Na Chebsku najdete zámek i vyhaslou sopku. Libá a její okolí překvapí nejednoho výletníka

Přibližně ve stejné vzdálenosti od Chebu, Františkových Lázní a Aše se nachází obec Libá. Najdete ji v malebném údolí Libského potoka a je škoda, že je obcí mezi turisty zatím docela opomíjenou. Pravda, z Moravy je k ní celkem velká cesta. Ale kdo by se pohyboval během svého volného času či dovolené v blízkosti zmiňovaných měst, tak by návštěvu Libé měl zahrnout do svého programu. K vidění je tu totiž stejnojmenný zámek, jehož historie se začala psát už ve 13. století. Sídlo pánů z Liebensteinu
Obec Libá, jež nesla do roku 1948 název Libštejn, se může pyšnit první zmínkou o sobě z roku 1264. Vznikla jako podhradí pozdně románského hradu Liebenstein, který si tu na strmém ostrohu vystavěl jako své sídlo
rod pánů z Liebensteinu. Hrad býval jedním z nejvýznamnějších opevněných sídel na Chebsku. Výraznou dominantou hradu byla velká okrouhlá obranná věž – bergfrit, jenž se dochovala do současnosti. Jak se Zedtwitzové usadili na hradě Libá
Liebensteinové vymřeli po meči a v roce 1424 se hrad stal
majetkem rodu Zedtwitzů, kteří zde pak působili téměř pět set let. Je tedy pochopitelné, že si hrad postupně upravovali k obrazu svému. Ono to ani jinak nešlo, když ho v roce 1647 dobyli a poškodili švédští vojáci. Po této události se z Libé, původně středověké pevnosti, stává pohodlnější zámek.
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Další přestavba následovala v 1. polovině 18. století, kdy definitivně zaniká většina středověkého opevnění a zámek získává barokní vzhled. Ale to ještě nebyla konečná podoba zámku, protože v 70. letech 18. století byl pro změnu upraven rokokově.
To je Libá centrem panství Zedtwitzů a trvá to až do počátku 20. století. V roce 1912 z důvodu finančních tísně museli Zedtwitzové zámek prodat, a to továrníkovi Leopoldovi Hauserovi. Zámek ve 20. století
Jak to tak bývá, tak po druhé světové válce byl zámek Libá zkonfiskován a postupně spěje ke svému zániku. Od demolice ho zachránila po Sametové revoluce nová majitelka, paní Matějková, ale oprava zchátralého zámku byla nad její síly.
Štěstí se na zámek obrátilo v podobě manželů Griněvových, kteří ho v roce 2005 koupili a pustili se do jeho obnovy. V roce 2017 otevřeli brány zámku veřejnosti. Komorní hůrka. Foto: Lubor Ferenc, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons Galerie i výstup na zámeckou věž
Kdo ale čeká klasické prostory s původním vybavení, bude nejspíš zklamaný. Návštěvníci totiž procházejí místy, která prakticky ještě před nedávnou dobou vůbec neexistovala.
Část návštěvnické trasy je věnována galerii a dílům malířů Jana Řeřichy, Lenky Štolbové, Dagmar Mackové, Ivety Markové a dalších. V rámci prohlídky je možné vystoupat na věž, jež slouží jako vyhlídka na okolí.
Zámek Libá je otevřený od března do listopadu, a to od úterý do neděle, pouze v pátek bývá zavřeno. Otevírací doba je od 10:00 do 16:00 hodin. Vstupné vás vyjde na 150 korun, poloviční je za 100 korun. Platit lze pouze v hotovosti.
Co dalšího nabízí obec Libá
Libá je díky svému hezkému okolí a téměř nedotčené přírodě ideálním místem pro turisty i cyklisty. Najdete tu cyklotrasy podél státní hranice s Německem. Vedou většinou mírně zvlněným terénem a převážně lesem. Na výlet lze pochopitelně vyrazit i pěšky a navštívit například Komorní hůrku, která je vzdálená asi 10 kilometrů od Libé. Je to
kopec s nadmořskou výškou 504 metrů a zároveň vyhaslá čtvrtohorní sopka. I spisovatel a přírodovědec Johann Wolfgang Goethe se na ni přišel podívat, když v západních Čechách pobýval. Jeho připomínkou je Goethova průzkumná štola se žulovým portálem. Tu je možné navštívit v rámci komentované prohlídky. Je ale nutná rezervace termínu předem.
Zdroj: autorka, mapy.com, obec-liba.eu Náhledové foto: Zámek Libá. Lubor Ferenc, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
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Na Chebsku najdete zámek i vyhaslou sopku. Libá a její okolí překvapí nejednoho výletníka
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