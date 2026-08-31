Ráno svetr, odpoledne letní šaty. Začátek září letos prověří vrstvení oblečení

Meteorologický podzim sice začíná 1. září, počasí se však s létem ještě loučit nebude. Po přechodu studené fronty se nad Českem postupně prosadí klidnější charakter počasí a během týdne se budou střídat polojasné dny s přechodně větší oblačností. Výrazným rysem prvního zářijového týdne budou poměrně chladná rána a současně příjemná až letní odpoledne. Rozdíl během několika hodin může místy přesáhnout deset stupňů, takže při cestě do práce nebo do školy bude lehká bunda dávat smysl, zatímco odpoledne už může být zbytečná.
První školní den bude na jihu Moravy stále letní
Úterý 1. září, které je zároveň prvním dnem meteorologického podzimu, přinese převážně polojasnou oblohu. V severní části republiky může být oblačnosti více a v pohraničí se během odpoledne ojediněle objeví přeháňky. Ráno budou teploty nejčastěji mezi 10 a 14 stupni, odpoledne vystoupají na 20 až 24 stupňů. Nejtepleji bude tradičně na jižní Moravě, kde se teploměry mohou dostat až k 27 stupňům.
Podobný průběh počasí se očekává také ve středu. Po ránu bude ještě o něco chladněji, většinou mezi 9 a 13 stupni. Přes den se však vzduch znovu rychle prohřeje a maxima se dostanou na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy opět až kolem 27 stupňů. Během dne bude zpočátku více oblačnosti a zejména v severní polovině území se mohou objevit slabší přeháňky. Od západu ale začne oblaků postupně ubývat.
Ve čtvrtek může být ráno jen osm stupňů
Ještě výraznější teplotní rozdíl nabídne čtvrtek. V údolích mohou při vyjasnění ranní teploty klesnout až přibližně k 8 stupňům. Na většině území budou minima mezi 10 a 14 stupni. Kdo vyrazí brzy ráno z domu, už může pocítit první skutečně podzimní chlad.
Odpoledne ale bude situace úplně jiná. Nejvyšší teploty se budou pohybovat přibližně mezi 21 a 25 stupni a při polojasné až oblačné obloze půjde o příjemný den vhodný i na venkovní aktivity. Právě takové počasí je pro začátek září typickou ukázkou období, kdy se vyplatí oblékat více lehkých vrstev. To, co člověk potřebuje při cestě do práce v sedm ráno, může být po třetí hodině odpoledne výrazně navíc.
Páteční odpoledne může přinést až 27 stupňů
Ke konci pracovního týdne se odpolední teploty ještě zvýší. Pátek by měl přinést většinou polojasnou až oblačnou oblohu. Na severu republiky se mohou objevit přeháňky nebo občasný déšť, ve většině ostatních oblastí ale bude počasí příjemnější. Ranní teploty se budou pohybovat přibližně mezi 12 a 16 stupni.
Během odpoledne pak teploměry ukážou 23 až 27 stupňů. Na začátku září tak stále není důvod uklízet letní šatník. Trička, lehké halenky nebo letní šaty ještě mohou během dne přijít vhod, jen bude potřeba počítat s chladnější cestou z domu.
Víkend může být ve znamení studených rán a letních odpolední
Velmi příjemně zatím vypadá také první zářijový víkend. Přes střední Evropu by se měla přesouvat oblast vyššího tlaku vzduchu, díky níž bude postupně ubývat oblačnosti i srážek. Při jasnější obloze ale mohou ranní teploty na některých místech klesat pod hranici 10 stupňů.
O několik hodin později už však může být pocitově téměř léto. Odpolední maxima se mají pohybovat kolem 25 stupňů. Výrazné střídání teplot tedy nebude záležitostí jednoho dne, ale pravděpodobně charakteristickým znakem většiny prvního zářijového týdne.
Ani dlouhodobější výhled zatím nenaznačuje okamžitý nástup studeného podzimu. Období na přelomu srpna a září má být teplotně průměrné až mírně nadprůměrné, přičemž průměr nejvyšších denních teplot se v nejbližším období očekává kolem 24 stupňů. Výraznější postupné ochlazování by mělo přijít až během dalších zářijových týdnů.
Začátek září tak bude především zkouškou správně zvoleného oblečení. Ráno může připomínat podzim, kolem poledne se začne oteplovat a během odpoledne se na řadě míst znovu vrátí letní pocit. Svetr přes tričko nebo lehká bunda, kterou lze během dne odložit, budou v příštích dnech praktičtější než definitivní výměna letního šatníku za podzimní.
chmi.cz, novinky.cz