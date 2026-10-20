Kateřina Janečková z Ošklivky Katky čekala tři roky na další roli. Lukáš Hejlík mezitím prorazil s Gastromapou

Ošklivka Katka, FOTO: distr. FTV Prima Ošklivka Katka, FOTO: distr. FTV Prima Ošklivka Katka, FOTO: distr. FTV Prima Ošklivka Katka, FOTO: distr. FTV Prima Ošklivka Katka, FOTO: distr. FTV Prima Ošklivka Katka, FOTO: distr. FTV Prima
Seriál Ošklivka Katka vysílala televize Prima poprvé v roce 2008 a dodnes ho pravidelně reprízuje. Představitelka hlavní role Kateřina Janečková se po natáčení potýkala s nedostatkem pracovních nabídek a dnes se věnuje hereckým workshopům. Její seriálový partner Lukáš Hejlík televizi zčásti opustil a věnuje se hodnocení restaurací. Tři roky bez herecké práce
Pro roli chytré sekretářky musela tehdy pětadvacetiletá
nosit rovnátka, spojené obočí a nevkusné oblečení. Účinkování v české adaptaci kolumbijské telenovely Ošklivka Betty původně dvakrát odmítla, bála se totiž případné popularity. Nabídku přijala až napotřetí. Kateřina Janečková
Seriál ji tehdy dostal do povědomí veřejnosti, další pracovní příležitosti se ale neobjevovaly. Podle svých slov čekala po natáčení tři roky, než se jí někdo ozval s novou rolí. Zpětně přiznává, že se neuměla sama nabízet a prodávat.
Později se objevila v seriálech Labyrint, Lajna, Kriminálka Anděl nebo ve filmu Národní třída. Nyní třiačtyřicetiletá herečka pořádá také workshopy. Na nich učí mladé kolegy i další zájemce sebevědomému vystupování.
Žárlivý partner a rodina
V osobním životě tvoří Kateřina Janečková pár s partnerem Lennym. Seznámili se přes kamarádku na koncertě a následně v baru. Lenny je napůl Francouz a živí se obchodem s energiemi a plynem. Herečka o něm prozradila, že je velmi žárlivý. To se projevilo při natáčení filmu Národní třída, kde měla pikantní scénu s Hynkem Čermákem. Společně vychovávají pětiletou dceru Amélii.
Místo Ordinace raději Gastromapa
Lukáš Hejlík si v Ošklivce Katce zahrál prezidenta módní firmy. Šestačtyřicetiletý herec se v posledních letech věnuje především svému projektu Gastromapa. Spustil ho v roce 2013 na Facebooku a postupně se z něj stal známý gastronomický influencer a blogger.
Sám přiznává, že úspěch tohoto projektu částečně upozadil jeho hereckou kariéru. Odejít z nekonečných seriálů bylo jeho rozhodnutí. Nechtěl být už vnímán výhradně jako postava z Ordinace v růžové zahradě.
Lidé ho dnes na ulici poznávají spíše jako autora Gastromapy než jako herce. Tento posun vnímá i filmový průmysl. Producenti a castingoví režiséři si podle Hejlíka často myslí, že už dnes vůbec nehraje.
Filmové plány na příští rok
Herectví Lukáš Hejlík ale úplně neopustil. Už čtyřiadvacet let se věnuje projektu LiStOVáNí. S ním objíždí česká města a představuje literaturu formou scénického čtení. Právě neustálé cestování s tímto projektem ho původně přivedlo ke zkoumání regionálních restaurací a bister.
Občas přijímá i filmové role. Příští rok v lednu se objeví v rodinné komedii Expedice Galejník. Na březen pak plánuje natáčení komorního snímku. Film bude stát pouze na dvou hercích v jednom bytě.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( vlasta, idnes, extra).