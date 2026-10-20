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Opustí Petrášek v létě Hradec? Opora Votroků je spojována s možným návratem do Polska

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Zkušeností má na rozdávání a do hráčského důchodu se ještě nechystá. Obránce Tomáš Petrášek by mohl v létě opět měnit klubové barvy, neboť mu končí kontrakt v Hradci Králové. Jednání o prodloužení zatím neprobíhají, navíc se spekuluje o možnosti, že by se mohl vrátit do polské Ekstraklasy.
Opustí Petrášek v létě Hradec? Opora Votroků je spojována s možným návratem do Polska

Opustí Petrášek v létě Hradec? Opora Votroků je spojována s možným návratem do Polska

Zdroj: FC Hradec Králové
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 18:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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