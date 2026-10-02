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Nejroztomilejší souboj roku: Jablonecký Voříšek ovládne Letní scénu Eurocentra

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Jablonec nad Nisou zažije velkolepou přehlídku psích dovedností. Už tuto sobotu 3. října hostí Letní scéna Eurocentra 28. ročník tradiční soutěže Jablonecký Voříšek. Pejsci z celého okolí změří své síly v boji o titul o nejlepšího psa v oblíbené akci, která bezplatně otevře své brány veřejnosti.
Nejroztomilejší souboj roku: Jablonecký Voříšek ovládne Letní scénu Eurocentra

Nejroztomilejší souboj roku: Jablonecký Voříšek ovládne Letní scénu Eurocentra

Zdroj: Martin Kubišta
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 10:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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