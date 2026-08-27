Zapomeňte na předražené akvaparky. Tyto termální lázně nabízejí zábavu pro celou rodinu za hubičku

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Zapomeňte na předražené akvaparky. Tyto termální lázně nabízejí zábavu pro celou rodinu za hubičkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Zatímco Františkovy Lázně, Baden-Baden nebo Bešeňovou zná skoro každý, mnoho lidí netuší, že se 4 hodiny od českých hranic nachází termální klenot, který také stojí za pozornost. Zejména, pokud chcete jet na rodinný výlet, kde se děti zabaví na celý den.
Lázně Zalakaros
Zdroj: Redakce Trendevy
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