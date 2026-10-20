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Jean Reno z filmu Léon zestárl, ale do důchodu se nechystá. Svým šesti dětem chce zanechat víc než jeho otec

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Francouzský herec Jean Reno o konci kariéry ani ve svých sedmdesáti sedmi letech neuvažuje. Kvůli svým šesti dětem dál točí filmy a působí v divadle.
Jean Reno

Jean Reno

Zdroj: FOTO:ManoSolo13241324, CC0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 18:13

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