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Knipl zamrzlý v betonu a dvanáct vteřin do katastrofy. Proč v padesátých letech padaly stíhačky z nebe

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Když na počátku padesátých let minulého století dorazily k československým plukům první proudové stíhačky, nepřinesly jen technologický převrat, ale také obrovské nebezpečí pro vlastní posádky. Během několika málo let zahynuly při výcviku a haváriích desítky mladých letců. Piloti zvyklí na pomalejší vrtulové stroje museli zvládnout nejen trojnásobnou rychlost a zrádné chování šípového křídla, ale především motor, který na přidání plynu reagoval s fatálním zpožděním. V atmosféře studené války a politického tlaku na překotné plnění norem se z kokpitu stalo jedno z nejrizikovějších pracovišť v zemi.
Stříbrný proudový stíhací letoun MiG-15 se šípovým křídlem a československými výsostnými znaky v muzejní expozici

Stříbrný proudový stíhací letoun MiG-15 se šípovým křídlem a československými výsostnými znaky v muzejní expozici

Zdroj: Alan Wilson / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 20.10.2026 20:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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