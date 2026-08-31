V úterý ve 20:00 to vypukne: Nova Cinema vytáhne kultovní akční nářez 90. let

Představte si akční jízdu s rozpočtem desítek milionů dolarů, kde dva nesourodí detektivové řeší případ s heroinem v hodnotě 100 milionů dolarů. Mají jen 72 hodin.
Zní to jako hollywoodský sen? Tahle pecka přitom málem nevznikla. Režisér musel sáhnout do vlastní kapsy. Herci zachraňovali katastrofální scénář improvizací. A výsledek? Kultovní hit, který navždy změnil moderní kinematografii.
Miami, heroin a 72 hodin do pekla
Miami. Slunce, pláže, zločin. Z policejního trezoru zmizí zabavený heroin v hodnotě sto milionů dolarů. Dva detektivové – oheň a voda – mají 72 hodin na odhalení zrádce ve vlastních řadách.
Pak se objeví jediná vyděšená svědkyně. Rozjíždí se nebezpečná hra plná záměn identit. Každé chybné slovo znamená smrt. Dokážou udržet masku, než je pohltí vlastní lži a kulky nekompromisních zabijáků?
Tahle zápletka zní jako stamilionový blockbuster. Jenže Mizerové (v originále Bad Boys) z roku 1995 vznikli za pouhých 19 milionů dolarů. V přepočtu na dnešní ceny? Zhruba 39 milionů. Pro srovnání: čtvrtý díl z roku 2024 stál 100 milionů.
Když režisér platí scénu ze své peněženky
Pro Michaela Baye, který do té doby točil jen reklamy a hudební klipy, šlo o životní zkoušku. Během natáčení došly peníze. Studio odmítlo uvolnit další rozpočet na klíčovou úvodní scénu s přepadením auta.
Bay zariskoval. Zaplatil natáčení z vlastní kapsy. A pro scénu bezplatně poskytl své osobní černé Porsche 911 Turbo. Dnes je tahle odvaha legendární. Tehdy to byla čirá zoufalost.
A scénář? Katastrofa. Původně byl napsán pro bílé komiky z Saturday Night Live – Danu Carveyho a Jona Lovitze. Projekt se měl jmenovat Bulletproof Hearts. Disney od něj dal ruce pryč. Práva koupila Columbia Pictures a celý koncept přepsala.
Improvizace zachránila film
Do hlavních rolí nakonec obsadili Willa Smitha a Martina Lawrence. Pro Smitha, tehdy známého hlavně ze sitcomu Fresh Prince, to byl průlom do hollywoodské elity. Pro Baye celovečerní debut, který z něj udělal krále akčních blockbusterů.
Jenže scénář od George Galla, Michaela Barrieho, Jima Mulhollanda a Douga Richardsona byl podle tvůrců plný děr. Bay proto nechal oba herce masivně improvizovat. Většina legendárních hlášek a vtipných přestřelek vznikla přímo na place bez předem napsaného textu.
Film, který definoval devadesátky
Vedle Smitha a Lawrence ve filmu excelují také Téa Leoni jako klíčová svědkyně a Joe Pantoliano v roli rázovitého policejního kapitána. Celosvětově film vydělal ohromujících 141 407 024 dolarů. Z nízkorozpočtového risku se stal kultovní hit, který odstartoval celou multimilionovou franšízu.
Chcete si připomenout přelomový milník akčního žánru? Nalaďte si Mizery v úterý 1. září 2026 ve 20:00 na stanici Nova Cinema. Připravte se na jízdu plnou adrenalinu, humoru a nezaměnitelné atmosféry devadesátých let. Jakou scénu z Mizerů máte nejradši?
Zdroje článku: bulletproofaction.com, eonline.com, mentalfloss.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá