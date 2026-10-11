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Co bychom měly říkat holkám častěji než „jsi hodná“: 7 vět, které jim pomůžou vyrůst s vlastní hlavou

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„Buď hodná“ zní nevinně. Jenže holky budou v životě potřebovat mnohem víc než schopnost vyhovět, nerušit a být příjemné. Budou potřebovat umět odmítnout, udělat chybu, změnit názor, zabrat si prostor a vědět, že jejich hodnota nestojí na tom, jak pohodlné jsou pro ostatní. - října připadá Mezinárodní den dívek, který letos upozorňuje mimo jiné na právo dívek rozhodovat o vlastním životě a budoucnosti.
Co bychom měly říkat holkám častěji než „jsi hodná“: 7 vět, které jim pomůžou vyrůst s vlastní hlavou

Co bychom měly říkat holkám častěji než „jsi hodná“: 7 vět, které jim pomůžou vyrůst s vlastní hlavou

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 06:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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