Večer jen pro sebe: 10 věcí, ke kterým nepotřebuješ vůbec nikoho. Netflix je až poslední

Existuje zvláštní společenská představa, že večer o samotě je problém, který potřebuje rychlé řešení. Buď si máš někoho pozvat, nebo se máš konečně naučit nějakou užitečnou dovednost, případně si pustit seriál, aby bylo v pokoji alespoň trochu živo. Přitom možnost strávit několik hodin přesně podle svého může být nečekaně příjemný luxus.
Nikdo nehodnotí, jestli je večeře dost výživná nebo zda je hudba moc hlasitá. Nemusíš hlasovat o restauraci a můžeš si bez vysvětlování zopakovat stejnou písničku šestkrát. A pokud tě baví vlastní společnost, není nutné z ní dělat psychologický projekt. Prostě máš volný večer. To stačí.
1. Uvař si večeři, kterou ostatní doma nesnášejí
Možná miluješ olivy, houby, ryby nebo příliš pálivé nudle, zatímco zbytek domácnosti při jejich vyslovení protestuje. Dnes není potřeba hledat kompromis. Kup si přesně to, na co máš chuť, a uvař si jednu opravdu dobrou porci. Můžeš použít krásný talíř, otevřít něco nealkoholického, co máš ráda, a jíst u stolu místo nad dřezem.
Nejde o to strávit dvě hodiny složitým vařením. Pointou je rozhodovat podle vlastní chuti. A také nemuset vysvětlovat, proč je právě kombinace brambor, nakládaných okurek a sýra pro někoho naprosto legitimní večeří.
2. Vyraz sama do kina
Kino ve dvou bývá skvělý program, ale kino o samotě má své výhody. Film vybíráš výhradně ty, nemusíš čekat na člověka, který chodí zásadně pozdě, a nikdo se tě během projekce neptá, kdo je ten muž, co právě vstoupil do záběru.
Pokud jsi to nikdy nezkusila, začni filmem, na který máš opravdu chuť a který bys jinak možná odkládala, protože se do něj nikomu dalšímu nechce. Většina ostatních diváků je příliš zaměstnaná vlastním popcornem, než aby se zabývala tím, jestli jsi přišla sama.
3. Pusť si album od začátku do konce
Ne playlist vytvořený algoritmem, ve kterém se po dvou známých písních objeví reklamní znělka a skladba, kterou sis nikdy nevybrala. Zkus celé album, které jsi kdysi milovala, nebo nové, na které nebyl čas. Sedni si, dej si kávu nebo čaj a skutečně poslouchej.
Je docela možné, že si znovu vzpomeneš na skladby, které jsi roky neslyšela. A třeba také na období, kdy jsi měla čas poslouchat hudbu jinak než při cestě mezi dvěma schůzkami.
4. Udělej něco rukama, aniž by výsledek musel být krásný
Kreslení, háčkování, skládání puzzle, modelování z keramické hmoty nebo obyčejné přerovnávání fotografií do alba. Vyber si činnost, při které nevytváříš další pracovní výstup a nemusíš ji nikomu ukazovat.
Možná namaluješ obrázek, který by ani vlastní matka nedala na lednici. To je v pořádku. Dospělí si někdy zapomínají hrát, protože mají pocit, že všechno musí mít účel, úroveň a výsledný produkt. Nemusí.
5. Dej si večerní procházku s malým cílem
Není potřeba plánovat deset kilometrů ani sledovat počet kroků. Stačí vyjít ven, projít jinou ulicí než obvykle, koupit si něco dobrého nebo se zastavit na místě, kolem kterého běžně jen spěcháš.
Dávej samozřejmě přednost prostředí, kde se cítíš bezpečně a které odpovídá denní době i počasí. Někdy je nejhezčí část procházky právě návrat do teplého bytu, kde po tobě nikdo nic nechce.
6. Otevři knihu, kterou sis koupila z opravdového nadšení
Někde doma možná leží román, který jsi chtěla číst hned po zakoupení. Jenže pak přišla práce, další kniha a pocit, že máš především dočítat rozečtené věci. Dnes můžeš všechna tato pravidla ignorovat a začít přesně tím, na co máš chuť.
Nemusíš přečíst sto stran. Klidně skonči po třiceti, nebo zjisti, že kniha vůbec není pro tebe. Čtení není domácí úkol, který ti někdo oznámkuje.
7. Udělej si domácí degustaci něčeho úplně obyčejného
Kup tři druhy kvalitní čokolády, několik různých sýrů, různé čaje nebo malé dezerty z oblíbené cukrárny. Připrav si je na talíř a ochutnávej. Můžeš porovnávat chutě, zapisovat si vítěze nebo jednoduše dojít k závěru, že ze tří čokolád je nejlepší ta čtvrtá, kterou už máš doma.
Příjemné je i to, že takový večer nepotřebuje zvláštní vybavení. Jen trochu zvědavosti a ochotu udělat z obyčejného jídla malou událost.
8. Vytvoř si playlist pro jednu konkrétní náladu
Ne další univerzální seznam skladeb na pozadí. Zkus playlist pro příští cestu vlakem, pro úklid, na kterém se ti nikdy nechce začít, nebo pro okamžiky, kdy potřebuješ trochu energie. Vyber si hudbu opravdu vědomě, bez přeskakování každých deseti vteřin.
Možná tím připravíš radost i budoucí verzi sebe sama, která si v pátek pustí hotový výběr cestou z práce. Malý užitek je tentokrát jen příjemný vedlejší účinek.
9. Dopřej si malý večerní výlet do vlastních vzpomínek
Otevři krabici starých fotografií, projdi si pár alb nebo se podívej na uložené snímky z výletů. Nemusíš je okamžitě třídit, mazat a vyrábět z nich knihu. Stačí si připomenout příjemné okamžiky a lidi, kteří k nim patřili.
Pokud by se z nostalgie stala spíš smutná spirála, není důvod v ní pokračovat. Tento večer nemá povinnost probudit všechny emoce posledních patnácti let. Může být tak lehký, jak budeš chtít.
10. A ano, klidně si zapni Netflix
Pořadí není žebříček morální hodnoty volného času. Pokud máš chuť sledovat tři epizody oblíbeného seriálu, může to být přesně ten správný program. Jen je příjemné vědět, že to není jediná možnost, kterou automaticky zvolíš pokaždé, když večer zůstaneš sama.
Zkus si občas film nebo seriál vybrat předem. Vyhneš se známé situaci, kdy čtyřicet minut projíždíš nabídku, po dalších deseti minutách si pustíš něco napůl a nakonec zjistíš, že je čas jít spát.
Večer o samotě nepotřebuje omluvenku
Žít s někým, mít rodinu nebo množství přátel nevylučuje chuť občas být sama. Stejně tak není nic špatného na tom, když si člověk vlastní společnost opravdu užívá. Potřeba kontaktu i samoty se liší podle osobnosti, životní situace a momentální nálady.
A pokud je pro tebe samota právě teď těžká nebo nechtěná, nemusíš se nutit, aby ses v ní okamžitě cítila skvěle. Tenhle seznam není návod na překonání osamělosti; je to pozvánka užít si volný večer, pokud ho máš k dispozici a chceš ho strávit po svém.
Zítřek bude mít vlastní program a ostatní lidé vlastní přání. Dnes může být hlavním kritériem výběru jednoduše to, na co máš náladu ty. A pokud z toho nakonec vyjde pálivá večeře, staré album a půl hodiny knihy, večer splnil účel bez jediného hlasování.
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Zdroje: PLOS ONE – Who enjoys solitude? [1], American Psychological Association – Relationships and Social Connection [2].