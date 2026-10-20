Kdy zazimovat květiny z terasy? Na první mráz nečekejte, na jaře si ušetříte peníze a smutný pohled na suché rostliny

Kdy je nejlepší čas uklidit květiny z terasy? Určitě nečekejte na první mráz. Ten by mohl rostliny poškodit a na jaře by vás nákup nových květin mohl vyjít zbytečně draho.
Kdy zazimovat květiny z terasy
Květiny na terase potřebují před mrazem schovat. Kdy je nejlepší čas? Na to není úplně jednoznačná odpověď. Přes den se sice rostliny ještě vyhřívají na slunci a vypadají spokojeně, ale s klesajícími teplotami v noci mohou mít velký problém. Proto je důležité sledovat předpověď počasí a vystihnout správný čas, aby vám mohly dělat radost i příští rok.
Dobrou zprávou je, že zazimování rostlin z terasy nemusí být složité. Důležité je rozdělit květiny podle jejich potřeb, postupně jim upravit péči a připravit vhodné místo na bezpečné přezimování.
Kdy zazimovat muškáty
Muškáty se vyplatí přestěhovat do tepla ještě dříve, než přijdou první mrazy. Nečekejte, až se na rostlinách objeví omrzliny. Pokud předpověď počasí hlásí přízemní mrazy, muškáty přeneste dovnitř.
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Kdy zazimovat tropické rostliny
Pokud vaši terasu zdobí například dipladenie nebo ibišky, začněte s přípravou co nejdříve. Tyto rostliny patří mezi tropické a nemají rády, když teploty v noci klesnou pod 10 stupňů. Tyto druhy rostlin umístěte do místnosti s dostatkem světla, kde se teplota pohybuje ideálně kolem 15 stupňů.
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Před zazimováním rostliny zkontrolujte
Přesun květin z terasy do bezpečného místa je ideální příležitostí pro jejich údržbu. Odstraňte suché listy a odkvetlé květy, prohlédněte výhony a zkontrolujte, zda nejsou rostliny napadené škůdci nebo chorobami. Pokud jsou rostliny nemocné, použijte vhodný ošetřující přípravek.
Tip redakce PlanetaZahrady
Květiny na terase jsou náchylné k chladu. Nečekejte, až předpověď ohlásí první mrazíky. Květiny raději zazimujte včas a před přenesením domů je důkladně zkontrolujte, abyste si domů nepřinesli škůdce. Správně zazimované rostliny vám budou dělat radost i příští rok a ušetří vám spoustu výdajů za nákup nových.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)