Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Sedm hodin za volantem? Žádný problém. Dojatý Bonk v NHL sledoval splněný sen svého syna

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sedmihodinová cesta autem může být pořádná otrava, pokud ovšem na jejím konci nečeká splněný sen vlastního dítěte. Bývalý český hokejový reprezentant Radek Bonk vyrazil z Kanady do Philadelphie, aby na vlastní oči sledoval svého syna Olivera v utkání NHL proti Ottawě, čili klubu, v jehož dresu sám strávil významnou část kariéry.
Sedm hodin za volantem? Žádný problém. Dojatý Bonk v NHL sledoval splněný sen svého syna

Sedm hodin za volantem? Žádný problém. Dojatý Bonk v NHL sledoval splněný sen svého syna

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 20:04

Reklama
Další články z SportWin
Na slavných adresách se trestá také. Jasné důkazy, že se City může obávat krutých postihů
Na slavných adresách se trestá také. Jasné důkazy, že se City může obávat krutých postihů
V zimě by už na volné noze být nemusel. Sancho řeší příjemné oťukávání z LaLigy
V zimě by už na volné noze být nemusel. Sancho řeší příjemné oťukávání z LaLigy

Jeho kariéra měla raketový vzestup i pád. Anglický křídelník Jadon Sancho je od léta na volné noze, ale...

Opustí Petrášek v létě Hradec? Opora Votroků je spojována s možným návratem do Polska
Opustí Petrášek v létě Hradec? Opora Votroků je spojována s možným návratem do Polska

Zkušeností má na rozdávání a do hráčského důchodu se ještě nechystá. Obránce Tomáš Petrášek by mohl...

Vikingské veslování je ve Spartě vzácným jevem. Co se děje, že se Brunes v Česku trápí?
Vikingské veslování je ve Spartě vzácným jevem. Co se děje, že se Brunes v Česku trápí?

Pražská Sparta se trápí ve svém útoku. Po výrazné letní obměně a příchodu Jonatana Brunese se...

Real Madrid umí být na hráče štědrý. Bellingham by měl díky nové smlouvě brát skoro jako Mbappé
Real Madrid umí být na hráče štědrý. Bellingham by měl díky nové smlouvě brát skoro jako Mbappé

Real Madrid je více než spokojený s výkony své opory Judem Bellighamem. Anglický záložník by měl brzy na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.