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Chudá, svobodná matka si postavila svůj vlastní dům o rozloze 18,5 m² za pár korun. Každý, kdo se podívá dovnitř, v něm chce bydlet

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Klasický mobilní dům jistě znáte. Tato žena si ten svůj vytvořila z původně starého vleku. I když je plocha jejího domu jen 18 metrů, bydlí se jí skvěle. Každý kdo její prostor k životu viděl, jí obdivuje. Jak proto že měla unikátní nápad, tak hlavně proto že uvnitř to rozhodně nevypadá tak malé, jako zvenku. Inspirujte se zajímavým řešením netradičního bydlení.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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