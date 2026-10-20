Jiří Adamíra z Panoptika města pražského měl hlas, kterému ženy nemohly odolat. Poslední láskou mu byla Hana Maciuchová

Jiří Adamíra si získal televizní diváky jako policejní rada Korejs v seriálu Panoptikum města pražského. Ačkoli nikdy nevystudoval hereckou školu, vypracoval se mezi nejvýraznější osobnosti českého divadla a filmu. Pozornost poutal kultivovaným projevem a podmanivým hlasem, díky kterému měl velký úspěch u žen. Jeho poslední životní partnerkou se stala o téměř dvacet let mladší herečka Hana Maciuchová.
Televizní role a specifická intonace
Jiří Adamíra dostal před kamerou k uplatnění svého vrozeného šarmu a vnitřní noblesy řadu příležitostí. Diváci si ho pamatují zejména jako policejního radu Korejse z Panoptika města pražského z roku 1987. Během televizní a filmové dráhy často ztvárňoval intelektuály, aristokraty nebo nesmlouvavé muže zákona, kterým nechyběl nadhled, ironie a cynismus. Objevil se také v pohádce Radúz a Mahulena či v seriálu Byl jednou jeden dům.
K jeho poznávacím znamením patřil hluboký, sametový hlas. Uplatnil ho v rozhlase, při recitaci poezie i v dabingu. „Uměl udělat takový hlas, že ženy omdlévaly. Té intonační vlně se říkalo adamírovská,“ vzpomínala na něj v pořadu Příběhy slavných rozhlasová režisérka Hana Kofránková. Vynikal také jako dobrý tanečník a zajímal se o klasickou i jazzovou hudbu.
Herecké začátky bez odborné průpravy
Narodil se v dubnu 1926 v Dobrovici u Mladé Boleslavi. Původně chodil na gymnázium v pražských Vršovicích. Za protektorátu se odmítal učit němčinu, musel proto školu opustit a přešel na smíchovskou elektrotechnickou průmyslovku. První honorář získal v šestnácti letech za romantickou povídku otištěnou v novinách České slovo. K profesionálnímu herectví se následně dostal bez odborné průpravy.
Už za války působil v Divadle mladých pionýrů. V devatenácti letech nastoupil do Divadla pracujících ve Zlíně, odkud v roce 1952 přešel do ostravského Státního divadla. Zde ztvárnil například Hamleta nebo Richarda III. V roce 1962 se přesunul do pražského Realistického divadla, kde zůstal téměř třicet let. Na zkoušky chodil vždy připravený a režisérům dokázal nabídnout hned několik možných řešení role. Teprve na podzim roku 1990 přijal angažmá v činohře Národního divadla a zároveň začal vyučovat herectví na DAMU.
Láska z ostravského angažmá
Svou první manželku poznal během hereckého působení ve Zlíně. Po přesunu do Ostravy potkal na podzim roku 1955 herečku Ljubu Benešovou. V té době ještě nebyl rozvedený, ale do Zlína se vracel čím dál méně. Benešová se tehdy rozcházela s manželem Josefem Langmilerem. „Byl milý a pozorný a dovedl dělat psí kusy, aby vás získal. To teda dělal. Protože jsem se napřed přece jenom trošku bránila. Byl sexy, to jo. Měl sexy hlas, dobře se pohyboval,“ přiblížila začátky jejich vztahu Benešová. Z jejich manželství se narodil syn Marek, pozdější kardiochirurg v pražském IKEM.
Vztah se po čase začal rozpadat, přestože oba nadále působili ve stejném divadle v Praze. Rozchod podle slov Benešové probíhal postupně a v klidu. Z prvních dvou vztahů měl Adamíra celkem dceru a syna.
Osudové natáčení a boj s nemocí
Třetí partnerku, o téměř dvacet let mladší herečku Hanu Maciuchovou, potkal při natáčení televizní inscenace První radosti. Trvalo zhruba rok, než se jejich vztah ustálil. „My jsme se s Jiřím nehledali. Potkali jsme se při práci, on byl ženatý a měl jedenáctiletého syna. Já byla buchta z Moravy a neuměla jsem si představit, že bych rozvedla rodinu. Rok jsme se scházeli a rozcházeli, zásadně a několikrát, a přesto jsme spolu museli být,“ řekla Maciuchová v minulosti pro časopis Instinkt. Syn Marek podle informací Krajských listů odchod otce nikdy plně neodpustil.
Adamíra se následně rozvedl a Maciuchovou několikrát žádal o ruku. Ona sňatek odmítala, jelikož se obávala zevšednění jejich vztahu. „Duše a běsi. Nedá se říct, že by měl jednu výraznou osobní vlastnost. Byla to zajímavá paleta kladů, záporů, vytříbené duchovnosti a zároveň zvláštního humoru a temperamentu. Byl dobře namíchaný,“ popsala kdysi hercovu povahu Maciuchová v pořadu Neobyčejné životy.
Jeho působení na DAMU i v Národním divadle začaly narušovat zdravotní problémy. Onemocněl rakovinou páteře, které podlehl 14. srpna 1993 ve věku 67 let. „Když Jiří zemřel, zkolabovala jsem, přestala jsem spát, ochořela jsem. Ale hlavně, vůbec nic mi nepomáhalo,“ svěřila se později Maciuchová.
Diváci si herce mohou připomenout na obrazovkách ČT1, která ve 22:15 uvede druhý díl seriálu Panoptikum města pražského s názvem Děvče od vody.
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