákazník získá úsporu v řádu jednotek, nebo dokonce nic. A právě tento rozdíl může za rok znamenat tisíce korun navíc, nebo naopak úsporu v rodinném rozpočtu.
Billa s odstupem první, Tesco zklamalo
Nejvýraznější úsporu přinesla BILLA. Díky aplikaci klesla cena u pěti z deseti sledovaných produktů, celkový účet se propadl z 1 341,85 Kč na 1 151,85 Kč. Zákazník tak ušetřil 190 korun, což představuje přibližně 14,2 % z celkové útraty.
Na druhém místě skončil Globus s úsporou 39 korun (z 1 074,75 Kč na 1 035,75 Kč). Kaufland nabídl slevu 28 korun při snížení z 747,60 Kč na 719,60 Kč.
Překvapivě slabý výsledek zaznamenalo Tesco. Proslulá Clubcard snížila účet pouze o sedm korun – z 1 203,60 Kč na 1 196,60 Kč. Úspora 0,6 % působí téměř symbolicky. V Penny zákazníci neušetřili vůbec nic, stejně jako v Albertu, kde však byl během testování výpadek aplikace a akční ceny platily pro všechny.
Češi mají v telefonu průměrně šestnáct věrnostních karet
Podle průzkumu agentury Incomind z roku 2025 byl průměrný respondent registrovaný v 15,6 věrnostních programech. Ještě o dva roky dříve to bylo jen 12,4. Ženy mají v průměru 16,8 registrací, muži 14,4 registrací. Tento rozdíl se ale postupně zmenšuje.
Více než tři čtvrtiny dotázaných přiznaly, že výhody za věrnost ovlivňují jejich rozhodování, kam půjdou nakoupit. Mezi nejznámější programy patří Tesco Clubcard a Lidl Plus, v segmentu drogérií pak dominuje Karta výhod Dr. Max.
Jenže samotná registrace nestačí. Lidé od věrnostních programů očekávají skutečné úspory a jednoduché podmínky. Za atraktivní přitom považují slevy mezi 18 a 24 %.
Na co si dát pozor, aby sleva skutečně fungovala
Věrnostní aplikace mohou ušetřit stovky korun měsíčně, ale jen pokud víte, jak jejich mechanismy fungují. Zvýhodněná cena na regálu totiž neznamená automatickou slevu u pokladny.
Aktivace kuponů je klíčová – některé akce nestačí pouze načíst kartou, ale kupon musíte předem aktivovat v aplikaci. Platnost bodů bývá omezená, pokud je nevyužijete včas, propadnou. Vyplatí se také porovnávat jednotkové ceny za kilogram nebo litr, zejména u různých balení.
Důležitá je i kontrola účtenky – u pokladny si ověřte, že se všechny slíbené slevy skutečně odečetly. U samoobslužných pokladen můžete uplatnění slev zkontrolovat ještě před zaplacením.
Věrnostní programy mohou být užitečným nástrojem pro úsporu peněz, ale jen pokud skutečně nabízejí reálné slevy a nikoli pouze zdání výhodnosti. Test ukázal, že rozdíly mezi řetězci jsou obrovské – a vyplatí se vědět, kde má registrace smysl.
Zdroje článku: arecenze.cz, zpravy.tiscali.cz, idnes.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková