Vyučená prodavačka ve zlatnictví, barmanka na diskotéce. Pártlová do 28 let nikdy nezpívala, pak přišel X Factor

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Vyučená prodavačka ve zlatnictví, barmanka na diskotéce. Pártlová do 28 let nikdy nezpívala, pak přišel X FactorPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Barmanka, která pracovala dva dny v týdnu od sedmi večer do šesti ráno, dnes chystá svůj první koncert v O2 areně. Mezi tím leží osmnáct let a jeden rozhodující telefonát.
Martina Pártlová
Zdroj: Nextfoto
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