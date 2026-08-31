29 zápasů bez jediné chyby. Prohry Umara, Chimajeva i Topurii ukazují, proč byl Khabib tak výjimečný

Sobota 29. srpna 2026, Šanghaj. Umar Nurmagomedov vstupuje do druhého kola jako favorit, mění level pro takedown, a Song Yadong mu přesně do té trajektorie nasadí uppercut. Čas 1:48, konec. Umarova první porážka před limitem, bilance 20-2. O tři měsíce dřív ztratil pás Ilia Topuria, ještě předtím Chamzat Čimajev. Tři jména, která měla být další generací neporazitelných. Všechna tři padla v roce 2026. A všechna tři jiným způsobem. Přesně proto stojí za to vrátit se k muži, který odešel s bilancí 29-0.
Tři cesty, jak ztratit nulu
Každá z letošních porážek ilustruje jiný klasický kanál, kterým MMA maže dokonalé rekordy.
Umar Nurmagomedov – načtená reakce. Song Yadong v Šanghaji nejdřív ubránil časný takedown v prvním kole a získal data. Ve druhém kole už věděl, kdy Umar přepíná do wrestlingu. Stačila jedna správně načasovaná rána. Sám Umar po zápase napsal, že „zapracuje na chybách“; mikrotaktická chyba je pojmenovaná i z jeho strany.
Chamzat Čimajev – rozbitý camp a váha. Na UFC 328 v květnu prohrál split decision se Seanem Stricklandem. Bratr Artur v rozhovoru pro Sports.ru popsal, že Chamzatovi při shazování „vypnulo tělo“. Trenér Murad Bičujev později doplnil kontext: tým původně plánoval zápas v polotěžké váze proti Jiřímu Procházkovi, pak se přehodil zpět na 185 liber (cca 84 kg). Pozdní změna divize rozhodila celou přípravu.
Ilia Topuria – špatné rozhodnutí a energetický kolaps. Na UFC Freedom 250 v červnu měl Topuria Justina Gaethjeho nalomeného po body shotu. Místo aby ho dokončil na nohách, stáhl zápas na zem. Trenér Trevor Wittman to po zápase označil za klíčovou chybu: Topuria spálil energii a vrátil duel do neutrálu. Od třetího kola už prohrával, obličej měl zdemolovaný a po čtvrtém kole ho stáhl vlastní roh.
Khabibova skvrna, o které se nemluví
Bilance 29-0 je fakt. Ale příběh bez jediné chyby? To už je mýtus. V březnu 2017, před plánovaným zápasem s Tonym Fergusonem na UFC 209, musel být Khabib stažen kvůli zdravotním komplikacím při shazování váhy. Oficiální prohlášení UFC mluvilo o „zdravotních problémech spojených s regulací váhy“. Nebyl to jeho první problém, už dříve nesplnil váhu proti Abelu Trujillovi.
UFC 209 bylo varování, které mohlo Khabibovu kariéru definovat úplně jinak. Jenže právě tady začíná to, co ho odlišuje od ostatních.
Proces, který zavřel dveře chaosu
Po debaklu s váhou Khabib najal nutričního specialistu Tylera Mintona. Výsledky byly vidět už před UFC 219 v prosinci 2017: podle Mintonova rozhovoru byl Khabib pouhé dvě kila od limitu, stále jedl každé tři hodiny, držel sacharidy i hydrataci až do startu samotného cutu. Minton ho popsal jako „mimořádně koučovatelného“ sportovce, který přijal protokol a dodržoval ho bez výjimek.
Otec a trenér Abdulmanap v rozhovoru pro ruský Championat vysvětloval filozofii: žádná brutální jednorázová ždímačka, ale průběžné kontrolované shazování. Ideálně 7–8 kilogramů místo patnácti, s denním sledováním. Laboratorní přístup ve sportu, kde většina týmů stále funguje na intuici a tradici.
Srovnejte to s Čimajevovým campem: přehazování mezi divizemi na poslední chvíli, tělo, které „vypne“. Nebo s Topuriou, který v kritickém momentu zvolil instinkt místo plánu. Khabib po roce 2017 podobný chaos jednoduše nepřipustil.
Proč je 29-0 téměř neopakovatelné
Jon Jones bývá v debatách o nejlepším bojovníkovi historie stavěn vedle Khabiba. Jenže Jones přišel o čistou bilanci už v roce 2009, diskvalifikací za nelegální loket proti Mattu Hamillovi. Khabibova oficiální bilance takovou skvrnu nemá.
Rok 2026 ukázal, jak málo stačí k pádu neporazitelnosti:
- Jedna načtená reakce soupeře na opakovaný vzorec (Umar)
- Jeden rozházený camp a pozdní změna váhové kategorie (Čimajev)
- Jedno špatné rozhodnutí v momentě, kdy měl soupeře na lopatě (Topuria)
Khabib prošel všemi těmito riziky: wrestlingové vstupy používal v každém zápase, váhu shazoval dramaticky, rozhodování pod tlakem bylo součástí každého finishe. Rozdíl nebyl v tom, že by rizika neexistovala. Rozdíl byl v tom, jak systematicky je po roce 2017 eliminoval.
Co si z toho odnést
Khabibova výjimečnost nestojí na mýtu o dokonalém člověku, který nikdy nechyboval. Stojí na tom, že po vlastním velkém selhání přestavěl celý proces přípravy a pak v šesti zbývajících zápasech, včetně tří titulových obhajob, už soupeřům nedal jedinou šanci využít slabinu. Teoreticky to může zopakovat kdokoliv. Prakticky to za třicet let UFC nedokázal nikdo jiný.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek