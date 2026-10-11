Co bychom měly říkat holkám častěji než „jsi hodná“: 7 vět, které jim pomůžou vyrůst s vlastní hlavou

To zní jako velké téma pro OSN, školy a politiku. Jenže vlastní hlas se nezačíná stavět v osmnácti. Roste mnohem dřív, často z úplně obyčejných vět, které dítě slyší doma. „Jsi hodná holčička“ samozřejmě není zakázaná věta a není potřeba začít doma pořádat slovní policii. Problém nastává spíš tehdy, když se „hodná“ stane hlavní pochvalou za poslušnost, klid, ustupování nebo schopnost nedělat dospělým život složitější.
Výzkum zpětné vazby dětem navíc dlouhodobě ukazuje, že dává větší smysl oceňovat konkrétní jednání, úsilí nebo strategii než dítě opatřovat pevnou nálepkou typu „chytrá“ či „šikovná“. A tak možná existuje sedm vět, které stojí za to přidat do rodinného slovníku.
1. „Můžeš říct ne, i když se to druhému nelíbí.“
Děti učíme, aby byly slušné. A dobře děláme. Slušnost ale není totéž co povinnost vyhovět. Holka nemusí dát pusu příbuznému, když nechce. Nemusí kamarádce půjčit věc, na které jí záleží, jen aby nebyla „zlá“. A nemusí souhlasit s něčím, co je jí nepříjemné, jen proto, že druhý člověk bude zklamaný.
Schopnost nastavovat hranice není drzost. Je to dovednost, která se učí stejně jako pozdravit nebo poděkovat. A funguje oběma směry: moje „ne“ má váhu a stejně vážně beru „ne“ někoho jiného. Odborníci na dětský vývoj právě proto doporučují učit hranice a tělesnou autonomii už v běžných dětských situacích, dávno předtím, než se téma začne týkat dospívání a sexuality.
2. „Nemusíš být milá za každou cenu.“
Být laskavá je krásná vlastnost. Být permanentně příjemná bez ohledu na to, co se děje, už tolik ne.
Holky někdy velmi brzy zjistí, že za úsměv, ochotu a nekonfliktnost dostanou rychlou společenskou odměnu. Jenže někdy je správnou reakcí nesouhlasit, ozvat se nebo říct: „Tohle se mi nelíbí.“ Nemusí se při tom omluvně usmívat.
Může být laskavá a zároveň pevná. Ty dvě věci se nevylučují.
3. „Chyba neznamená, že jsi hloupá.“
Dostala trojku. Špatně pochopila zadání. Zapomněla text při vystoupení. Něco zkusila a ono to dopadlo katastrofálně.
Právě tady je rozdíl mezi „Ty jsi tak chytrá!“ a „Líbí se mi, jak jsi hledala jiné řešení.“ První věta může nechtěně vytvořit něco, co je potřeba chránit: obraz chytré holky, která přece nesmí selhat. Druhá dovoluje experimentovat.
Dítě, které se nebojí vypadat chvíli neschopně, se může naučit mnohem víc než dítě, které se snaží za každou cenu zůstat tím „šikovným“.
4. „Tvoje tělo není veřejná diskuse.“
„Ty jsi ale vyrostla.“ „Ty jsi nějak zhubla.“ „Ty máš pořádná stehýnka.“ „Takovou hezkou postavu bys neměla schovávat.“
Dospělí komentují dětská těla neuvěřitelně snadno a většinou bez zlého úmyslu. Přesto můžeme holkám velmi brzy dát jiný základ: tvoje tělo nemusí být hlavním tématem místnosti pokaždé, když do ní vstoupíš.
Je mnohem zajímavější, co dokáže, co ses naučila, co tě baví, co tě rozesmálo a co sis vymyslela.
5. „Můžeš změnit názor.“
Včera chtěla chodit na balet, dnes chce skončit. Ve čtrnácti tvrdí, že nikdy nebude mít děti, a ve třiceti může chtít tři. Nebo taky žádné.
Konzistence není povinnost. Dospívání je mimo jiné dlouhý experiment s vlastní identitou. Když holce dovolíme říct „myslela jsem si něco jiného“, aniž bychom jí okamžitě připomněli, co tvrdila před půl rokem, učíme ji opravovat vlastní kurz místo toho, aby se držela špatného rozhodnutí jen proto, že ho kdysi vyslovila nahlas.
6. „Nemusíš se zmenšovat, aby ses někam vešla.“
Nemusí mluvit tišeji, aby kluk ve třídě vypadal chytřeji. Nemusí předstírat, že něco neumí. Nemusí se omlouvat za dobrý výsledek, talent, hlasitý smích, velké ambice ani fakt, že chce být první.
To samozřejmě neznamená učit dítě, že svět existuje jen pro něj. Znamená to něco mnohem obyčejnějšího: že respekt k ostatním nevyžaduje vlastní neviditelnost.
7. „Zajímá mě, co si o tom myslíš ty.“
Možná nejdůležitější věta ze všech. Ne „co řekla paní učitelka“. Ne „co udělaly ostatní holky“. Ne „co se sluší“. Nejdřív: co si o tom myslíš ty?
Někdy bude její odpověď rozumná. Jindy monumentálně pubertální. Ale schopnost vytvořit si vlastní názor se nedá začít trénovat až ve chvíli, kdy po ní chceme, aby odolala tlaku spolužáků, špatného partnera nebo šéfa.
Dívka s vlastní hlavou nemusí být nejhodnější dítě v místnosti. Může se ptát, protestovat, vyjednávat a někdy nám lézt na nervy. Jenže jednou bude stát v místnosti, kde my nebudeme. A právě tam se jí bude vlastní hlas hodit nejvíc.
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Zdroje: UNICEF – International Day of the Girl 2026 [1], Developmental Psychology – Person versus process praise and criticism [2], Child Mind Institute – Teaching Kids About Boundaries [3], Child Mind Institute – Maintaining Emotional Boundaries as a Parent [4].