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Na Chebsku najdete zámek i vyhaslou sopku. Libá a její okolí překvapí nejednoho výletníka

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Dennívýzva
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Přibližně ve stejné vzdálenosti od Chebu, Františkových Lázní a Aše se nachází obec Libá. Najdete ji v malebném údolí Libského potoka a je škoda, že je obcí mezi turisty zatím docela opomíjenou. Pravda, z Moravy je k ní celkem velká cesta. Ale kdo by se pohyboval během svého volného času či dovolené v blízkosti zmiňovaných měst, tak by návštěvu Libé měl zahrnout do svého programu. K vidění je tu totiž stejnojmenný zámek, jehož historie se začala psát už ve 13. století.
zámek Libá

zámek Libá

Zdroj: Foto: Lubor Ferenc, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 19:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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