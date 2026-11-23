Jak hodnotíte duel na Spartě?
Pro nás je to velmi cenné vítězství, kterého si velmi vážíme. Chlapcům patří za jejich výkon absolutorium. Výkonem jsme si za tím šli. I když jsme prohrávali 1:0, chlapci ukázali opět charakter, mužstvo tomu věřilo a podalo sebevědomý výkon. I z toho pohledu je vítězství zasloužené. Velké poděkování patří i našim fanouškům, kteří přijeli ve velkém počtu. Jsem rád, že chlapci se jim odměnili, že nás hnali celý zápas za důležitými třemi body. Za to jim děkujeme.
„Obrovská poklona pro naše fanoušky.” Dvougólový Lukáš Mašek po duelu #ACSLIB https://t.co/mAsI3wnREc — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) November 23, 2026
Milan Lexa vstřelil první ligový gól. Jak moc jste mu to přál?
Velmi. Jsem za něj rád. Lexík je mladý hráč, ale ukázal, že je to talentovaný hráč. Má možná nechci říct útlum, ale začal velmi dobře, pak měl menší pokles. Ale už se dostává zpět, výborně naskočil už do minulého zápasu a i teď. Jsem rád, že chlapci chápou svoji úlohu. Máme nějaký plán a každý od prvního do posledního je důležitý a Lexík je jeden z nich. Dnes i s Marsetičem přinesl kvalitu, kterou jsme potřebovali.
Myslíte, že vám pomohl i bojkot fanoušků Sparty?
Těžko říct. Soustředili jsme se sami na sebe a nezajímali se o to, co se děje u soupeře. Snažili jsme se hrát od úvodu aktivně a to se nám podařilo. První velkou šanci jsme měli my, když jsme trefili břevno, pak jsme dostali trochu nešťastný gól ze standardky. Ale jsem rád, že jsme dokázali zápas otočit a mužstvo tak ukázalo kvalitu a charakter. Mužstvo bylo nastavené a šlo si za tím.
Vasil Kušej musel střídat. Jak je na tom?
Čekáme na zprávy, jel do nemocnice. Doufám, že to nebude vážné, ale zase to nebude banalita. I to přináší fotbal a je mi to líto.
Lukáš Mašek řekl, že klíčové bylo srovnání před poločasem, vidíte to stejně?
Určitě. Góly v závěru mají vždy psychologický efekt. Myslím si, že jsme soupeře do velkých šancí nepouštěli a gól nám pomohl. Ve druhém poločase jsme soupeře prakticky do ničeho nepustili.
Obrali jste Slavii, porazili Plzeň a Spartu. Daří se vám na silné soupeře?
V první řadě mě to těší. Ale jak už jsem říkal dříve, v české lize není lehkých zápasů. Těší, že dokážeme takové zápasy vyhrát, je to obrovská kvalita. O to víc si toho vážíme. Mužeme se ale zase bavit, že některé body jsme poztráceli s papírově slabšími soupeři. Stále máme prostor pro zlepšení.
Pokud by vám někdo před startem ligy řekl, že budete druzí a porazíte Spartu, o byste mu řekl?
Je to příjemné. Když budu upřímný, řeknu, že se mi o tom nesnilo, ale sny jsou od toho, aby se snily a pak je tu každodenní práce, je před námi více než polovina souteže. Teď si to užijeme, ale zůstáváme nohama na zemi a musíme se připravit zápas od zápasu. Čekají nás čtyři zápasy, chceme je co nejlépe zvládnout.
Dobré výkony upozorňují na hráče. Nebojíte se zimy?
Nebojím se. Také už jsem říkal, že když je o vaše hráče zájem, tak hrají dobře a mají kvalitu a jsme na dobré cestě. Je to pozitivní signál, na druhou stranu máme silné vedení, které ví, co dělá. Když se něco stane, určitě to bude promyšlené, aby to neoslabilo mužstvo.