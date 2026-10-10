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„Poskakující písmenka“ se po 23 letech dočkala revize. Dyslexii může mít i člověk, který čte správně. Problém je jinde

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Přečte odstavec bez chyby, ale ve chvíli, kdy ostatní obracejí stránku, je teprve v polovině. Jeho potíže mohou zůstat skryté, protože správná výslovnost slov vypadá jako důkaz zvládnutého čtení. Revidovaná definice dyslexie připomíná, proč samotná přesnost nestačí a proč některé obtíže nevypadají tak, jak si je obvykle představujeme.
„Poskakující písmenka“ se po 23 letech dočkala revize. Dyslexii může mít i člověk, který čte správně. Problém je jinde

„Poskakující písmenka“ se po 23 letech dočkala revize. Dyslexii může mít i člověk, který čte správně. Problém je jinde

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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