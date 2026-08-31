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Vyučená prodavačka ve zlatnictví, barmanka na diskotéce. Pártlová do 28 let nikdy nezpívala, pak přišel X Factor

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Barmanka, která pracovala dva dny v týdnu od sedmi večer do šesti ráno, dnes chystá svůj první koncert v O2 areně. Mezi tím leží osmnáct let a jeden rozhodující telefonát.
Martina Pártlová

Martina Pártlová

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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