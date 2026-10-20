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Jiří Adamíra z Panoptika města pražského měl hlas, kterému ženy nemohly odolat. Poslední láskou mu byla Hana Maciuchová

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Jiří Adamíra se do paměti diváků zapsal jako policejní rada Korejs z Panoptika města pražského. Osudovou oporou mu v posledních letech byla Hana Maciuchová.
Jiří Adamíra v roce 1986

Jiří Adamíra v roce 1986

Zdroj: FOTO:J.Broukal, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 18:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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