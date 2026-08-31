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Rodiče prvňáků letos narazí na jiná pravidla než jejich známí před pár lety. Odklady se výrazně zpřísnily

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Nástup do první třídy se v Česku mění. Odklady školní docházky už nejsou tak snadno dostupné jako dříve a pro část dětí začala platit podstatně přísnější pravidla. Rozhodující přitom může být i konkrétní datum narození dítěte.
Rodiče prvňáků letos narazí na jiná pravidla než jejich známí před pár lety.

Rodiče prvňáků letos narazí na jiná pravidla než jejich známí před pár lety.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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