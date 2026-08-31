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Porucha zabezpečení ochromila klíčový koridor mezi Prahou a Moravou, vlaky se zpožďují o desítky minut

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Cestující na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou se dnes potýkají s výraznými komplikacemi. V úseku Pardubice hlavní nádraží – Přelouč selhalo zabezpečovací…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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