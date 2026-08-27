Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Zapomeňte na předražené akvaparky. Tyto termální lázně nabízejí zábavu pro celou rodinu za hubičku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zatímco Františkovy Lázně, Baden-Baden nebo Bešeňovou zná skoro každý, mnoho lidí netuší, že se 4 hodiny od českých hranic nachází termální klenot, který také stojí za pozornost. Zejména, pokud chcete jet na rodinný výlet, kde se děti zabaví na celý den.
Lázně Zalakaros

Lázně Zalakaros

Zdroj: Redakce Trendevy
Reklama
Další články z TrendEvy
Naomi Watts má krásnou transgender dceru: Kai září na přehlídkovém mole a chce být supermodelkou
Naomi Watts má krásnou transgender dceru: Kai září na přehlídkovém mole a chce být supermodelkou
Lepší než pouť i koupák: Objevili jsme zábavní park, kde je obojí, a ještě ušetříte
Lepší než pouť i koupák: Objevili jsme zábavní park, kde je obojí, a ještě ušetříte

Nedávno jsme navštívili zábavní park, který by rozhodně neměl uniknout nikomu, kdo rád jezdí na rodinné...

Sarah Michelle Gellar v plavkách na jachtě: Ve 49 letech má tělo bohyně díky jednoduchým zásadám
Sarah Michelle Gellar v plavkách na jachtě: Ve 49 letech má tělo bohyně díky jednoduchým zásadám

Pamatujete si na představitelku Buffy, přemožitelky upírů? Sarah Michelle Gellar nedávno poslala fanouškům...

Navštívili jsme Benátky mezi zoologickými zahradami: Leží jen 3 hodiny od českých hranic a uvidíte tu ohrožené druhy zvířat
Navštívili jsme Benátky mezi zoologickými zahradami: Leží jen 3 hodiny od českých hranic a uvidíte tu ohrožené druhy zvířat

Mnichovský Tierpark Hellabrunn patří mezi nejkrásnější zoo v Německu. Od českých hranic je vzdálený jen cca...

V tomto počasí mají svilušky žně: S ničiteli úrody zatočí rady našich babiček
V tomto počasí mají svilušky žně: S ničiteli úrody zatočí rady našich babiček

Sviluškám se v teplém a suchém počasí náramně daří, což pěstitele znepokojuje, protože tito drobní roztoči...

Tento článek byl publikován ze zdrojů TrendEvy

Web přináší pestrý mix článků o aktuálních trendech, životním stylu, společnosti i dění, které přitahuje pozornost doma i ve světě. Čtenáři zde najdou novinky, inspiraci i zajímavosti z různých oblastí – od moderních technologií přes kulturu až po každodenní témata, která hýbou internetem i...

Všechny články tohoto autora →
TrendEvy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.