Hvězdy Oktagonu předpověděly výsledek Vémolova comebacku. Šest z osmi ukázalo jedním směrem

OKTAGON zveřejnil na Instagramu anketu, v níž osm aktivních jmen z vlastního rosteru tipovalo výsledek zápasu číslo dvě na kartě OKTAGON 94. Poměr 6:2 ve prospěch jednačtyřicetiletého veterána vypadá na první pohled jako samozřejmost, dokud se nepodíváte, kdo přesně hlasoval. Mezi šesti hlasy pro Vémolu totiž nejsou jen čeští bojovníci. Jsou tam irský šampion těžké váhy Will Fleury, polský šampion střední váhy Krzysztof Jotko i bojovník střední váhy Jaime Cordero. Interní anketa, která překročila národní loajalitu, stojí za rozbor.
Kdo tipoval koho, a proč na tom záleží
Kompletní seznam tipujících na základě instagramového příspěvku organizace:
Pro Vémolu (6 hlasů):
- David Kozma, šestinásobný bývalý šampion welterové váhy
- Will Fleury, aktuální šampion těžké váhy, P4P č. 3 v žebříčku OKTAGONu
- Krzysztof Jotko, aktuální šampion střední váhy, 11 výher v UFC
- Jaime Cordero, č. 8 střední váhy
- Marek Bartl, aktivní bojovník střední váhy se dvěma výhrami v řadě
- Robert Pukač, č. 9 střední váhy
Pro Vosgröneho (2 hlasy):
- Alina Dalaslan, č. 1 ženského bantamu
- Christian Eckerlin, č. 9 welterové váhy
Cordero věří, že rozhodnou Vémolovy zkušenosti. Bartl tipuje TKO. Jotko čeká těžký boj, ale nakonec rovněž Vémolu, konkrétně TKO ve druhém kole. U Kozmy, Fleuryho a Pukače sekundární zdroj zachycuje jen samotnou volbu bez bližšího zdůvodnění.
Důležitý kontext: tohle není nezávislý expertní panel. Je to promo obsah vyrobený a distribuovaný samotným OKTAGONem. Přesto, když pro čtyřicetiletého veterána zvedne ruku irský a polský šampion, kteří nemají důvod hrát českou kartu, říká to o respektu k Vémolově úrovni víc než jakýkoli promo klip.
Dva hlasy proti: německá stopa, nebo sportovní úvaha?
Dalaslan i Eckerlin jsou Němci. Frankfurt je domácí půda Vosgröneho. Nabízí se jednoduchá interpretace: lokální solidarita. Jenže oba znají německou scénu zblízka a vědí, co třicetiletý grapplerský specialista dokáže. Jejich konkrétní argumenty veřejně nezazněly, takže motivaci můžeme jen odhadovat; sportovní čtení je ale minimálně stejně pravděpodobné jako patriotismus.
Proč Vosgröne není „nafouknutá nula“
Frédéric Vosgröne je v oficiálním žebříčku OKTAGONu na pátém místě polotěžké váhy. Bilance 5-0 a všech pět výher submisí. Černý pás v brazilském jiu-jitsu, medailové umístění na No-Gi Worlds, European Championship i ADCC Trials. Ročník 1996, generační rozdíl oproti Vémolovi je zhruba dekáda.
Právě grappling dělá z tohoto zápasu jinou výzvu, než na jaké byl Vémola zvyklý. Německý soupeř není úderář, kterého stačí strhnout na zem a tam dominovat. Na zemi je nejnebezpečnější. Vémolův standardní plán (strhnutí, kontrola, údery na zemi) může paradoxně otevřít Vosgröneho nejsilnější zbraně: přechody, přetahování o pozici a submisní řetězce.
Comeback z důchodu: čísla a rizika
Vémola naposledy zápasil 14. června 2025, když porazil Attilu Végha na OKTAGON 72 a následně oznámil konec kariéry. Mezi tím vítězstvím a zápasem ve Frankfurtu leží patnáct měsíců bez soutěžního zápasu. To není kosmetická pauza. Je to reálný odchod a návrat.
Na oficiálním profilu svítí bilance 38-9, 47 profesionálních zápasů a 57 % výher na submisi. Zkušenostní propast je obrovská. Jenže zkušenost stárne spolu s tělem. Jednačtyřicet let, rok a čtvrt mimo klec, soupeř o dekádu mladší a s grapplingem světové úrovně: to je rovnice, kde šest hlasů z osmi neznamená jistotu. Znamená respekt.
Vstupenky, přenos a rozpor v čase
OKTAGON 94 se koná 26. září 2026 v Deutsche Bank Parku ve Frankfurtu, na stejném stadionu, kde v roce 2024 organizace nastavila rekord s 59 148 diváky. Letos jde o jubilejní all-star event s širší kartou.
Praktické informace pro české fanoušky:
- Vstupenky: běžná sedadla od zhruba 1 200 Kč do 8 700 Kč (49–349 EUR), VIP balíčky od 16 700 Kč do 112 000 Kč podle kanálu a úrovně
- Přenos: živě přes OKTAGON TV / PPV
- Věkové omezení: vstup od 18 let
- Doprava: S-Bahn linky S7, S8, S9 nebo tramvaj 21; parkování v okolí stadionu bývá plné už tři hodiny před akcí
Pozor na jeden detail: oficiální web OKTAGONu uvádí začátek v 15:00, zatímco ticketingová platforma Eventim pracuje se 17:00. Čas konkrétního duelu Vémola vs. Vosgröne organizace zatím neupřesnila. Navíc hlavní zápas večera je Eckerlin vs. Kozma, takže Vémolův návrat nebude posledním bodem programu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková