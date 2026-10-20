Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

S dnešními návyky rovnou do protisměru. První republika jezdila vlevo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Prvorepublikové Československo jezdilo vlevo. Proč měla domácí auta volant vpravo, proč existovaly výjimky a co obnášela pozdější změna provozu.
Červený otevřený automobil Praga Piccolo s plátěnou střechou a volantem na pravé straně, vystavený v hale.

Červený otevřený automobil Praga Piccolo s plátěnou střechou a volantem na pravé straně, vystavený v hale.

Zdroj: Matěj Baťha / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 20:03

Reklama
Další články z Retro Radar
Anonymní knížka neměla dveře úplně dokořán. Do výběru mohlo promluvit heslo
Anonymní knížka neměla dveře úplně dokořán. Do výběru mohlo promluvit heslo
Žádná daň pro svobodné. Stát v roce 1992 trestal každého, kdo doma neživil hladové krky
Žádná daň pro svobodné. Stát v roce 1992 trestal každého, kdo doma neživil hladové krky

Mezi lidmi se dodnes traduje, že v Československu existovala přísná daň pro svobodné, která mladým lidem...

Listopad 1989? Cédéčka v Loděnici už měla rok náskok
Listopad 1989? Cédéčka v Loděnici už měla rok náskok

Gramofonové závody v Loděnici spustily výrobu CD v roce 1988. Přehrávače Tesla měly vlastní časovou osu a...

Cesta k moři za totality. Zavařené maso ve sklenicích, vařící Škodovky a boj o devizový příslib
Cesta k moři za totality. Zavařené maso ve sklenicích, vařící Škodovky a boj o devizový příslib

Vyrazit za socialismu na dovolenou k moři představovalo měsíce byrokratického ponižování a technických...

Nezničitelná Nokia 3310 pobláznila Česko. Baterie na týden a výměnné kryty z tržnice
Nezničitelná Nokia 3310 pobláznila Česko. Baterie na týden a výměnné kryty z tržnice

Na podzim roku 2000 dorazil do českých obchodů mobilní telefon, který definoval celou jednu generaci....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.