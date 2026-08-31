Rodiče prvňáků letos narazí na jiná pravidla než jejich známí před pár lety. Odklady se výrazně zpřísnily

Začátek školního roku bývá pro rodiny budoucích prvňáků spojený především s nákupem aktovky, školních potřeb a přípravami na nový režim. Rodiče dětí, které nastupují do prvních tříd ve školním roce 2026/2027, však řeší také změny, s nimiž se jejich známí před několika lety vůbec nemuseli potýkat. Český systém totiž začal výrazně omezovat odklady povinné školní docházky. Dosavadní poměrně široká možnost ponechat dítě ještě rok v mateřské škole se postupně mění na výjimečné řešení určené především dětem se závažnějšími zdravotními důvody. Reforma se zavádí postupně, takže právě letošní prvňáci jsou první generací, u které se dva různé režimy potkávají současně.
O odkladu už nerozhoduje jen školní nezralost
Ještě před několika lety byla situace pro rodiče podstatně jednodušší. Pokud se dítě jevilo jako tělesně nebo psychicky nezralé, obtížně se soustředilo, mělo potíže s řečí nebo odborníci usoudili, že by mu další rok ve školce prospěl, bylo možné při splnění zákonných podmínek požádat o odklad. Nová úprava je postavená mnohem přísněji. U dětí, na které se již vztahují nová pravidla, musí zdravotní stav dlouhodobě znemožňovat účast dítěte ve vyučování. Samotná obecná školní nezralost tedy už není automatickým důvodem, na jehož základě by dítě mohlo získat další rok před nástupem do školy. Změna se může dotknout například rodin, které by dříve uvažovaly o odkladu kvůli pomalejšímu pracovnímu tempu dítěte, problémům s výslovností nebo horší schopnosti soustředit se.
Výrazně se změnilo také to, kdo může zdravotní důvody posoudit. U dětí spadajících pod nový režim už nestačí vyjádření běžného dětského lékaře nebo pediatra. Rodiče potřebují doporučující posouzení jiného odborného lékaře nebo klinického psychologa a zároveň doporučení školského poradenského zařízení, tedy například pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Poradenské zařízení při svém rozhodování přihlíží také k odbornému zdravotnímu posouzení dítěte. Začátek povinné školní docházky lze podle nové úpravy odložit pouze jednou.
U letošních dětí rozhoduje datum narození
Právě školní rok 2026/2027 může být pro rodiče matoucí. Přísnější systém se totiž nezavedl najednou pro všechny děti. U zápisů konaných na začátku roku 2026 záleželo na datu narození budoucího školáka. Děti narozené od 1. září 2019 do 31. března 2020 už spadaly pod novou právní úpravu. Odklad tedy mohly získat pouze při splnění přísnějších zdravotních podmínek a potřebovaly odpovídající odborná doporučení.
Naopak děti narozené od 1. dubna do 31. srpna 2020 ještě při zápisech v roce 2026 spadaly pod původní pravidla. U nich mohl být odklad nadále povolen také tehdy, pokud dítě nebylo tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. K žádosti bylo potřeba doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, přičemž u této skupiny mohl potřebné vyjádření poskytnout také pediatr. Dvě děti z jedné budoucí první třídy tak mohly mít při žádosti o odklad rozdílné podmínky jen proto, že se jedna narodila v březnu a druhá například v květnu.
Zpřísňování bude pokračovat i v dalších letech. Při zápisech pro školní rok 2027/2028 se nová pravidla rozšíří na děti narozené do 30. června 2021, zatímco u dětí narozených od 1. července 2021 bude ještě zachována původní úprava. Jde tedy o několik let trvající přechod, jehož konečným výsledkem má být výrazné omezení běžných odkladů školní docházky.
Zmizela také možnost vrátit prvňáka zpět do školky
Změny se netýkají pouze rozhodování před samotným nástupem do školy. Od září 2025 už není možné využít takzvaný dodatečný odklad, kdy dítě nastoupilo v září do první třídy a během prvního pololetí se ukázalo, že školní docházku nezvládá. Dříve mohlo být za určitých podmínek z první třídy vráceno zpět do předškolního vzdělávání. Tato možnost už není součástí současného systému. Rozhodnutí o nástupu dítěte do školy tak získává větší význam a případné obtíže se mají řešit podporou dítěte přímo ve škole.
Právě na to navazují další opatření, která začínají platit od letošního září. V běžných prvních třídách s nejméně 15 žáky má nově působit asistent pedagoga. Smyslem této změny je pomoci učiteli zvládat rozdílnou úroveň připravenosti dětí, protože po omezení odkladů budou do školy nastupovat také některé děti, které by podle starších pravidel pravděpodobně ještě jeden rok zůstaly v mateřské škole. U menších tříd se 14 a méně dětmi zůstává přidělení asistenta navázané na podpůrná opatření a doporučení poradenského zařízení.
Prvňáci už také běžně nebudou opakovat první třídu
Novinka čeká rodiče také na konci školního roku. Od 1. září 2026 se mění pravidla pro opakování prvního ročníku. Prvňák má standardně pokračovat do druhé třídy bez ohledu na svůj prospěch. Opakování první třídy bude možné zejména tehdy, pokud o něj rodiče požádají ze zdravotních důvodů a doloží potřebná odborná doporučení. Systém se tak snaží přesunout řešení problémů dítěte od opakování celého ročníku k průběžné podpoře během výuky.
Některé další změny, o kterých se v souvislosti s prvním stupněm mluví, přitom letos ještě plošně nezačínají. Povinné slovní hodnocení místo klasických známek se má podle současného harmonogramu zavést v prvních třídách od září 2027 a ve druhých třídách o rok později. Rodiče letošních prvňáků proto mohou narazit na rozdíly mezi jednotlivými školami, obecný povinný přechod na slovní hodnocení však školní rok 2026/2027 ještě nepřináší.
České školy čeká jiný typ prvních tříd
Za změnami stojí dlouhodobá snaha omezit počet dětí, které nastupují do školy později. Česká republika patřila v evropském srovnání k zemím s mimořádně vysokým podílem odkladů, podle podkladů ministerstva se jejich podíl pohyboval kolem 24 procent dětí. Nový systém proto staví na myšlence, že běžné rozdíly ve školní připravenosti by neměly být řešeny automatickým odkladem, ale větší podporou přímo v první třídě.
Pro rodiče to znamená poměrně zásadní změnu uvažování. Odklad už postupně přestává být běžnou pojistkou pro dítě, u kterého si rodina není jistá školní zralostí. Zároveň ale na školy přechází větší odpovědnost za to, aby zvládly pracovat s prvňáky, jejichž schopnosti, tempo práce i míra samostatnosti se mohou výrazně lišit. Právě školní rok 2026/2027 je prvním, kdy budou tyto změny ve větší míře viditelné přímo v prvních třídách.
msmt.gov.cz, novinky.cz, edu.cz