Neklikejte na „Zrušení předplatného“ v podezřelých e-mailech. Je to past

Představte si následující situaci: ve schránce přistane e-mail od neznámého odesílatele. Nabízí službu, o kterou jste nikdy nežádali, a dole svítí odkaz „Zrušit předplatné“ nebo „Odhlásit se z odběru“. Přirozenou reakcí je kliknout, protože chcete mít pokoj. Jenže právě s tímto reflexem podvodníci počítají. Podle průvodce ochranou identity od Microsoftu může takové kliknutí přinejmenším potvrdit, že e-mailová adresa je aktivní a někdo ji používá. V horším případě vás odkaz přesměruje na phishingový web, který se pokusí získat vaše hesla nebo platební údaje, případně vás přiměje stáhnout škodlivý software. Český Úřad pro ochranu osobních údajů doporučuje postupovat obezřetně a na odkazy v nevyžádaných e-mailech nereagovat.
Proč zrovna „odhlášení“ funguje jako návnada
Útočníci si tuto taktiku nevybrali náhodou. Zatímco výzva „Ověřte svůj účet“ nebo „Zaplaťte fakturu“ může v mnoha lidech vzbudit podezření, tlačítko „Odhlásit se“ vypadá jako obranný krok. Člověk nechce nic otevírat ani platit, chce jen přestat dostávat otravné zprávy. Právě proto může být v takové chvíli méně obezřetný.
Co se po kliknutí může stát:
- Potvrzení aktivní adresy – útočník zjistí, že schránku někdo používá, a adresu může zařadit na seznamy pro další vlny spamu nebo ji předat dalším podvodníkům.
- Přesměrování na phishingový web – stránka se může tvářit jako přihlašovací formulář e-mailové služby, banky nebo jiné známé společnosti a pokusit se získat hesla, údaje o platební kartě či jednorázové ověřovací kódy.
- Stažení malwaru – kliknutí může spustit řetězec dalších akcí, jehož výsledkem je stažení nebo spuštění škodlivého softwaru. Samotné otevření odkazu však automaticky neznamená, že se zařízení nakazí.
Nejde přitom o žádnou novinku. Zneužívání odhlašovacích odkazů je známou taktikou už řadu let, mění se ale kvalita jejího provedení. Podvodné e-maily dnes mohou graficky téměř dokonale napodobovat zprávy známých firem. CSIRT.CZ například v lednu popisoval kampaň zneužívající značku VZP, v níž falešný e-mail vedl na externí web a útočníci se prostřednictvím podvrženého rozhraní 3D Secure snažili získat údaje o platebních kartách i ověřovací kódy.
Kdy je odhlášení legitimní a kdy ne
Ne každé „Odhlásit se z odběru“ je past. Rozhodující je kontext, nikoli samotný text odkazu.
Legitimní odhlášení se používá u newsletterů a marketingových e-mailů od firem, u kterých jste se skutečně přihlásili k odběru. Poštovní služby, jako jsou Gmail nebo Outlook, pro tyto případy nabízejí vlastní nástroje. Gmail například může zobrazit možnost odhlášení přímo ve svém rozhraní. Na pozadí lze využít standardizovaný mechanismus označovaný jako
List-Unsubscribe, který popisují internetové standardy RFC 2369 a RFC 8058. U podporovaných zpráv tak může poštovní klient odeslat požadavek na odhlášení, aniž by vás přesměroval na neznámou webovou stránku. Ani tento mechanismus ale není důvodem bezmyšlenkovitě důvěřovat každému nevyžádanému e-mailu.
Podezřelé odhlášení představuje odkaz v e-mailu od neznámého odesílatele, jehož odběr jste si nikdy neobjednali. Nemáte jistotu, že odkaz vede tam, kam slibuje. Právě před podobnými hrozbami varují Microsoft, ÚOOÚ i NÚKIB.
Praktické pravidlo je jednoduché: pokud si nevzpomínáte, že jste se k odběru přihlásili, na odkaz neklikejte.
Jak poznat podezřelý e-mail
Ještě než začnete řešit, zda kliknout na odhlášení, vyplatí se zkontrolovat varovné signály samotné zprávy:
- Obecné oslovení typu „Vážený zákazníku“ místo vašeho jména.
- Adresa odesílatele neodpovídá firmě, za kterou se vydává. Může jít například o doménu
banka-overeni.xyz místo oficiální domény banky.
- Odkaz vede na jinou adresu, než jakou naznačuje text zprávy.
- Zpráva vás tlačí k rychlé akci, například tvrdí: „Váš účet bude zablokován do 24 hodin.“
- Obsahuje nečekanou přílohu nebo žádost o platební údaje.
- S odesílatelem nemáte žádný předchozí vztah a nevíte, proč vám píše.
Jeden z těchto znaků je důvodem ke zvýšené opatrnosti. Pokud se jich objeví několik najednou, neklikejte na odkazy ani neotvírejte přílohy.
Co dělat místo kliknutí a co po něm
Nejbezpečnější reakcí na podezřelý e-mail není „odhlásit se“, ale „nahlásit a smazat“. V Gmailu můžete použít možnost „Nahlásit phishing“, v Outlooku zase funkci pro nahlášení nevyžádané pošty. Podle možností své služby můžete také zablokovat odesílatele. Zpráva se tak dostane k poskytovateli e-mailu k vyhodnocení a podobné zprávy mohou být v budoucnu lépe filtrovány.
U skutečných newsletterů od známých firem je nejbezpečnější odhlásit se přímo v nastavení účtu na oficiálním webu služby, případně využít odhlašovací funkci svého poštovního klienta.
A pokud jste už klikli? Zavřete stránku a nic nevyplňujte. Samotné kliknutí ještě automaticky neznamená, že jste byli napadeni. Pokud jste ale zadali heslo, co nejdříve ho změňte, zejména pokud ho používáte i jinde. Jestli jste zadali údaje o platební kartě nebo potvrdili podezřelou transakci, okamžitě kontaktujte banku a postupujte podle jejích pokynů. Pokud máte podezření na stažení škodlivého softwaru, spusťte bezpečnostní kontrolu zařízení. Incident můžete nahlásit také poskytovateli e-mailu nebo příslušnému bezpečnostnímu týmu, například CSIRT.CZ.
Jedno pravidlo si zaslouží zopakovat: pokud jste o odběr nikdy nežádali, nemáte se z čeho odhlašovat. Kliknutí na podezřelý odkaz vám nemusí přinést klid, ale může útočníkům usnadnit další pokusy o podvod.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský