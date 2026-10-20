Kostní moučka za pár korun dokáže na podzim trojí: posílí kořeny, zvýší mrazuodolnost a nakrmí půdu fosforem až do jara

Nedílnou součástí zahradničení je péče o půdu. Její hnojení a dodávání živin by mělo být na podzim jedním z hlavních programů každého zahradníka. Vhodně vybrané hnojivo
zúrodní unavenou půdu a obohatí ji o nezbytné prvky, díky kterým budou mít trvalé rostliny sílu přezimovat a v příštím roce opět bohatě plodit. Účinným a cenově přijatelným řešením je kostní moučka, stačí jen vědět, jak ji správně používat. Kostní moučka – hnojivo pro celou zahradu
Hnojení kostní moučkou patří mezi tradiční a osvědčené metody, jak zlepšit kvalitu půdy. Zpracované kosti jatečních zvířat jsou totiž cenným zdrojem živin, které se z nich uvolňují postupně, a
rostliny tak jsou vyživovány rovnoměrně. Kostní moučka prospívá veškeré zelenině (dospělým rostlinám i mladým sazenicím), květinám, ale i jahodám nebo okrasným a ovocným dřevinám.
Kostní moučka je přírodní hnojivo bohaté na fosfor, který je nezbytný pro vývoj kořenového systému a tvorbu květů a plodů. Významný podíl má také na mrazuodolnosti rostlin –
při nedostatku tohoto prvku totiž hrozí, že zimu nepřežijí nebo je mráz vážně poškodí. Kromě toho moučka obsahuje také nezanedbatelné množství vápníku, dusíku a mikroprvky jako železo nebo měď. Zdroj fotografie: Freepik Před výsadbou vsypte do jamky trochu kostní moučky Jak na hnojení kostní moučkou
Hnojit kostní moučkou můžete po celou dobu vegetace, tedy zhruba od března až do konce října. Jednou za měsíc s ní můžete přihnojovat plodovou zeleninu i trvalé rostliny –
malé množství rozsypte okolo sazenic a zalijte. Chcete-li zlepšit celkový stav půdy před výsevem nebo výsadbou, stačí hnojivo rozsypat rovnoměrně po záhoně a smíchat s vrchní vrstvou zeminy. Ideálním množstvím jsou tři polévkové lžíce prášku na metr čtvereční. Kostní moučka usnadní podzimní výsadbu
Vzhledem k vysokému obsahu fosforu, který formuje vývoj kořenového systému, je kostní moučka skvělé hnojivo při výsadbě
jahodníků, ovocných a užitkových keřů i stromů. Pod každý jahodový keř před výsadbou vsypte čajovou lžičku hnojiva, do výsadbových jamek pro dřeviny přidejte dvě hrsti. Díky postupnému uvolňování budou mít sazenice stálý přísun živin. Kostní moučku můžete přidat i do kompostu, který obohatí a urychlí jeho zrání.
VIDEO Jak na množení a podzimní výsadbu jahod
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři