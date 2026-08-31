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Pod zemí může pracovat obří továrna na vodík. Stačí železná hornina, voda, teplo a správné pukliny

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Vodík dnes vyrábíme v průmyslových závodech, často ze zemního plynu nebo elektrolýzou vody. Jenže část zemské kůry ho dokáže produkovat bez člověka.
Pod zemí může pracovat obří továrna na vodík. Stačí železná hornina, voda, teplo a správné pukliny

Pod zemí může pracovat obří továrna na vodík. Stačí železná hornina, voda, teplo a správné pukliny

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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